Futbalová legenda Luka Modrić ambasádorom značky Gorenje

Bratislava, Slovenská republika (25. február 2026) – Spoločnosť Gorenje, popredný európsky výrobca domácich spotrebičov, s hrdosťou oznamuje podpísanie významnej zmluvy o spolupráci s futbalovou ikonou Lukom Modrićom, ktorý sa stane ambasádorom značky. Toto partnerstvo spája značku, ktorá symbolizuje dokonalosť v domácnosti, s hráčom, ktorý stelesňuje majstrovstvo, odolnosť a úspech. Partnerstvo bude aktivované v celej Európe prostredníctvom rozsiahlej multikanálovej kampane vrátane televízie, vonkajšej reklamy, tlače a sociálnych médií.

To najlepšie začína doma

Ako držiteľ ocenenia Ballon d’Or a jeden z najuznávanejších futbalistov svojej generácie, Luka Modrić predstavuje štandard dokonalosti, ktorý presahuje rámec športu a skvele ladí so značkou Gorenje, ktorá sa zaväzuje k najvyššej kvalite a sofistikovanému životnému štýlu. Toto partnerstvo však nie je len o tom, čo sa deje na ihrisku. Odzrkadľuje základné presvedčenie, že skutočný úspech, osobné naplnenie a trvalá veľkosť začínajú v pohodlí a inšpirácii domova.

,,Luka Modrić je viac ako futbalová ikona. Je to muž, ktorý považuje svoju rodinu za svoje najväčšie víťazstvo. V spoločnosti Gorenje zdieľame rovnaké hodnoty. Naše partnerstvo nie je len o spotrebičoch – je o podpore domáceho života, ktorý umožňuje dosahovať výnimočné výsledky. Ako hrdý otec troch detí Luka hlboko rozumie hodnote kvalitného času stráveného s rodinou. Niekedy je to práve ten najmenší rozdiel, ktorý prináša významnú zmenu tým, že dáva jeho rodine viac času na oddych a relax – napríklad inteligentné domáce spotrebiče s funkciami, ktoré šetria čas. Sme hrdí na to, že poskytujeme „tichú podporu“, ktorá umožňuje legendám ako Luka a rodinám po celej Európe sústrediť sa na momenty, ktoré naozaj záležia,“ hovorí Regina Netolická, marketingová riaditeľka spoločnosti Gorenje spol. s r. o. CZ/SK.

Recenzia: čo ponúka kuchynský robot GORENJE SBR1500E?

Zakotvené v pevných hodnotách

Pre Luku bolo rozhodnutie pripojiť sa k spoločnosti Gorenje motivované spoločným dôrazom na rodinu a praktickým prístupom k životu.

„Som hrdý, že sa môžem stať súčasťou rodiny Gorenje,“ povedal Luka Modrić. „Vždy som veril, že moje výkony pod svetlami štadióna odzrkadľujú pokoj a stabilitu, ktoré nachádzam doma. Spoločnosť Gorenje je v súlade s mojimi rodinnými hodnotami, predovšetkým vytváraním prostredia, kde je život jednoduchý, čo mi umožňuje venovať svoju energiu kariére a svojim blízkym. Skutočná veľkosť je cesta, ktorá začína doma.“

Odkaz futbalovej výnimočnosti

Partnerstvo spoločnosti Gorenje s Lukom Modrićom ďalej posilňuje futbalové dedičstvo skupiny Hisense. Ako líder v oblasti domácich spotrebičov má skupina Hisense dlhú a bohatú históriu partnerstva s najväčšími svetovými futbalovými podujatiami, vrátane UEFA EURO 2016, 2020 a 2024, ako aj Majstrovstiev sveta FIFA 2018, 2022 a 2026.

Ako hrdí sponzori nadchádzajúcich Majstrovstiev sveta FIFA 2026, spoločnosti Hisense a Gorenje naďalej podporujú ducha hry a spájajú fanúšikov prostredníctvom inovácií a spoločnej vášne pre najvyššiu kvalitu.

