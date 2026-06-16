Črepy: Nový seriál od FX prinesie na Disney+ leto tajomstiev, vášne a napätia

Nový dramatický seriál Črepy od televízie FX, za ktorým stojí výkonný producent Ryan Murphy, dorazí na obrazovky už 6. augusta. Adaptácia rovnomenného bestselleru spisovateľa Breta Eastona Ellisa bude dostupná exkluzívne na platforme Disney+.
80. roky v Los Angeles
Príbeh sa odohráva v Los Angeles počas 80. rokov minulého storočia a sleduje skupinu študentov posledného ročníka prestížnej strednej školy. V období, keď riešia vlastnú identitu, vzťahy, žiarlivosť a prvé veľké životné rozhodnutia, začína sa okolo nich rozvíjať aj temnejší príbeh plný neistoty a strachu.
Ústrednou postavou je Bret (Igby Rigney), talentovaný mladý spisovateľ, ktorého život naberie nečakaný smer po príchode nového študenta Roberta Malloryho (Homer Gere, syn Richarda Gerea). Tajomný a charizmatický mladík nastúpi na školu krátko pred začiatkom maturitného ročníka. V rovnakom čase mesto zachváti obava z neznámeho páchateľa prezývaného Trawler, sériového vraha zameriavajúceho sa na tínedžerov.
Bretov najbližší okruh tvoria Susan Reynoldsová (Kaia Gerberová), Debbie Schafferová (Hayes Warnerová) a Thom Wright (Graham Campbell). Navonok pôsobia ako bezstarostná skupina mladých ľudí obklopených luxusom, večierkami a spoločenským životom. Pod povrchom však čelia rovnakým neistotám a problémom ako svet dospelých, ktorý reprezentujú Terry Schaffer (Wes Bentley), Liz Schafferová (Evan Rachel Woodová) a Steven Reinhardt (Jordan Roth).
O seriáli Črepy
Seriál spája tvorivé vízie Ryana Murphyho a Breta Eastona Ellisa, ktorých diela sú známe schopnosťou zachytávať temnejšie stránky americkej spoločnosti. Na projekte sa ako výkonní producenti podieľajú Ryan Murphy, Nina Jacobsonová, Brad Simpson, Bret Easton Ellis, Eric Kovtun, Scott Robertson, Nissa Diederichová, Tanase Popa, Nick Hall, Michael Uppendahl, Max Winkler, Kathleen McCaffreyová a Brian Young. Produkciu zabezpečuje spoločnosť 20th Television.
V hlavných úlohách sa predstavia Igby Rigney, Kaia Gerberová, Homer Gere, Hayes Warnerová, Graham Campbell, Evan Rachel Woodová, Wes Bentley a Jordan Roth. Premiéra seriálu Črepy je naplánovaná na 6. augusta na Disney+