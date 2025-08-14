Čo znamená pojem nepo-baby? Koho a prečo pomenúva?

Za oceánom sa rieši bulvár a ohováranie na celkom inej úrovni. Kým u nás vládne proruský a liberálny boj, v zahraničí je témou Trump, aj celebrity. Viac ako u nás. Sociálne siete a mladá generácia poznajú pojem nepo‑baby, ale poznáte ho aj vy? V Čechách je preložiteľný aj vďaka často počutému a zaužívanému spojeniu ako „protekční chlapeček“. No je to vždy protekcia? Lilly Collins (dcéra Philla Collinsa) sa presadila sama svojim talentom, obratnosťou a odvahou. Alebo má niekto pochybnosti? Niekto na internete ich určite má.
Čo je to to nepo‑baby?
Pojem nepo‑baby je skrátená, hovorová forma označenia nepotism baby – čiže osoba, ktorá získala istý kariérny náskok vďaka príbuzenským vzťahom. Ide o niekoho, kto využil výhody rodiča alebo blízkej rodiny na to, aby sa dostal do sféry zábavy, politiky alebo iných prestížnych oblastí. Slovo nepo je neformálnym skrátením slova nepotizmus, zatiaľ čo baby má často mierne pejoratívny či infantilizujúci odstín.
Pôvod výrazov a ich use
Pojem nepotism má historické korene ešte v 17. storočí a vychádza z talianskeho népotisme, viazaného na praktiky pápežov, ktorí preferovali svojich „nephewov“ pri udeľovaní významných miest.
Výraz nepotism baby existuje už od začiatku 2010‑tych rokov, no jeho kratšia forma nepo baby sa začala intenzívnejšie používať až okolo roku 2020, najmä na sociálnych sieťach. Masívny prielom nastal v decembri 2022, keď New York Magazine vydal titulku o fenoméne Year of the Nepo Baby a začal tým trend virálnej diskusie
Kedy a ako verejnosť používa tento výraz?
Verejnosť a bulvárne médiá pojem nepo‑baby najčastejšie používajú mierne kriticky, keď narážajú na to, že za úspechom celebritných detí často stoja privilegované kontakty, nie výhradne talent či nápady. Prípadne ako ako meme či humor. Najmä na TikToku či Twitteri sa označenie používa žartovne, či už v podobe memov, alebo prekvapení, keď verejnosť objaví, že obľúbený herec je synom známeho kolegu. Často je to však práve ako kritika meritokracie. Diskutuje sa o tom, či spoločnosť vôbec ešte funguje na princípe rovnakých šancí, keď prominentné rodiny stále dominujú. Nemusí to byť len prominent. Ak je rodič herec a dieťa je neustále v styku s divadlom, či filmom, kolegami a stáva sa toto prostredie prirodzenejšie, bežne sa dieťa stiahne do fachu tiež pomerne plynulo.
Príklady celebrít často označovaných ako nepo-baby
Medzi známejších nepo‑baby patria:
- Maude Apatow, dcéra Leslie Mann a Judda Apatowa – pojem sa stal virálnym práve na jej prípade a pomohol konceptu získať masovú pozornosť.
- Maya Hawke, dcéra Umy Thurman a Ethana Hawkea – otvorene sa vyjadruje k otázke, či si svoju kariéru zaslúži, priznáva, že to je komplikované. Poznáme ju najmä zo seriálu Stranger Things. V niektorých uhloch naozaj celá mama.
- Dakota Johnson, Zoe Kravitz, Lily‑Rose Depp, Timothée Chalamet a iní – často sa o nich hovorí ako o privilegovaných deťoch slávnych rodičov, hoci mnohí z nich sú aj veľmi talentovaní.
- Isadora Bjarkardóttir Barney, dcéra Björk a Matthew Barneyho – vystupuje ako výnimočný talent, no zároveň otvorene hovorí o výhodách, ktoré jej meno prinieslo.
- Sam Nivola či Patrick Schwarzenegger – obaja sa nedávno vyjadrili k tomu, ako sú vystavení vplyvom priezviska, a zdôrazňujú vlastnú snahu. Patricka internet kritizuje za to, že úlohu v seriály Biely lotos získal len preto, že je synom Terminátora. Na druhej strane, samotní filmári chcú obsadiť do seriálov a filmov známe mená, aby pritiahli diváka a zvýšili výslednému filmu hodnotu. Tento pohľad je ale pre kritikov menej zaujímavý. Viac sa ľudia búria, ak si domyslíme, že sa o to pričinil Arnold obáločkou do vačku. A čo spisovateľka Christina Schwarzeneggerová? Je najstaršou Arnolodou dcérou. je možné, že jej meno predáva, no nie je chybou, ak to využíva a ak majú ľudia záujem o jej knihy. Nie knihu, ale aj o tie ďalšie.
- Sunday Rose Kidman Urban, dcéra Nicole Kidman – debutovala ako modelka a vyvolala otázku, či jej kariéra je výsledkom talentu alebo prostredia.
Čo ak je človek naozaj talentovaný – zaslúži si označenie?
Ak je daná osoba skutočne talentovaná a tvrdou prácou dokazuje svoje schopnosti, označenie nepo‑baby môže byť nespravodlivé či redukčné.
- Sam Nivola explicitne uviedol, že rodinné meno mu viac komplikovalo kariéru, než pomáhalo; svoje roly získal „vďaka sebe“, nielen vďaka rodičom.
- Iné známe osobnosti, ako Gwyneth Paltrow či Fernanda Torres, upozorňujú na to, že vyrásť v kultivovanom prostredí poskytuje výhody. No úspech si treba vydobyť vlastným talentom. Torres dokonca povedala: „Môžeš odstrániť všetkých nepo‑baby na svete a problém nerovnosti nevyriešiš.“
- Čo by sa dalo povedať o Nicolasovi Cageovi? Svet ho miluje. Má milióny fanúšikov na celom svete a získal si nás už v prvých komédiách, kde hrá rebelujúcich mladých. Jeho reálne meno je Nicholas Kim Coppola, čo prezrádza slávnu rodinu. Jeho strýko je Francis Ford Copolla, legendárny režisér. Cage však šiel svojou cestou, chcel sa vyhnúť protekcii a tak do sveta filmu vstúpil ako „Cage“.
Čiže
Výraz nepo-baby vznikol ako moderné pomenovanie pre privilegované deti slávnych rodičov. Rastúci záujem o rodinné zázemie celebrít vzbudil diskusie nielen o spravodlivosti a rovnosť príležitostí, ale aj o hranici medzi výhodou a talentom. Označenie nepo-baby funguje ako výzva. Poukazuje na systém, v ktorom majú niektorí ľudia náskok. Respektíve môžu ho mať. Zároveň nás núti klásť si otázku, do akej miery oceňujeme skutočný úspech.
Ak je človek výnimočne talentovaný, zaslúži si, aby sme ho hodnotili podľa jeho vlastných výkonov, nie len podľa rodokmeňa. Výraz je pritom len výsledkom súčasného trendu vyjadrovania sa k všetkému možnému, hodnoteniu sveta okolo seba a nehľadí sa pritom, do akej miery je daný človek reálne skúsený a hodný dosiahnutého úspechu. Veď uznajte. Ak sa spomenú mená ako Kiefer Sutherland, Jamie Lee Curtis, či Drew Barrymore, kto by pochyboval o ich talente? Drew sa pre úlohu dievčatka, ktoré sa skamarátilo s E. T. mimozemšťanom stala legendárnym milým dievčatkom, ktoré našlo uplatnenie aj ako Odpaľačka o pár rokov neskôr. Alebo deti Martina Sheena s Charliem Sheenom na čele?