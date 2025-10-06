12.6 C
Pripravovaný slovenský film Attention Whores v programe La Résidence v Cannes

Bratislava/Paríž – Slovenská režisérka a scenáristka Alica Bednáriková bola vybraná do prestížneho rezidenčného programu Cinéfondation – La Résidence, ktorý každoročne hostí len niekoľko najnádejnejších filmových tvorcov z celého sveta. Bednáriková tu bude počas nasledujúcich mesiacov rozvíjať svoj pripravovaný debutový celovečerný film Attention Whores, ktorý vzniká v koprodukcii spoločností nutprodukcia (Slovensko) a nutprodukce (Česko). Ide o prvú Slovenku, ktorá sa do tohto programu dostala – čo predstavuje významný míľnik pre slovenskú kinematografiu.

Attention Whores

„Je pre mňa veľkou cťou byť prvou slovenskou režisérkou, ktorá sa zúčastní tohto programu. Náš film sa venuje citlivej téme intímnych vzťahov medzi učiteľmi a študentkami na strednej škole. Možnosť vyvíjať projekt v rámci La Résidence a následne ho prezentovať na pitchingu v Cannes je pre mňa aj pre film nesmierne dôležitou podporou.“, vraví Bednáriková.

Coming-of-age tragikomédia

Attention Whores je coming-of-age tragikomédia o dvoch šestnásťročných kamarátkach z elitného slovenského gymnázia, ktoré uzavrú nebezpečnú stávku, kto zvedie nového telocvikára. To, čo sa začína ako nevinná hra, sa postupne mení na temnú, absurdnú a bolestne úprimnú výpoveď o dospievaní a o tenkej hranici medzi mocou a bezmocnosťou.

Projekt je momentálne v štádiu vývoja a hľadá koprodukčných partnerov a finančných partnerov. Produkujú ho Valeria Borkovcová, Tomáš Hrubý a Jakub Viktorín, ktorí stoja aj za úspešnými projektmi ako Obeť (r. Michal Blaško), Horiaci ker (Agnieszka Holland) Tonko, Slávka a kúzelné svetlo (r. Filip Pošivač) či Karavan (r. Zuzana Kirchnerová), uvedenými na festivaloch v Cannes, Benátkach či Toronte.

Alica Bednáriková

Alica Bednáriková už na seba upozornila krátkymi filmami Nuda (IGRIC za najlepší krátky film, EnergaCAMERIMAGE 2021) a Chlieb náš každodenný (La Cinef, Cannes 2022; KVIFF 2022), ktoré jej priniesli medzinárodné uznanie a definovali ju ako výrazný autorský hlas mladej slovenskej kinematografie.

La Résidence v Cannes predstavuje ďalší krok v jej tvorivej ceste, a zároveň dôležitý medzník pre slovenský film, ktorý čoraz častejšie potvrdzuje, že je na svetovej úrovni.

