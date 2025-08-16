16.5 C
Bratislava
piatok, 22 augusta, 2025
Hevisleep.sk - 728x90v2
ÚvodKultúraFilm
V rubrikách:
Film

Votrelec: Zem na Disney+ a legendárna beštia na úteku

Pripravil Tomáš
2

Na Disney+ si môžeme pozrieť očakávaný seriál z univerza Votrelca (Alien). ten sa po prvýkrát objavuje na Zemi. Môže za to neúspešná misia lode, ktorá mala vziať vzorky. Namiesto bezpečného pristátia výskumnej lode havaruje do obývanej časti futuristického mesta. Na počudovanie sa však nestretávame len s posádkou lode, ktorá bude mať len krátke trvanie na scéne, ale s celkom novou formou života. Je ňou hybrid človeka Wendy a jej podobné iné deti, ktoré bohatý geniálny vizionár napriek smrteľným chorobám oživil v novom syntetickom tele. A práve Wendy bude tou, ktorá sa stretne zoči voči votrelcovi s kyselinou namiesto krvi.

Votrelec: Zem (Alien: Earth), na Disney+, zdroj: hulu, Disneyplus.com
Votrelec: Zem (Alien: Earth), na Disney+, zdroj: hulu, Disneyplus.com

Dosiaľ sme nikdy nevideli Votrelca na Zemi. A najmä sme doteraz nemali možnosť vidieť Votrelca v seriáli. Niečo z atmosféry pôvodnej série to má. Ako seriál je to s oveľa dlhšou dejovou líniou a dejisko je rozmiestnené na niekoľko rôznych miest. Už to totiž nie je vesmírna loď a jej kajuty, ako tomu bolo doteraz. Napätie, efekty a ani pohľad na rýchleho votrelca chýbať nebude. Je načo pozerať, takže fanúšik si príde na svoje.

Oficiálny popis:

Keď na Zemi stroskotá záhadná vesmírna loď USCSS Maginot z ďalekého vesmíru, hybridka Wendy a skupina chabých taktických vojakov urobia osudový objav, ktorý ich postaví zoči-voči doposiaľ najväčšej hrozbe planéty. Príbeh sa odohráva v roku 2120 na planéte Zem, ktorú ovláda päť veľkých korporácií – Prodigy, Weyland-Yutani, Lynch, Dynamic a Threshold. V tomto svete žijú bok po boku ľudia, kyborgovia (ľudia s biologickými aj umelými časťami) a syntetici (humanoidní roboti s umelou inteligenciou).

Všetko sa zmení, keď génius a zakladateľ spoločnosti Prodigy predstaví revolučný technologický prelom – hybridy, teda humanoidných robotov naplnených ľudským vedomím. Prvý prototyp Wendy predstavuje nový krok v snahe o nesmrteľnosť. Po kolízii vesmírnej lode spoločnosti Weyland-Yutani s mestom Prodigy sa Wendy a ďalší hybridi ocitnú zoči-voči bytostiam, ktoré sú desivejšie, ako si ktokoľvek dokázal predstaviť.

Indiana Jones a nástroj osudu uvedú 15. decembra na Disney+

Votrelec: Zem (Alien: Earth), na Disney+, zdroj: hulu, Disneyplus.com
Votrelec: Zem (Alien: Earth), na Disney+, zdroj: hulu, Disneyplus.com

Réžia / Tvorcovia

  • Noah Hawley (tvorca, scenár, režisér)
  • Ridley Scott (výkonný producent)

Názov a premiéra

  • Originálny názov: Alien: Earth
  • Slovenský názov: Votrelec: Zem
  • Premiéra: 12. augusta 2025 (FX, Hulu, Disney+)

Žáner

Disney+ ponúka unikátnu cenu na 4 mesiace, preplatné za 1,99 EUR

  • Sci-fi / horor / thriller

Hrajú (hlavné postavy)

  • Sydney Chandler – Wendy
  • Alex Lawther – Hermit
  • Timothy Olyphant – Kirsh
  • Essie Davis – Dame Sylvia
  • Babou Ceesay – Morrow
  • Samuel Blenkin – Boy Kavalier
  • Adarsh Gourav – Slightly
  • Erana James – Curly
  • Lily Newmark – Nibs
  • Jonathan Ajayi – Smee
  • David Rysdahl – Arthur Sylvia
  • Diêm Camille – Siberian
  • Moe Bar-El – Rashidi
  • Adrian Edmondson – Atom Eins
  • Sandra Yi Sencindiver – Yutani
  • Kit Young – Tootles

Mohlo by zaujímať taktiež:




Predchádzajúci článok
Antipod: miesto, ktoré sa nachádza pod vašimi nohami (skrz Zem)
Ďalší článok
Darček na krstiny pre chlapca – tradičné aj originálne dary
Tomáš
Tomáš Šéfredaktor magazínu ZN.SK, nadšenec pre Slovensko, jeho kultúru, zaujímavosti historické aj nehistorické, svet ako taký, aj vedu a techniku. Zaujíma ho viacero oblastí, svetové kuriozity, rekordy, aj cestovanie. Aj preto sa snaží o tvorbu nevyhradenú len na jednu oblasť.

Mohlo by vás zauijímať aj:

- Inzertný priestor -

Posledné články

Načítať ďalšie
Vivantis.sk - 300x250 Benulekaren.sk 250x250 Benu

Náhodná zaujímavosť

Načítať ďalšie
Allegro.cz 600x300

Knihy a čítanie

Načítať ďalšie

Buďte v spojení

1,016FanúšikoviaPáči sa
260OdberateliaPredplatiť