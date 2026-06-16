Unikátna obnova v Bardejovských Kúpeľoch poslednej zo šiestich fontán

Bardejovské Kúpele sa v tomto roku dočkali významného míľnika, ktorý zvyšuje estetickú a relaxačnú úroveň tohto vyhľadávaného miesta. V parku priamo pred Liečebným domom Alžbeta dokončili opravu v poradí šiestej, poslednej fontány. Oblastná organizácia cestovného ruchu (OOCR) „ŠARIŠ“ – Bardejov tak úspešne zavŕšila projekt komplexnej rekonštrukcie kúpeľných fontán. Celkovo išlo o obnovu šiestich dlhé roky nefunkčných vodných prvkov, ktoré pochádzali ešte z obdobia socializmu. Informoval o tom výkonný riaditeľ OOCR „ŠARIŠ“ – Bardejov, Radomír Jančošek.
„Kompletná obnova zahŕňala náročné zemné práce, rekonštrukciu šácht, recyklačných nádrží a modernizáciu technologických zariadení. Celý projekt financovala OOCR „ŠARIŠ“ – Bardejov, pričom prvú z týchto fontán uviedli do prevádzky ešte v roku 2023,“ konštatoval R. Jančošek.
Park Sisi je opäť krajší
Tento krok definitívne uzatvára rozsiahlu systematickú modernizáciu vodných prvkov v celom areáli, na ktorej sa organizácia výraznou mierou finančne i organizačne podieľala. Práve Alžbetin park, alebo ľudovo Park Sisi, ktorý sa rozprestiera od secesného kúpeľného domu Astória až po klasicistickú Alžbetu, je obľúbeným miestom prechádzok a posedenia. Najvyhľadávanejší je práve v lete, keď tu niekoľko sto ročné vysoké stromy poskytujú v horúcich dňoch úľavu vo svojom tieni a vytvárajú výrazne chladnejšiu mikroklímu než má rozpálené okolie.
Podľa R. Jančoška je ukončenie tejto rekonštrukcie kľúčovým príspevkom k zatraktívneniu jednej z najvýznamnejších lokalít na severovýchode Slovenska. Nová vizuálna podoba parku pred LD Alžbeta vracia do kúpeľného prostredia eleganciu, harmonicky dotvára historickú atmosféru a poskytuje návštevníkom moderné miesto pre pasívny oddych.
Dlhodobá stratégia rozvoja cestovného ruchu pre rok 2026
Dokončenie siedmej fontány zapadá do hlavného cieľa OOCR na rok 2026, ktorým je systematické skvalitňovanie turistickej infraštruktúry a zvyšovanie celkovej návštevnosti regiónu. Strategické plány pre tento rok zahŕňajú nielen estetizáciu parkov, ale aj investície do peších, cykloturistických a kultúrnych trás, ktoré sú verejnosti prístupné bez obmedzení.
V kategórii turistických trás organizácia v roku 2026 zastrešuje obnovu celkovo 25 kilometrov chodníkov. Práce zahŕňajú technickú údržbu značenia a ochranné nátery drevených prvkov na altánkoch. Osobitná pozornosť sa venuje údržbe takzvaných liečivých singletrackov v okolí kúpeľov, ktoré slúžia ako hlavný produkt pre aktívny oddych. Modernizácia prebieha aj na trase smerujúcej na hrad Zborov a v lokalite Kalvária – Cyrilometodský kríž, kde dochádza k výmene a obnove informačných tabúľ. Celkovo na trasách pribudne minimálne 15 nových alebo zrevitalizovaných prvkov doplnkovej infraštruktúry, ako sú lavičky, odpočívadlá a ležadlá.
Zveľadenie oddychových zón a novinky pod Duklou
Okrem samotných Bardejovských Kúpeľov, kde sa aktuálne inštalujú nové lavičky a ležadlá pre relaxáciu hostí, sa investície dotýkajú aj mestskej časti Bardejova – Mihaľov. Na vstupe do tejto lokality prebieha rekonštrukcia turistického odpočívadla, ktorej súčasťou je osadenie všeobecných orientačných máp v masívnych drevených rámoch. Tieto prvky uľahčia turistom navigáciu smerom na Mníchovský potok a obec Zlaté.
Rozvojové aktivity zasahujú aj región pod Duklou. V spolupráci s mestom Svidník sa organizácia sústreďuje na zatraktívnenie historickej Cesty SNP. Pri soche rusínskeho národného buditeľa Alexandra Pavloviča pribudne nové náučné zariadenie, ktoré návštevníkom priblíži historický kontext regiónu. Doplnkový mobiliár sa rozširuje aj pod svidníckym letiskom. Pre potreby modernej prezentácie mesta a jeho okolia sa navyše finalizuje tvorba profesionálnej fotobanky a nového destinačného videa zameraného na panoramatické výhľady.
Prepojenie histórie, hradov a kráľovských miest
OOCR v roku 2026 naďalej vsádza na osvedčené kooperačné projekty nadregionálneho charakteru. Pokračuje úspešná spolupráca s OOCR ŠARIŠ – Prešov na produkte Šarišská hradná cesta, v rámci ktorého sa buduje infraštruktúra v okolí hradov a značia sa nové trasy na Stebnícku Maguru a hrad Zborov. Súbežne sa rozvíja línia mestského turizmu „City Break“ pod názvom Cesta kráľovských miest. Tento spoločný projekt spája mestá Bardejov, Kežmarok, Levoča a Starú Ľubovňu s cieľom prezentovať bohaté kultúrno-historické dedičstvo Spiša a Šariša ako jedného uceleného celku.
Región Šariš – Bardejov tak obhájil svoju identitu destinácie, ktorá jedinečným spôsobom kombinuje gotickú architektúru zapísanú v zozname svetového dedičstva UNESCO (historické jadro Bardejova, Bazilika sv. Egídia, Židovské suburbium) s autentickou vojenskou históriou v okolí Svidníka.
Viac je na: www.bardejov.sk, www.kupele-bj.sk, www.svidnik.sk, www.visitbardejov.sk
Projekty a ich aktivity sú realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu SR (MCRaŠ SR).