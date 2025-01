Prečo sa hovorí „strieborné plátno“ a kto sú hviezdy strieborného plátna?

Na jeseň 2025 vyjde nová kniha Dana Browna: The Secret of Secrets

Navyše, v IMAX a 3D kinosálach sa znova objavili špeciálne projekčné plátna so strieborným povrchom. To aby lepšie odrážali svetlo a zvyšovali kontrast obrazu. Výraz „hviezdy strieborného plátna“ má skrátka svoje vlastné historické korene a spája sa najmä s obdobím klasického Hollywoodu. Hoci technológia premietania sa od 20. storočia výrazne zmenila, termín pretrval. Dodnes sa používa na označenie filmových legiend, či už z minulosti alebo súčasnosti.

Filmové hviezdy sa najčastejšie spájajú so zlatou érou Hollywoodu, ktorá trvala približne od 1910 do 1960. V tomto období sa vyprofilovali najznámejšie filmové osobnosti, ktorých mená sú dodnes synonymom filmovej histórie.

Počuli ste to mnohokrát, ale zaujímalo vás, prečo je to plátno strieborné? Prečo nie je zlaté a či má to striebro niečo s leskom? Nie, kedysi bolo naozaj plátno strieborné a používalo sa len v kinách. Teda… Keď sa povie „hviezdy strieborného plátna“, máme na mysli najväčšie filmové osobnosti, ktoré sa preslávili na veľkom plátne. Tento výraz sa používa už viac ako sto rokov. Pôvodne sa vzťahoval na filmovú éru, keď sa premietalo na špeciálne strieborné obrazovky. Aj keď dnes už filmové plátna nie sú „strieborné“ v doslovnom zmysle, termín pretrval. Stále sa používa na označenie filmových legiend, často tých zo zlatej éry Hollywoodu.

