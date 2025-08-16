Votrelec: Zem na Disney+ a legendárna beštia na úteku

Na Disney+ si môžeme pozrieť očakávaný seriál z univerza Votrelca (Alien). ten sa po prvýkrát objavuje na Zemi. Môže za to neúspešná misia lode, ktorá mala vziať vzorky. Namiesto bezpečného pristátia výskumnej lode havaruje do obývanej časti futuristického mesta. Na počudovanie sa však nestretávame len s posádkou lode, ktorá bude mať len krátke trvanie na scéne, ale s celkom novou formou života. Je ňou hybrid človeka Wendy a jej podobné iné deti, ktoré bohatý geniálny vizionár napriek smrteľným chorobám oživil v novom syntetickom tele. A práve Wendy bude tou, ktorá sa stretne zoči voči votrelcovi s kyselinou namiesto krvi.
Dosiaľ sme nikdy nevideli Votrelca na Zemi. A najmä sme doteraz nemali možnosť vidieť Votrelca v seriáli. Niečo z atmosféry pôvodnej série to má. Ako seriál je to s oveľa dlhšou dejovou líniou a dejisko je rozmiestnené na niekoľko rôznych miest. Už to totiž nie je vesmírna loď a jej kajuty, ako tomu bolo doteraz. Napätie, efekty a ani pohľad na rýchleho votrelca chýbať nebude. Je načo pozerať, takže fanúšik si príde na svoje.
Oficiálny popis:
Keď na Zemi stroskotá záhadná vesmírna loď USCSS Maginot z ďalekého vesmíru, hybridka Wendy a skupina chabých taktických vojakov urobia osudový objav, ktorý ich postaví zoči-voči doposiaľ najväčšej hrozbe planéty. Príbeh sa odohráva v roku 2120 na planéte Zem, ktorú ovláda päť veľkých korporácií – Prodigy, Weyland-Yutani, Lynch, Dynamic a Threshold. V tomto svete žijú bok po boku ľudia, kyborgovia (ľudia s biologickými aj umelými časťami) a syntetici (humanoidní roboti s umelou inteligenciou).
Všetko sa zmení, keď génius a zakladateľ spoločnosti Prodigy predstaví revolučný technologický prelom – hybridy, teda humanoidných robotov naplnených ľudským vedomím. Prvý prototyp Wendy predstavuje nový krok v snahe o nesmrteľnosť. Po kolízii vesmírnej lode spoločnosti Weyland-Yutani s mestom Prodigy sa Wendy a ďalší hybridi ocitnú zoči-voči bytostiam, ktoré sú desivejšie, ako si ktokoľvek dokázal predstaviť.
Réžia / Tvorcovia
- Noah Hawley (tvorca, scenár, režisér)
- Ridley Scott (výkonný producent)
Názov a premiéra
- Originálny názov: Alien: Earth
- Slovenský názov: Votrelec: Zem
- Premiéra: 12. augusta 2025 (FX, Hulu, Disney+)
Žáner
- Sci-fi / horor / thriller
Hrajú (hlavné postavy)
- Sydney Chandler – Wendy
- Alex Lawther – Hermit
- Timothy Olyphant – Kirsh
- Essie Davis – Dame Sylvia
- Babou Ceesay – Morrow
- Samuel Blenkin – Boy Kavalier
- Adarsh Gourav – Slightly
- Erana James – Curly
- Lily Newmark – Nibs
- Jonathan Ajayi – Smee
- David Rysdahl – Arthur Sylvia
- Diêm Camille – Siberian
- Moe Bar-El – Rashidi
- Adrian Edmondson – Atom Eins
- Sandra Yi Sencindiver – Yutani
- Kit Young – Tootles