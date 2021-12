Recepty: vianočné pečenie a top 5 vianočných koláčikov sviatočného stola

Čas vianočný sa nám nezadržateľne blíži, a okrem veľkého upratovania, zdobenia príbytku a vianočného stromčeka, by sme nemali vynechať aj pečenie rôznych vianočných dobrôt. Pečenie vianočných koláčikov je pre niekoho povinnosť, pre mnohých z nás však záležitosť tradície a radosti. Aj keď priznajme si, v dnešnej modernej dobe, kedy sú obchody plné vianočného pečiva, málo z nás to preháňa s pečením. Radšej si vyložíme nohy a pozeráme s deťmi rozprávky. Ale keď sa do toho predsa len pustíme, väčšinou neľutujeme, nie je nad vôňu perníkového korenia, vanilky či škorice, ktoré dráždia naše zmysly.

Určite má každý z vás svoj obľúbený vianočný koláčik či pečivo. Teší sa na prípravu vianočných koláčikov, alebo servírovanie, riešenie dekorácií, alebo len výzdobu sviatočného stola. Od príbora, obrúskov, po farebnú zladenosť, etažérky a podobne. Ja som pre vás vybrala mojich top 5, ktoré nesmú na vianočnom stole chýbať v našej rodine.

1. medovníky, najvoňavejšie z vianočných koláčikov



Myslím si, že nielen u nás sú práve medovníky top vianočné pečivo. Deti ich jednoducho milujú. Najväčšia zábava je pri ich zdobení, kedy sa môžu zapojiť aj tí najmenší. Niektorí ich máme radi mäkké, iní zas tvrdšie chrumkavejšie. Ponúkam vám môj osvedčený recept na medovníčky.

Potrebné ingrediencie:

550 g hladkej múky

2 vajcia, 1 kypriaci prášok na perník

200 g práškového cukru

100 g medu, 120 g masla

2 pl sódy bikarbóny

Všetky suroviny si spracujeme do jednotného cesta. Najlepšie je, keď cesto odpočíva aspoň 24 hodín v chladničke. Medovníky pečieme pri teplote 180 stupňov do zhnednutia, na plechu potretom maslom či olejom, aby sa nám nepripiekli. Medovníky pred upečením môžete potrieť vajíčkom a ozdobiť vlašským orechom. Ak ich potriete vajcom, budú lesklé, ja ich nezvyknem potierať, nakoľko ich máme radi také skôr keksíkové. Z vianočných koláčikov sú medovníky svetovo najpoužívanejšie, opakujúce sa aj v animovaných filmoch.

2. Vanilkové rožky

Toto je osvedčená voňavá vianočná klasika, ktorá chutí všetkým maškrtníkom. Je veľa receptov na vanilkové rožky, ale všetci chvália práve môj recept, ktorý sa stal hitom medzi mojimi známymi a rodinkou.

Ingrediencie na vanilkové rožky:

300 g hladkej múky

180 g masla alebo margarínu

100 g pomletých orechov

60 g práškového cukru

1 vajce, 1 žĺtko

múka na posypanie dosky, tuk na potretie plechu

Na obalenie:

100 g práškového cukru a + vanilínový cukor, prípadne celá vanilka

Zo surovín si spracujeme cesto, zabalíme ho do sáčku, necháme hodinu odpočívať. Následne z cesta urobíme valček a pokrájame na dieliky, z nich tvarujeme rožky. Pečieme ich na plechu potretým tukom a hneď po upečení ich obaľujeme v cukre.

3. Orechový chlebík/suchár

Tento fantastický recept u nás nesmie chýbať každý rok. Je jednoduchý, potrebných je málo ingrediencií a je výnimočne chutný. Je to niečo ako orechový chips. No dá sa mu odolať?

Potrebné suroviny:

140 g hladkej múky

140 g práškového cukru

100 g vlašských orechov – celých

4 bielky

Vyšľaháme si bielky, pomaly vmiešame cukor, následne múku a nakoniec ručne primiešame orechy. Túto masu pečieme vo forme na srnčí chrbát pri teplote 180 stupňov. Upečený chrbát vyklopíme na dosku, tanier alebo tácku vysypanú práškovým cukrom a necháme odstáť do druhého dňa. Na druhý deň koláč nakrájame na tenké plátky cca 1 až 1,5 mm tenké. Chipsy pečieme pri nízkej teplote 100 – 150 stupňov do mierneho zhnednutia.

4. Grilážky

Úplne jednoduchý recept na fantastickú pochúťku mám medzi svojimi obľúbenými. Vyskúšajte ho a nebudete ľutovať. Každý maškrtný jazýček si na ňom pochutná.

Potrebných je len 5 ingrediencií:

300 g kryštálového cukru

kocka margarínu ( Palmarín, Hera…)

1 Salko, 1 tortové oblátky

200 g posekaných orechov

Z kryštálového cukru si spravíme karamel, následne stiahneme oheň na čo najnižší. Pridáme Salko, Palmarín a varíme. Varíme 5 – 10 minút kým sa nám všetko nespojí. Pridáme nasekané orechy a plníme medzi oblátky. Najlepšie je ich niečim zaťažiť a dáme schladiť. Na druhý deň krájame, ak máme radi čokoládu, môžeme ich pred krájaním poliať čokoládou.

5. Linecké koláčiky

K Vianociam neodmysliteľne patria aj naše tradičné linecké koláčiky. S nimi by sme uzatvorili našich top 5 koláčikov. Určite ich každý z nás už niekedy ochutnal. Ich príprava je veľmi jednoduchá, zvládnu vám pomôcť aj detičky. Pri pečení zažijete zábavu a prípadne zabijete čas v prípade nepriaznivého počasia.

Potrebné ingrediencie:

300 g hladkej múky

200 g margarínu

100 g práškového cukru

vanilínový cukor, 1 žĺtko a džem na plnenie koláčikov

Všetky suroviny si zmiešame a vypracujeme cesto. Cesto vyvaľkáme a vykrajujeme rôzne tvary pomocou formičiek. Dáme piecť pri teplote 180 stupňov na 5- 10 minút v závislosti od rúry. Po dopečení plníme džemom, výborný je marhuľový, prípadne malinový.