9.8 C
Bratislava
piatok, 24 októbra, 2025
Hevisleep.sk - 728x90v2
ÚvodPozor
V rubrikách:
PozorTOPZo sveta

Nový trend sociálnych sietí: falošné videá a fotky divých zvierat pri dome

Pripravil Roman

Na sociálnych sieťach sa čoraz častejšie objavujú videá, ktoré majú jedno spoločné – šokovať a zároveň dojať. Divoké zviera príde na priedomie amerického domu a tak ho nerušene a bez strachu kŕmi dieťa, dôchodkyňa, alebo opilec. Neuvedomujú si riziko a zviera poslušne žerie, alebo sa nechá pohladkať. Na prvý pohľad pôsobia situácie ako neškodné, ba až dojímavo. Sú to konkrétne videá, ktoré získavajú množstvo lajkov a ľudia si ich opakovane prehrávajú. Dieťa, ktoré kŕmi medveďa z misky, staršia pani, ktorá ponúka jedlo pume pri dome, alebo muž, ktorý si natáča, ako líška prichádza až k jeho nohám. V skutočnosti však ide o nebezpečný trend, ktorý spája manipuláciu, fingované situácie a vedomé hranie sa s emóciami ľudí. Pochopiteľne, skutočné situácie vždy zaujali a tak umelá inteligencia produkuje ďalší materiál.

Divé zvieratá a šokujúce virálne stretnutia: falošné videá a fotky nasociálnych sieťach
Divé zvieratá a šokujúce virálne stretnutia: falošné videá a fotky na sociálnych sieťach

Ako vznikajú „virálne momenty“

Falošné videá tohto typu sú na vzostupe, takže sme len na začiatku. Autori takýchto videí často pracujú podľa rovnakého vzorca. Vytvoria scénu, ktorá pôsobí autenticky a náhodne, umiestnia do nej bežného človeka, ktorý si nemá uvedomovať situáciu a „má odhaliť, že zvieratá nám nechcú zle“ – dôchodkyňu, dieťa alebo neskúseného muža, ktorých postavia do nebezpečnej situácie so zdanlivo mierumilovným divým zvieraťom. Výsledok publikujú so stručným sprievodným textom, alebo vymysleným tvrdením, že „skutočne sa stalo“.

V skutočnosti však tieto videá nie sú ani tak o zvieratách, ako o sledovanosti a zisku. Sociálne siete odmeňujú virálne príspevky – čím viac zdieľaní a komentárov, tým vyššia šanca na zaradenie do odporúčaných videí. To prináša peniaze a pozornosť.

TikTok archeológia: šialené objavy pokladov zo sociálnych sietí

Krokodíl a dieťa, falošné video
foto: Aligátor ukradne dieťa z terasy domu. Pohybuje sa síce podivne, neforemne a nereálne krčí končatinami a potom vybehne bez toho, aby na dieťa platili fyzikálne zákony. problém videa je aj v tom, že nikto k nemu neuvádza to dôležité – že ide o blud vytvorený umelou inteligenciou.

Problém oveľa väčších rozmerov

Už dávno nemožno veriť všetkému, čo vidíme na videu. Väčšina týchto videí úmyselne neuvádza kontext. Nevieme, kde sa udalosť odohrala, kto ju natočil a ani či je skutočná. Často ide o falošné scény, pri ktorých je zviera buď cvičené, umelo vložené pomocou digitálnych efektov, celkom vygenerované umelou inteligenciou, alebo ide o opakované video vydávané za nový incident. Videá sú sofistikované, no vygenerované obrázky sú oveľa jednoduchšie. Takýto obsah má jediný cieľ – získať viralitu, nejde o  pravdu.

Nebezpečenstvo spočíva aj v tom, že ľudia – najmä deti a seniori – môžu mať pocit, že divé zvieratá sú neškodné. Pritom realita je opačná. Videá, ktoré zobrazujú tieto situácie ako pokojné či „roztomilé“, vytvárajú falošný pocit bezpečia a znižujú rešpekt voči prírode. Zároveň sa znova objavuje vážne riziko zahlcovania priestoru falošnými správami a manipuláciami emóciami. Týka sa to aj takých oblastí ako:

  • Znecitlivenie publika – Čím viac podobných videí ľudia vidia, tým menej vnímajú skutočné riziká.
  • Nárast imitácií – Niektorí sa pokúšajú podobné zábery napodobniť. Možno v počítači, no neskôr sa môže prívetivo bez strachu a ostražitej reakcie aj reálne dieťa v reálnom svete.
  • Psychologické manipulácie – Využívajú emócie: súcit, šok, zvedavosť. To všetko zvyšuje interakcie, ale znižuje dôveru v médiá.

Ak chýba presné miesto, dátum a zdroj, ide pravdepodobne o fingovaný obsah. Ak je video zverejnené len na jednej stránke alebo účte, bez overiteľného pôvodu, je dôvod na pochybnosti. Je časté, že sa podobné video objaví viackrát s inými textami. Opätovné využitie cudzieho obsahu jeho opakovaním je snaha o zneužitie efektu v inom čase a očakávanie iných čísiel s iným publikom.

Internetové podvody roku 2025: nové finty, na ktoré pozor

Falošné domáce zvieratká, medvede
foto: dievča kričí na mamu, že si chce macíka nechať ako domáceho miláčika. Alebo dôchodkyňa kŕmi zviera bez uvedomovania si rizika, hoci umelá inteligencia tu zlyhala na prvkoch architektúry a fyziky…

Keď viralita víťazí nad pravdou

Základným cieľom týchto videí nie je sprostredkovať skutočnú udalosť, ale získať lajky, čísla, zisk – bez ohľadu na pravdivosť. Autori vedome využívajú dôverčivosť divákov a ich prirodzenú zvedavosť. Každé zdieľanie, komentár či kliknutie je pre nich výhra. Sociálne siete zmenili spôsob, akým vnímame realitu. Virálne videá, ktoré spájajú ľudí a divú zver v „dojemných“ momentoch, môžu pôsobiť nevinné, ale v skutočnosti vytvárajú nebezpečný precedens. a pritom vyzerajú tak realisticky.

Mohlo by zaujímať taktiež:




Predchádzajúci článok
Mediá a bulvár: nadpisy článkov lákajú ako „clickbait“ neúplnosťou
Roman
Roman Autor článku s tematikou zábavy, televízie, alebo niektorých spoločenských problémov. Pochádza zo stredného Slovenska a na striedačku žije v Rakúsku.

Mohlo by vás zauijímať aj:

- Inzertný priestor -

Posledné články

Načítať ďalšie
Benulekaren.sk 250x250 Benu

Náhodná zaujímavosť

Načítať ďalšie
Allegro.cz 600x300

Knihy a čítanie

Načítať ďalšie

Buďte v spojení

1,016FanúšikoviaPáči sa
260OdberateliaPredplatiť