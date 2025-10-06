Pripravovaný slovenský film Attention Whores v programe La Résidence v Cannes

Bratislava/Paríž – Slovenská režisérka a scenáristka Alica Bednáriková bola vybraná do prestížneho rezidenčného programu Cinéfondation – La Résidence, ktorý každoročne hostí len niekoľko najnádejnejších filmových tvorcov z celého sveta. Bednáriková tu bude počas nasledujúcich mesiacov rozvíjať svoj pripravovaný debutový celovečerný film Attention Whores, ktorý vzniká v koprodukcii spoločností nutprodukcia (Slovensko) a nutprodukce (Česko). Ide o prvú Slovenku, ktorá sa do tohto programu dostala – čo predstavuje významný míľnik pre slovenskú kinematografiu.
„Je pre mňa veľkou cťou byť prvou slovenskou režisérkou, ktorá sa zúčastní tohto programu. Náš film sa venuje citlivej téme intímnych vzťahov medzi učiteľmi a študentkami na strednej škole. Možnosť vyvíjať projekt v rámci La Résidence a následne ho prezentovať na pitchingu v Cannes je pre mňa aj pre film nesmierne dôležitou podporou.“, vraví Bednáriková.
Coming-of-age tragikomédia
Attention Whores je coming-of-age tragikomédia o dvoch šestnásťročných kamarátkach z elitného slovenského gymnázia, ktoré uzavrú nebezpečnú stávku, kto zvedie nového telocvikára. To, čo sa začína ako nevinná hra, sa postupne mení na temnú, absurdnú a bolestne úprimnú výpoveď o dospievaní a o tenkej hranici medzi mocou a bezmocnosťou.
Projekt je momentálne v štádiu vývoja a hľadá koprodukčných partnerov a finančných partnerov. Produkujú ho Valeria Borkovcová, Tomáš Hrubý a Jakub Viktorín, ktorí stoja aj za úspešnými projektmi ako Obeť (r. Michal Blaško), Horiaci ker (Agnieszka Holland) Tonko, Slávka a kúzelné svetlo (r. Filip Pošivač) či Karavan (r. Zuzana Kirchnerová), uvedenými na festivaloch v Cannes, Benátkach či Toronte.
Alica Bednáriková
Alica Bednáriková už na seba upozornila krátkymi filmami Nuda (IGRIC za najlepší krátky film, EnergaCAMERIMAGE 2021) a Chlieb náš každodenný (La Cinef, Cannes 2022; KVIFF 2022), ktoré jej priniesli medzinárodné uznanie a definovali ju ako výrazný autorský hlas mladej slovenskej kinematografie.
La Résidence v Cannes predstavuje ďalší krok v jej tvorivej ceste, a zároveň dôležitý medzník pre slovenský film, ktorý čoraz častejšie potvrdzuje, že je na svetovej úrovni.