V rubrikách:
Gastro

Recepty: Avokádové chlebíčky ako z reštaurácie

Pripravil ZN.SK

Poznáte tie krásne chlebíčky v luxusne vyzerajúcich kaviarňach, ktoré svojou vysokou vrstvou avokáda priam lákajú na zahryznutie? Chceli by ste ich vedieť pripraviť aj doma? Potom stačí zájsť na nákup a vybrať si zrelé avokádo, ktoré je základom receptu. Jeho zrelosť a čerstvosť zásadne ovplyvnia výsledok vášho snaženia. Ak si nie ste istí výberom, zvoľte také avokádo, ktoré je označené Titbit RTE. Ide o avokádo v zrelej podobe, ktoré dozrelo v Česku takým spôsobom, akoby bolo čerstvo odtrhnuté napríklad v Mexiku.

Chlebíček s krevetami a avokádovým pestom - a ako druhý - Avokádový toast s opečenou trhanou hlivou
Foto: Chlebíček s krevetami a avokádovým pestom – a ako druhý recept – Avokádový toast s opečenou trhanou hlivou

Aby ste si užili exotiku, nemusíte nutne ísť na drahú dovolenku. Skúste si pozvať trochu exotických chutí k sebe do kuchyne. Vďaka českému dovozcovi Titbit nebol nákup exotického ovocia v zrelej podobe nikdy dostupnejší.

Chlebíček s krevetami a avokádovým pestom

Tento avokádový chlebíček je variáciou na klasickú verziu, ktorú si môžete dať v každej lepšej kaviarni. V tomto recepte je avokádo spracované do pesta a jeho prirodzená oriešková chuť je ešte zvýraznená kešu orieškami. Krevety sú potom pomyselnou čerešničkou na torte.

Ingrediencie pre 2 osoby:

10 olúpaných kreviet
2 zrelé avokáda, najlepšie Titbit RTE
3 lyžice kešu orieškov
1 strúčik cesnaku
2 lyžice citrónovej šťavy
soľ
3 lyžice olivového oleja
2 plátky toastu, chleba alebo iného pečiva

Pracovný postup: 

Najskôr si pripravte avokádové pesto. Do mixéra vložte olúpané avokáda, kešu oriešky, olej, soľ a citrónovú šťavu. Všetko rozmixujte dohladka. Krevety varte v osolenej vode približne 1 minútu. Následne ich schlaďte v ľadovej vode a osušte pomocou obrúska. Na opečený chlieb bohato navrstvite avokádové pesto a naň položte krevety. Pokvapkajte olivovým olejom, ozdobte cherry paradajkami a bazalkou.

Avokádový toast s opečenou trhanou hlivou

Recept zo zrelého avokáda je z pera kuchárky Chili Ta, má nádych exotiky a dostatok chrumkavosti. Tú mu dodáva nielen toast, ale aj opečená hliva. Podľa množstva ingrediencií môže recept pôsobiť trochu zložitejšie, no kto sa nezľakne a vyskúša ho, určite nebude ľutovať. Základom je avokádový mash – zmes podobná guacamole.

Ingrediencie pre 2 osoby:

Dobrý chliek alebo pečivo

Na avokádový mash – guacamole:
1 zrelé avokádo Titbit RTE
koriander
citrón, soľ, korenie

Na šalátik:
poľníček
rukola
olivový olej
citrón, soľ a korenie

Trhaná hliva:
hliva ustricová, 100 g
tamari omáčka
biele sezamové semienka
sezamový olej
citrón

Pracovný postup:

Na prípravu avokádového mashu použite zrelé avokádo. Riaďte sa označením RTE – teda vhodné na okamžitú spotrebu. Zrelé avokádo roztlačte vidličkou, pridajte nasekaný koriander a sušené chilli semienka. Pridajte pár kvapiek citróna, soľ a korenie podľa chuti.

Na poľníčkový šalát si pripravte dressing z citrónovej šťavy, soli, korenia a olivového oleja. Šalát dochuťte tesne pred podávaním.

Pečená hliva – hlivu v ruke natrhajte na tenké pásiky. Na panvici rozohrejte štedré množstvo oleja a hlivu na ňom opečte dozlatista. Potom ju preložte na obrúsok, aby ste ju zbavili prebytočného oleja. Dochuťte tamari omáčkou, sezamovým olejom a pokvapkajte citrónom. Na záver posypte sezamovými semienkami.

Toast potrite olivovým olejom a opečte na panvici z oboch strán. Teraz všetko poskladajte dohromady. Na toast dajte štedrú vrstvu avokádového mashu, šalátik a posypte chrumkavou hlivou.

Viac tipov aj receptov na obohatenie kuchyne nájdete na www.titbit.cz.

Nechcete variť, a pritom uspokojiť svoj maškrtný jazýček? Vyskúšajte napríklad radu Beze zbytku, v ktorej nájdete množstvo pohárikov s chutney rôznych chutí – a nielen to.

ZN.SK
Pod autorom ZN.SK vychádzajú články externých redaktorov a články viacerých autorov súčasne. Neraz vám tak prinášame rozsiahlu tému, alebo článok neobvyklý voči ostatnej našej tvorbe.

