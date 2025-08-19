Internetové podvody roku 2025: nové finty, na ktoré pozor

Trend digitálnych podvodov sa každým rokom zrýchľuje a v roku 2025 narastajú najmä formy, ktoré využívajú generatívnu umelú inteligenciu, sofistikované phishingové techniky či deepfake technológie. Tieto v roku 2025 zažívajú svoj rozmach, alebo v tomto roku začali:
Deepfake scamy s „recovery“ trikmi
Podvodníci vytvárajú realistické deepfake videá alebo audio zobrazujúce celebrity či finančných poradcov. Osobne kontaktujú obeť, navodia dôveru pomocou malých výhier, a následne žiadajú ďalšie platby v kryptomene pod zámienkou „odblokovania“ výnosu. Často nasleduje „recovery scam“ — falošný „záchranár“, ktorý sľubuje návrat peňazí, len aby obeť opäť obral o peniaze.
Zneužívanie umelej inteligencie
Zneužívanie UI je ešte výraznejšie ako vminulosti. Podvodné systémy na zarábanie využívajú falošné fotografie, ale aj podvodné weby predávajú falošné prístroje, tenisky, či klimatizácie, ktoré pritom neexistujú. Cez podobné reklamy podvodníci nalákajú záujem ľudí, ktorí hľadajú nejaký výrobok, alebo dizajn, ktorý pritom neexistuje. Sociálne siete manipuluje viralita získaná virálnym, ale podvodným generovaným obsahom.
Poznáme mnoho fotografií údajných smutných detí, o ktoré sa stará babička, ktoré majú narodeniny a žiadajú lajk. Každý lajk pritom posilňuje viralitu a vytvára falošnú informáciu sociálnej sieti, že ide o niečo populárne a treba to posilniť vo viditeľnosti. To je žiaľ viralita a podvodníci to veľmi dobre vedia.
AI-powered phishing & hyper-presné imitácie
V druhej štvrtine roku 2025 detegovala spoločnosť Kaspersky státisíce kliknutí na phishingové odkazy, ktoré AI vygenerovala tak presne, že sú ťažko odlíšiteľné od oficiálnych oznámení. Útočníci dokážu napodobniť štýl e-mailov firiem, vytvárať deepfake audio alebo video, a cielené útoky zamerané na HR oddelenia sú obzvlášť účinné.
„ClickFix“ – podvody cez falošné chybové hlásenia a CAPTCHA
Namiesto infikovaných príloh podvodníci vkladajú škodlivé odkazy priamo do e-mailov, dokumentov či tlačidiel. Rastie podvod známy ako “ClickFix”, kde obeť klikne na falošné chybové hlásenie alebo CAPTCHA a nechtiac spustí malware. QR‑kódové phishingy prekročili už 4,2 milióna prípadov len za prvý polrok 2025.
CEO deepfake: podvody, ktoré prepíšu žurnály
Zatiaľ niečo, čo sa zdalo sci-fi, sa stalo realitou — pomocou AI náhrady hlasu a obrazu podvodníci predstierajú, že sú šéfovia spoločností. V niektorých prípadoch obeť previedla milióny dolárov na základe falošného videohovoru s „výkonným riaditeľom“. Celosvetové straty prekročili $200 miliónov už začiatkom roku 2025.
Svet v platobnej chybe: falošné „Digital Infrastructure Fee“
V SR sa rozšíril nový papierový podvod — obyvatelia (najmä cudzinci) dostávajú listy s vyzvou na zaplatenie neexistujúceho poplatku za „Digital Infrastructure“. Zaplatiť sa žiada na bankový účet. Ministerstvo informovalo, že ide o podvod a organizácia „Digitalizácia Slovenska“ neexistuje. Pozrite viac na: spectator.sme.sk
Bleskový nárast deepfake vishingu: +170 % v Q2
Telefónne podvody dostali podporný pohon v podobe AI‑hlasov. V Q2 2025 narástli prípady deepfake vishingu o neuveriteľných 170 %. Scammers dýnychajú dôveru – hlas blízkej osoby alebo nadriadeného používa technológie, ktoré sú dostupné každý, a používajú ich na krádež stotisíc až miliónových čiastok. Aktuálne zažívame záplavu falošných volaní aj priamo na Slovensku. Volajú zahraničné čísla s hlasom hovoriacim s umelou inteligenciou. Znenie hovoru je automatické, nedá vám šancu nič povedať.
„Mám pre vás dôležitú pracovnú ponuku. Vyhľadajte a kontaktujte ma na moje číslo cez Whatsapp“. Podvodníci vás takto vylákajú mimo bezpečie telefónu do aplikácie, kde vás môžu mať ľahko v hrsti a vykonáte niečo, čo by ste inak neurobili. Uvediete osobné údaje alebo údaje z platobnej karty a ani netušíte kedy.
Sezónne app-podvody & falošné aplikácie (WhatsApp/Telegram)
Podvodníci cielia na aplikácie ako WhatsApp či Telegram, šíria škodlivé APK‑súbory, falošné aplikácie na sledovanie verejnej dopravy alebo falošné KYC‑upozornenia. V kombinácii s marketingom na Okazionalné udalosti (napr. sviatky) sa ľudia nechajú nalákať rýchlou reakciou.
Ako sa chrániť – rýchlo a stručne
- Podozrivé listy? Overuj cez oficiálne kanály, najmä pri „úradných“ výzvach.
- Prijatý deepfake hovor alebo videorozhovor? Zmena hlasu, urgencia– veľmi podozrivé. Ak naozaj nejde o nič, čo potrebujete, ani sa tým nezaoberajte. Žiadna polícia, ani úradník však takto nekomunikuje.
- E-maily s linkmi či tlačidlami? Nedôveruj, overuj URL kurzorom (prejdi myšou a v dolnom ľavom rohu sa zobrazí skutočná adresa) alebo dlhým stlačením myši.
- Spam cez WhatsApp, Telegram? Neklikaj a neinštaluj neznáme APK-súbory, neakceptuj nevyžiadané pozvánky.
Pre lepšiu osvetu o hrozbách na internete odporúčame knihy Tomáša Šalmona na https://www.martinus.sk/l?authors%5B0%5D=279593