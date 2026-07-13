Diabol nosí Pradu 2 od júla na Disney+: Miranda, Andy a Runway sa vracajú

Diabol nosí Pradu 2 bol v kinách hitom len nedávno. Informácia o uvedení na streamovacej službe je tak milé prekvapenie: Takmer presne dvadsať rokov po pôvodnom filme sa diváci vracajú do sveta luxusnej módy, tvrdých pracovných pravidiel a nemilosrdnej Mirandy Priestly. Film Diabol nosí Pradu 2 mal kinopremiéru na prelome apríla a mája 2026 a od 29. júla 2026 bude dostupný na Disney+.
Film, ktorý prekročil svet módy
Pôvodný Diabol nosí Pradu z roku 2006 sledoval začínajúcu novinárku Andy Sachs, ktorá prijala prácu asistentky šéfredaktorky módneho magazínu Runway. Andy spočiatku považovala módu za povrchnú, postupne však začala meniť svoj vzhľad, pracovné návyky aj osobný život. Film sa stal príbehom o ambíciách, moci, pracovnom vyčerpaní a hranici, za ktorou už kariérny úspech prestáva stáť za osobné obete.
Úspech nestál iba na oblečení a módnom prostredí. Miranda Priestly v podaní Meryl Streep sa stala jednou z najznámejších filmových šéfiek a herečka za svoj výkon získala nomináciu na Oscara. Dialógy, kostýmy aj scény z filmu zostali súčasťou populárnej kultúry a pôvodná snímka zarobila vo svetových kinách približne 326 miliónov dolárov.
Runway bojuje o prežitie
V pokračovaní sa Andy vracia do New Yorku ako skúsenejšia novinárka a nová redaktorka dlhších článkov magazínu Runway. Miranda medzitým čelí úpadku tradičných tlačených médií a škandálu, ktorý môže ohroziť budúcnosť časopisu. Svet sa mení, podobne ako technológie a spôsob, akým sa svet módy dostáva do pozornosti čitateľov a zákazníkov. Dôležitú pozíciu získala aj bývalá asistentka Emily Charlton. Teraz pracuje vo vysokej funkcii pre luxusnú značku, ktorej peniaze môžu rozhodnúť o prežití Runway. Film sa tak nevenuje iba návratu známych postáv, ale aj tomu, ako internet, sociálne siete a zmeny reklamného trhu zasiahli svet módnych magazínov.
Do hlavných úloh sa vrátili Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt a Stanley Tucci. Doplnili ich Kenneth Branagh, Simone Ashley, Justin Theroux, Lucy Liu a B. J. Novak. Režisérom je opäť David Frankel a scenár napísala Aline Brosh McKenna.
Pokračovanie prekonalo prvý film
Druhý film sa stal výrazným komerčným úspechom. Celosvetovo zarobil viac než 688 miliónov dolárov, teda viac než dvojnásobok výsledku pôvodného prvého filmu. Už počas prvého víkendu získal 233,6 milióna dolárov a zaznamenal jeden z najsilnejších filmových štartov roka 2026.
Diabol nosí Pradu 2 pribudne na Disney+ 29. júla 2026.