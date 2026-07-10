Tom Hiddleston pátra po ľuďoch, ktorí prežili zánik Pompejí

Pompeje si zvyčajne predstavujeme ako mesto, ktorého obyvatelia nemali pred výbuchom Vezuvu nijakú šancu. Nový trojdielny seriál National Geographic Pompeii: Out of Time with Tom Hiddleston sa však pokúša tento zaužívaný obraz prehodnotiť. Spája hrané historické scény, archeologické objavy a dokumentárne vyšetrovanie, aby ukázal posledné hodiny mesta z pohľadu konkrétnych ľudí.
Moderátorom seriálu je britský herec Tom Hiddleston, známy najmä ako Loki z filmov a seriálov spoločnosti Marvel. Na projekte sa opäť stretol s výkonným producentom seriálu Loki Kevinom R. Wrightom. Ich nový spoločný projekt však neopúšťa svet superhrdinov iba tematicky. Namiesto vymyslených postáv sa sústreďuje na skutočných obyvateľov starovekého Ríma, ktorých životy zmenila jedna z najznámejších prírodných katastrof v dejinách. Trojdielna dokumentárna dráma bude na Disney+ uvedená 23. júla 2026. Všetky časti majú byť dostupné naraz.
Posledných 24 hodín Pompejí
Vezuv pochoval Pompeje a ďalšie rímske sídla pri Neapolskom zálive počas erupcie v roku 79 nášho letopočtu. Sopečný popol a ďalší materiál síce mesto zničili, zároveň však zakonzervovali budovy, predmety každodenného života aj telesné pozostatky jeho obyvateľov. Seriál sleduje udalosti počas posledných približne 24 hodín erupcie. Tom Hiddleston sa s pomocou archeológov, historikov, geológov a odborníkov na katastrofy pokúša zistiť, ako ľudia reagovali na prvé varovné signály a kedy ešte mali možnosť z mesta uniknúť.
Tvorcovia sa nesústreďujú iba na samotný výbuch. Zaujímajú ich rozhodnutia, ktoré obyvatelia prijímali v čase, keď ešte netušili, aký rozsah katastrofa dosiahne. Menšie otrasy zeme nemuseli ľudí žijúcich v oblasti Vezuvu okamžite vystrašiť. Zemetrasenia totiž neboli v okolí mesta úplne neznámym javom. Práve čas medzi prvými otrasmi a najničivejšími fázami erupcie mohol rozhodovať o tom, kto odišiel včas, kto zostal doma a kto sa pokúsil zachrániť rodinu, majetok alebo iných obyvateľov.
Seriál preto kladie základnú otázku: mohol niekto zánik Pompejí prežiť?
Odpoveď nie je taká jednoduchá, ako by sa mohlo zdať. Archeologické nálezy naznačujú, že mnohí obyvatelia mesto opustili ešte pred jeho úplným zasypaním. Pompeje neboli objavené so všetkými pôvodnými obyvateľmi na jednom mieste. Časť ľudí zrejme utiekla, zatiaľ čo iní zostali alebo sa pokúsili odísť príliš neskoro.
Tri príbehy ľudí z antického mesta
Dokumentárna séria sa nesnaží rozprávať iba všeobecné dejiny erupcie. Prostredníctvom archeologických nálezov rekonštruuje osudy konkrétnych ľudí, ktorí v oblasti žili.
Tvorcovia sledujú najmä mladého učňa, vplyvnú podnikateľku a záhadného príslušníka pretoriánskej gardy. Nejde pritom o vymyslené postavy vložené do historického prostredia iba kvôli dramatickému príbehu. Ich osudy vychádzajú z dôkazov spojených so skutočnými obyvateľmi rímskeho sveta.
Hrané scény majú divákom priblížiť možné rozhodnutia týchto ľudí v čase, keď sa nad mestom začala dvíhať erupčná masa a na ulice padal popol. Dokumentárne časti následne vysvetľujú, o aké nálezy sa rekonštrukcia opiera a čo možno z dôkazov skutočne vyčítať.
- Prvá časť nesie názov Tremors (Otrasy). Zaoberá sa prvými varovnými znameniami a otázkou, či obyvatelia dokázali rozoznať blížiace sa nebezpečenstvo.
- Druhá epizóda Eruption (Výbuch) sleduje situáciu po začiatku erupcie. Popol padá na mesto a obyvatelia musia rozhodovať, či utečú, zostanú alebo sa pokúsia pomôcť iným. Seriál sa v tejto časti venuje vojakovi, matke a chlapcovi.
- Záverečná časť Survival (Prežitie) skúma poslednú a najničivejšiu fázu katastrofy. Nové dôkazy majú pomôcť objasniť, kto z vybraných obyvateľov prežil, kto zahynul a akú cenu malo ich rozhodovanie.
Pompeje tak v seriáli nevystupujú iba ako nehybné archeologické nálezisko. Tvorcovia sa ich snažia ukázať ako živé mesto plné obchodníkov, remeselníkov, vojakov, detí, otrokov, bohatých rodín aj ľudí stojacich na okraji spoločnosti.
Dokument, dráma aj archeologické vyšetrovanie
Pompeii: Out of Time with Tom Hiddleston prepája niekoľko spôsobov historického rozprávania. Hrané scény približujú udalosti z pohľadu obyvateľov, odborníci vysvetľujú dostupné dôkazy a Hiddleston vystupuje ako sprievodca celým vyšetrovaním. Herec má k antickým dejinám osobný vzťah. Uviedol, že staroveký svet podnecuje jeho predstavivosť a zvedavosť už dlhý čas. Pompeje podľa neho dokážu zmenšiť pomyselnú vzdialenosť približne dvetisíc rokov medzi súčasnosťou a antikou. Zachované ulice, budovy a predmety každodennej potreby umožňujú návštevníkom vnímať ľudí staroveku ako skutočných jednotlivcov, nie iba ako mená v učebniciach.
Výkonný producent Kevin R. Wright prináša do projektu skúsenosti z filmovo spracovaného seriálu Loki. Cieľom však nie je premeniť dejiny na fantáziu. Hrané pasáže majú dopĺňať archeologické a historické poznatky, nie nahrádzať chýbajúce dôkazy vymysleným príbehom. Na projekte pracovala spoločnosť Plimsoll Productions. Režisérom a showrunnerom je Tom Barbor-Might. Scenáre pripravili Jessica Ruston a Mark Ravenhill, pričom na ďalších textoch sa podieľali Kevin R. Wright a Tom Barbor-Might.
Pompeii: Out of Time with Tom Hiddleston má premiéru na americkom kanáli National Geographic 22. júla 2026. Od 23. júla 2026 majú byť všetky tri časti dostupné na platformách Disney+ a Hulu. Dostupnosť a názvy v jednotlivých krajinách sa môžu líšiť.
Viac na: https://www.natgeotv.com/za/shows/natgeo/pompeii-out-of-time-with-tom-hiddleston#synopsis