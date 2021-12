Dračie ovocie, inak pitahaya: dostupná exotika na tanieri

Dračie ovocie, alebo aj Pitahaya, prípadne dragon fruit, plod kaktusu, je lahodné exotické ovocie, ktoré by sme chuťou mohli prirovnať k chuti kiwi. Plody sú dosť veľké, v priemere vážia od 200 do 600 gramov. Obvykle majú ružovkastú až fialovú farbu a vnútri sú biele s drobnými čiernymi zrniečkami, ako má aj kiwi. Poznáme viac druhov dračieho ovocia, niektoré majú vnútro ružové či červené, u nás sú dostať obvykle tie s bielou dužinou. Dokonca je aj odroda žltých s hnedými šupinami. Ovocie je to veľmi zdravé, pretože obsahuje veľa vody a málo cukru. Plody sú podlhovasté, môžu dosahovať až 20 centimetrov, a majú zelené dlhé výrastky, ktoré určitým spôsobom pripomínajú kožu draka, preto aj názov dračie ovocie.

Toto exotické ovocie má pôvod v Strednej Amerike, ale pestuje sa aj v Číne, Thajsku, Malajzii či Vietname.

Liečivé účinky dračieho ovocia

Tých účinkov je neskutočné množstvo. Začať by sme mohli množstvom minerálov, ako horčík, vápnik, fosfor či sodík. Fosfor blahodárne pôsobí na naše kosti a zuby. Vápnik zas zvyšuje hustotu našich kostí. Obsahuje množstvo vitamínov, najmä vitamíny B2 a B3. Tie nám zabezpečia potrebnú energiu, popasujú sa s únavou a depresiou. Tiež obsahujú aj veľa vitamínu C. Taktiež sú veľkým zdrojom železa, ktoré podporuje tvorbu červených krviniek a tým zabraňuje anémii a následnej únave a vyčerpanosti.

Dračie ovocie by sme mohli zaradiť medzi superpotraviny, popri iných potravinách, ako čučoriedky, avokádo, losos, cesnak či quinoa, svojimi pozitívnymi účinkami na naše telo.

Ako správne očistiť pitahayu – dračie ovocie

Spôsobov je hneď niekoľko. Pitahayu si môžete prekrojiť na polovicu a vyjesť lyžičkou ako kiwi. Ďaľší spôsob, je ošúpať ju ako pomaranč, ak je dosť zrelá, pôjde to jedna radosť. Ak to ide trošku ťažšie, môžete ju odkrojiť na krajoch a následne ošúpať. Môžete sa do neho len tak zakusnúť, prípadne nakrájať na mesiačiky, komu sa ako páči.

Keď je dračie ovocie zrelé, je ružové, trošku kyslasté,ale keď chceme, aby bolo čo najviac zrelé a čo najviac sladké, v tom prípade vyberajme také, ktoré má lístky viac do hnedo-žlta ako tie zelené.

Jeho všestranné využitie

Jeho využitie je nielen vnútorné, ale aj vonkajšie. Okrem toho, že je to chutné ovocie, len tak na desiatu či olovrant, pre doplnenie vitamínov, jeho využitie môže byť aj vonkajšie, tak ako pri iných ovociach či zeleninách. Skvele slúži ako zábal či obklad, v tomto prípade je ideálne použiť šupku. Je vhodné na hojenie rán alebo jaziev. Môžeme si ju ale priložiť aj na tvár či okolie očí. Je výborná na suchú pokožku. Skvelé je aj na vlasy. Skúste si pripraviť masku na vlasy, zmiešaním medu, oleja a roztlačeného dračieho ovocia, naneste na vlasy a nechajte pôsobiť. Následne masku umyte. Vlasy by mali byť lesklejšie.

Akokoľvek sa chystáte využiť dračie ovocie, určite vás nesklame.