Dvojica vyliezla na vrchole pyramídy v Gíze, pre výhľad a spoločný s...

Dánsky fotograf Andreas Hvid so svojou priateľkou sa pokúsili o niečo, čo nikto pred nimi. Vyliezli na veľkú pyramídu v Gíze, známu tiež ako Cheopsovu. Niečo také je pritom prísne zakázané. Mať fotografiu z pyramídy je lákavé, no oni siahli po celkom inom leveli fotografovania. Ich video z výstupu na úplný vrchol pyramídy vytvorili v čase noci a skorého rána. Podľa záberov, ktoré na pyramíde vznikli, si užívali výhľad, cigaretu, adrenalín aj napätie, ale tiež vlastnú nahotu a spoločný…

Možno až príliš odvážna dvojica

Dvojica bola zadržaná miestnou políciou a po vypočutí prepustená. Polícií tvrdili, že boli nahí, ale sex nemali, no niečomu takému je ťažké uveriť. Podľa egyptských médií to bola pritom žena z Nórska, ktorá kontaktovala dánskeho fotografa a naplánovala celú akciu. Podplatili totiž aj sprievodcu na ťavách, ktorý ich doviezol až sem. Súčasťou ich skupiny boli ešte ďalší dvaja, ktorí zostali dole. V moslimskej krajine počuť o sexe na jednom z Divov sveta a symbolov krajiny… je zázrakom, že nezostali v miestnom väzení. Chceli byť jednoducho na vrchole. My máme vďaka tomu ojedinelú príležitosť vidieť, ako to na vrchole pyramídy vyzerá. Celkom inak ako vo filme Jumper.