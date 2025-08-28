Na 45 školách pribudne 161 zásobníkov menštruačných potrieb od dm

Bratislava, 27. augusta 2025 – Spoločnosť dm drogerie markt považuje menštruačné potreby za súčasť základného hygienického štandardu. Preto aj naďalej podporuje ľudí, ktorí čelia menštruačnej chudobe, a svoju pomoc tentoraz rozšírila aj na základné školy. V rámci júnovej zákazníckej výzvy, počas ktorej ľudia prispeli kúpou produktov značky Jessa, sa podarilo zabezpečiť 161 zásobníkov s menštruačnými potrebami. Tie budú od školského roka 2025/2026 nainštalované na 45 školách po celom Slovensku a pravidelne bezplatne dopĺňané vložkami.
- Nová dm iniciatíva pomáha búrať tabu o menštruácii a robí potreby dostupnejšími
- Základným školám dm poskytne 161 zásobníkov a viac ako 708 000 kusov vložiek
- Pokryje tak menštruačné potreby na rok pre vyše 5 000 žiačok nad 10 rokov
- Poskytnutie zásobníkov a produktov je podpora v hodnote 46 000 eur
Medzi záujemcami až 192 škôl
O možnosť získať zásobníky prejavilo záujem až 192 škôl. Nezávislá komisia následne vybrala 45 úspešných žiadateľov podľa vopred určených kritérií. Dôležitými faktormi pri hodnotení bola najmä sociálna potreba, dlhodobá udržateľnosť projektu, zapojenie školskej komunity a plánované osvetové aktivity.
Najväčší záujem prejavili ZŠ zo Žilinského, Prešovského a Banskobystrického kraja. Podporené školy pochádzajú zo všetkých krajov Slovenska:
- Banskobystrický kraj: 8 škôl
- Bratislavský kraj: 8 škôl
- Košický kraj: 8 škôl
- Nitriansky kraj: 2 školy
- Prešovský kraj: 10 škôl
- Trenčiansky kraj: 3 školy
- Trnavský kraj: 2 školy
- Žilinský kraj: 4 školy
Spolu ide o potenciálnu pomoc pre 5 261 žiačok starších ako 10 rokov.
Menštruácia nesmie byť tabu
„V dm vnímame menštruačné potreby ako nevyhnutný štandard, ktorý má byť dostupný pre každého a platí to aj v školách. Budeme radi, keď budú mladšie generácie dievčat aj chlapcov odmala vnímať menštruáciu ako prirodzenú súčasť tela a života,“ uviedla Nicol Noseková, manažérka marketingu dm drogerie markt.
V dm majú všetky spolupracovníčky bezplatný prístup k menštruačným potrebám – či už priamo v predajniach, v centrálnom sklade alebo v administratívnom centre dialogic. Rovnako zadarmo sú k dispozícii aj zákazníčkam, ktoré ich nájdu na toaletách vo vybraných predajniach.
Spoločnosť dm tento prístup preniesla aj mimo svojich prevádzok – počas festivalu Lovestream pripravila rozšírenú menštruačnú toaletu a tisíckam návštevníčok poskytla hygienické potreby bez poplatku. Zároveň sa venovala aj osvete: mužom ponúkla možnosť vyskúšať si menštruačný simulátor napodobňujúci sťahy maternice, ktoré patria medzi najčastejšie zdroje bolesti počas cyklu.
Komplexná osveta aj v školách
Podmienkou účasti v iniciatíve bolo, že školy zrealizujú minimálne jednu osvetovú aktivitu. Môže ísť napríklad o zbierku povzbudivých odkazov, menštruačný deň, prezentáciu či tvorivé výstupy žiakov. Týmto spôsobom sa téma menštruácie a ženského zdravia dostáva prirodzene do školského prostredia.
