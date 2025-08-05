Animák Kayara prináša do kín silný príbeh ženskej odvahy

Nový animovaný film Kayara prináša do kín pôsobivý príbeh o odvahe, vytrvalosti a prekonávaní spoločenských hraníc. Odohráva sa v srdci Inkskej ríše a rozpráva príbeh mladej hrdinky, ktorá sa rozhodne postaviť mužskej dominancii vo svete posvätných poslov. Tento výnimočný príbeh prichádza už tento týždeň do kín.
V čase, keď poslovia Chasquis neúnavne prenášali správy cez celú Ríšu Inkov a ich rady tvorili výlučne muži, prichádza šestnásťročná dievčina menom Kayara, ktorá má iný osud. Vynikajúca bežkyňa a odhodlaná mladá žena túži dokázať, že aj žena môže patriť medzi elitu poslov Inkov.
Počas svojho putovania naprieč horským terénom čelí fyzickým skúškam, predsudkom a nebezpečným nástrahám. Objavuje pritom záhadné ohrozenie legendami opradeného Zlatého mesta. Kayara sa tak ocitá pred dvojitou výzvou – získať rešpekt ako posol a zároveň ochrániť svoje územie pred vykorisťovaním. Jej príbeh je plný odvahy, lojality, objavovania a viery vo vlastnú silu.
Inšpirované históriou a realitou Ánd
Režisér filmu César Zelada vyrastal obklopený dejinami Inkov a prechádzal peruánskymi krajinami ešte ako dieťa. Silné spojenie s kultúrou predkov a fascinácia poslami Chasquis ho priviedli k myšlienke prepracovať zaužívaný historický obraz: „Inkovia mali skvelý systém komunikácie, ale medzi poslov patrili výlučne muži. Dnes však najlepšie bežkyne sveta pochádzajú z Ánd. Položil som si otázku – prečo by žena nemohla byť poslom?“ hovorí režisér Zelada.
Postava Kayary – čo v kečuánčine znamená púštny kvet – sa tak stáva symbolom prežitia a výnimočnosti v drsných podmienkach, rovnako ako skutočné ženy v andských komunitách, ktoré sa dnes presadzujú v najnáročnejších športových disciplínach.
Inšpirácia pre mladé hrdinky
Začiatky výroby filmu sa viažu priamo k Peru, kde vznikli prvotné návrhy postáv, kostýmov a prostredia. Vizuálna identita filmu je hlboko inšpirovaná andskou kultúrou, tradičnými vzormi a prírodnými scenériami. Kayara tak nielenže vzdáva hold civilizácii Inkov, ale predstavuje ju deťom aj dospelým v podobe prístupného a silného príbehu. Režisér spolupracoval na filme s renomovaným štúdiom B-Water Studios.
Kayara nie je len film o minulosti. Je to príbeh o súčasnosti a budúcnosti – o tom, že inšpiratívne ženské postavy majú v animovanej tvorbe nezastupiteľné miesto. „Dúfam, že film inšpiruje andské dievčatá – a všetky mladé ženy po celom svete – aby sa nebáli presadiť, ísť za svojím cieľom a snívať veľké sny,“ uzatvára Zelada.
Film Kayara v distribúcii Continental film si môžu diváci, malí aj veľkí, vychutnať v kinách už tento štvrtok – od 7. augusta 2025 prichádza do slovenských kín inšpiratívny príbeh z dávnej Ríše Inkov, ktorý si získa srdcia všetkých generácií.