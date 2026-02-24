Súťaž o kvalitné zimné topánky Columbia Minx Shorty IV

Zima stále nekončí a lyžiarska sezóna bude ešte istý čas pokračovať. Dobrá zimná obuv sa zíde nielen počas zimy, ale aj v jarnom premenlivom počasí, pričom kvalitné topánky poslúžia aj budúci rok alebo niekoľko ďalších sezón. Pre nadšencov kvalitnej zimnej obuvi medzi ženami máme teraz možnosť vyhrať zimné topánky Columbia Minx Shorty IV v čiernej farbe „Black Titanium“ s technológiou Omni-Heat™ Reflective Thermal-Reflective Warmth. Vyhrať môžete úplne nový pár v originálnej škatuli, vo veľkosti EU 37,5 (UK 4,5). Do súťaže o tieto špičkové a vodeodolné topánky sa môže zapojiť každý so svojím účtom na Facebooku, kto splní niekoľko jednoduchých súťažných podmienok.
Zimné topánky Columbia Minx Shorty IV sú navrhnuté pre ženy, ktoré chcú spojiť komfort, teplo a spoľahlivú ochranu pred nepriaznivým počasím. Vodeodolné spracovanie pomáha udržať nohy v suchu počas snehu aj mokrej zimy, zatiaľ čo technológia Omni-Heat™ Reflective odráža telesné teplo späť k chodidlu a podporuje príjemný tepelný komfort aj pri nízkych teplotách. Ľahká konštrukcia, protišmyková podrážka a moderný mestský dizajn robia z tohto modelu obuv vhodnú nielen na zimné prechádzky, ale aj na každodenné nosenie počas chladných mesiacov.
Súťažné úlohy:
- buďte fanúšikom našej facebook skupiny
- prejavte sa v nej akokoľvek: buď lajkom na príspevok, ktorý vás zaujal, komentárom, alebo zdieľaním zaujímavej témy. Je to na Vás.
- napíšte nám na emailovú adresu sutaz@zn.sk, s akým, iným produktom značky Columbia máte osobnú skúsenosť, alebo aký konkrétny produkt tejto značky Vás zaujal v ponuke https://www.super-sport.sk/
- do emailu pripojte aj svoje obľúbené turistické miesto na Slovensku a napíšte prečo je vaše obľúbené. Prípadne miesto, ktoré by ste v nových topánkach chceli navštíviť ako prvé. Radi by sme poznali názory Slovákov na to, ktoré miesta majú radi.
- do emailu, ktorý k nám pošlete, nezabudnite pripojiť svoje meno a mesto (obec). Celú adresu prosíme uviesť až po vyhodnotení súťaže a vyžiadaní údajov pre zaslanie výhry.
Podmienky súťaže:
Účasťou v súťaži súhlasíte s tým, že Vás môžeme osloviť s ďalšími novinkami a súťažami emailom. Súhlas je možné odvolať kedykoľvek. Iné spracovanie a využívanie adries u nás neprebieha a k ničomu ďalšiemu ich nepotrebujeme. Súťaže sa smie každý súťažiaci zúčastniť len raz. Zo súťaže sú vylúčené akékoľvek pokusy obchádzania pravidiel a zneužívania možných nedostatkov súťaže. Základnou podmienkou účasti v súťaži je splnenie všetkých piatich úloh. Potvrdenie a zasklanie výhry bude možné len v prípade, ak vyžrebovaný výherca potvrdí svoje meno na Facebooku a pamätá si, ktorý príspevok ho zaujal (lajk, komentár alebo zdieľanie {splnenie úlohy č. 2} musí pochádzať z obdobia platnosti súťaže).
Súťaž trvá do 15. marca 2026. Výhra nie je zameniteľná za inú výhru. Pri vyhodnotení výhercu využijeme dopravcu DPD buď v podobe doručenia do vybratého DPD boxu / Alza boxu, alebo v prípade ich nedostupnosti aj doručenie na adresu. Poskytnutá adresa tak bude zdieľaná len s dopravcom DPD a opäť platí, že na iný účel adresa (poskytnuté osobné údaje) používaná nebude.