Adults-only hotely: trend, ktorý mení cestovanie

Ten výraz ste už možno počuli. niektorí cestovatelia ho nechápu správne a vnímajú pod ním niečo celkom iné. Vo všeobecnosti je však pomenovanie hotela ako Adult-Only kategória ubytovania. Nemá byť urážkou rodín s deťmi. Má byť riešením pre tých, ktorí nemajú deti, alebo ich majú rozlietaných vo svete a dospelí chcú zažiť relax a pokoj. Tráviť čas bez kriku deti iných. animácie v takýchto hoteloch nie sú prispôsobené rodinám a deťom. Sú pre dospelých.
Ako tento nápad vznikol?
Adults-only hotely, teda zariadenia určené výhradne pre dospelých hostí, sú relatívne nový, no rýchlo rastúci fenomén v cestovnom ruchu. Ich cieľom je ponúknuť prostredie bez detského hluku, plaču a herných aktivít, ktoré často sprevádzajú rodinné dovolenky. Koncept má korene už v 70. rokoch 20. storočia, keď na Jamajke vznikol známy rezort Hedonism II, pôvodne otvorený v roku 1976 ako Negril Beach Village a v roku 1981 premenovaný na svoju súčasnú podobu. Tento rezort bol zameraný na dospelú klientelu hľadajúcu slobodný a nerušený oddych.
Napriek týmto skorým príkladom sa trend výraznejšie rozšíril až koncom 2000 a okolo roku 2010. Najmä v turisticky atraktívnych oblastiach Španielska, Turecka či Karibiku. Hotely ako Constantinou Bros v Pafose na Cypre sa profilovali ako priekopníci európskeho adults-only segmentu. Dnes tento model funguje aj v moderných boutique hoteloch, ako je Romer House Waikīkī na Havaji či Kimpton Ridley House na Floride, ktoré otvárali svoje brány v posledných rokoch. Ešte v roku 2012 šlo o novinku aj v ponukách slovenských cestoviek. Postupne sa trend rozšíril. Chápanie a tolerancia niektorých dovolenkárov však nie.
Kritika a operovanie s „diskrimináciou“
Už v počiatkoch konceptu sa objavili dovolenkári, ktorých sa dotklo, že podľa obrázkov vybratý hotel neubytuje ich ako pár aj s dieťaťom, prípadne deťmi dvoma. Poranené ego môže v takých prípadoch vyťahovať nástroje, ako presvedčiť zamestnanca cestovnej kancelárie, aby objednávku na dieťa vytvoril aj za cenu dospelej osoby. Bežné javy sa týkali akýchkoľvek snáh dieťa do takýchto hotelov dostať. Je však dôležité dodať, že hotel má právo potvrdiť alebo zamietnuť rezerváciu izby a jej zloženia.
Koncept adults-only nie je bez kontroverzií ani mimo Slovenska. Kritici, najmä v niektorých európskych krajinách, ho označujú za diskriminačný voči rodinám s deťmi. Vo Francúzsku sa dokonca objavili politické návrhy obmedziť alebo úplne zakázať hotely, ktoré neprijímajú deti, pričom argumentujú spoločenskou inklúziou a právom detí na rovnaký prístup k verejným službám. Diskusia sa vedie aj na úrovni etiky – niektorí považujú úplné vylúčenie detí za neprimerané, iní tvrdia, že ide o legitímnu trhovú segmentáciu. Z hľadiska cestovného ruchu je na tomto koncepte všetko v poriadku. Ubytovanie postavené na konkrétnom zložení hostí totiž nepozerá na ich vierovyznanie, rasu, stav, pohlavie a ani politický názor. Sleduje len ich vek a teda aj spôsobilosť z hľadiska bezpečnosti a z hľadiska udržania štandardu. Toto nie je diskriminácia.
Ciele a princípy prevádzky
Základnou ideou adults-only hotelov je poskytnúť hosťom pokojné, luxusné a nerušené prostredie. Keďže sa tu neubytovávajú deti, hotely nemusia riešiť detské postieľky, detské kútiky, herné ihriská, bezpečnostné zábradlia ani špeciálne rodinné atrakcie. To umožňuje inak nastaviť dizajn priestorov, sústrediť sa na relaxačné zóny, wellness, bazény bez hluku a služby orientované výhradne na dospelú klientelu.
Cieľovou skupinou sú najmä páry, ľudia cestujúci bez detí, sólo dovolenkári a hostia hľadajúci romantický alebo wellness pobyt. V niektorých prípadoch ide aj o špecifické tematické pobyty, napríklad jogové retreaty či gurmánske zážitkové dovolenky.
Prečo sú obľúbené
Dopyt po tomto type ubytovania rastie z viacerých dôvodov. Časť cestujúcich preferuje dovolenkovať bez rušivých vplyvov a v prostredí, kde je možné si oddýchnuť bez ohľadu na rodinný ruch. Ďalší vidia v adults-only hoteloch záruku luxusnejších služieb a osobnejšieho prístupu, keďže personál sa nemusí deliť medzi potreby detí a dospelých. Významnú úlohu zohráva aj marketing – hotely v tomto segmente dokážu ponúkať pobyty ako exkluzívny zážitok, často s vyššou cenovou hladinou.
Výhody a nevýhody pre hotel a hostí
Pre hotelierov má tento model jasné prevádzkové výhody. Menej sa míňa na údržbu detských zariadení, personál sa môže špecializovať na služby pre dospelých a dizajn priestorov môže byť odvážnejší a estetickejšie orientovaný. Na strane hostí sú hlavnými benefitmi pokojné prostredie, väčší dôraz na wellness a gastronomické zážitky, či možnosť socializovať sa s podobne naladenými ľuďmi.
Nevýhodou je potenciálna strata veľkej časti trhu – rodinných klientov – a riziko negatívnej publicity. V prípade silnej spoločenskej alebo legislatívnej kritiky môže dôjsť k zníženiu dopytu či k nutnosti zmeniť obchodný model.
Budúcnosť adults-only hotelov
Očakáva sa, že tento segment bude ďalej rásť najmä v prímorských a dovolenkových destináciách, kde je dopyt po pokojnej dovolenke tradične vysoký. Hotely budú pravdepodobne ponúkať ešte sofistikovanejšie služby, ako sú tematické wellness pobyty, prémiová gastronómia a programy pre páry. Súčasne sa však budú musieť vyrovnávať s otázkou spoločenskej akceptácie a legislatívnych rámcov, ktoré sa môžu v niektorých krajinách sprísniť.