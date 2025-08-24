Koniec podpory Windows 10: čo to znamená pre 400 miliónov PC

Ešte si pamätáme obdobie, keď sa končila podpora Windows XP. Tento operačný systém mal vo svojej dobe obrovský podiel na trhu a aj po ukončení podpory zostal na mnohých počítačoch nainštalovaný dodnes. Situácia s Windows 10 je však vážnejšia – ide o systém, ktorý je stále považovaný za moderný a aktuálny, a predsa sa jeho podpora končí už 14. októbra 2025. Pre používateľov, ktorí si na svoj počítač zvykli a neovládajú pokročilé technické postupy, môže ísť o veľký problém.
Prečo Microsoft končí s Windows 10
Microsoft sa snaží presadiť Windows 11, ktorý je postavený na novšej architektúre a využíva bezpečnostné prvky, aké Windows 10 neobsahuje. Koniec podpory znamená, že Windows 10 už nebude dostávať bezpečnostné záplaty ani opravy. To zvyšuje riziko kybernetických útokov, pretože hackeri sa prirodzene zameriavajú na systémy bez aktualizácií. Podľa odhadov bude v čase ukončenia podpory stále fungovať viac než 400 miliónov počítačov s týmto systémom.
Riziká pre používateľov
Najväčším rizikom sú bezpečnostné diery. Ak počítač zostane bez aktualizácií, každý nový škodlivý kód alebo vírus bude môcť tento systém ľahko napadnúť. Nejde pritom len o jednotlivcov – množstvo firiem a inštitúcií používa Windows 10 ako základný pracovný nástroj. Úniky dát, ransomware či zneužitie osobných informácií sú riziká, ktoré nemožno ignorovať. Používateľom hrozí aj nekompatibilita nových programov či služieb, ktoré budú vyžadovať Windows 11 alebo iný podporovaný systém.
Možnosti, ktoré majú používatelia
Prechod na Windows 11 je prirodzenou cestou, no nie každý počítač spĺňa jeho požiadavky. Microsoft kladie dôraz na modul TPM 2.0 a nové generácie procesorov, ktoré staršie počítače nemajú. Ak zariadenie nie je kompatibilné, používateľ má dve možnosti – kúpiť nový počítač alebo hľadať alternatívne riešenia.
Jednou z možností je predĺžená podpora ESU (Extended Security Updates), ktorú bude Microsoft ponúkať. Táto služba však nebude bezplatná a je určená najmä pre firmy. Pre domácnosti môže byť riešením inštalácia iného operačného systému, napríklad niektorej z Linuxových distribúcií, ktoré sú dostupné zadarmo a poskytujú pravidelné aktualizácie.
Dopad na trh a používateľov
Koniec podpory Windows 10 zasiahne nielen bežných používateľov, ale aj výrobcov softvéru a hardvéru. Vývojári budú postupne prestávať optimalizovať svoje programy pre tento systém a zákazníci budú nútení prejsť na novší systém, aby mohli využívať aktuálne aplikácie. Firmy, ktoré budú odkladať prechod, riskujú ohrozenie svojich dát a zvýšené náklady na riešenie bezpečnostných incidentov.
Čo robiť už teraz
Odborníci odporúčajú, aby si používatelia overili kompatibilitu svojho počítača s Windows 11 a zvážili, či sa im oplatí investovať do nového hardvéru. Tí, ktorí si nechajú Windows 10 aj po ukončení podpory, by mali rátať s vyššími bezpečnostnými rizikami a obmedzenou funkčnosťou. Rovnako dôležité je myslieť na zálohovanie dát a pripraviť sa na možný prechod ešte pred októbrom 2025.
info aj na: theSun.co.uk, alebo PCgamer