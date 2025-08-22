100 detí, kniha o deťoch pre deti, ktorá mení pohľad na svet

Sú knihy, ktoré prídu so zaujímavou myšlienkou a majú šancu zaujať deti. Je ňou aj 100 detí. Táto kniha je naozaj o deťoch z rôznych častiach sveta, z rôznych možných pohľadov na ich život, starosti, alebo kultúru, voľný čas. Skrátka čokoľvek, čo má zaujímavú spoločnú myšlienku. Povedzme, že na svete žijú asi dve miliardy detí. Ak by sme chceli o všetkých deťoch vidieť spracovanú knihu, asi by to bola sizyfovská úloha.
Nemecký autor a novinár Christoph Drösser spolu s ilustrátorkou Norou Coenenberg vytvorili knihu, ktorá s trochou matematiky zredukujú veľké čísla na malé, aby vznikla jasná a zrozumiteľná vzorka. Práve na nej potom predstavia rôzne zaujímavosti. Inak povedané, v knihe 100 detí nám ukážu, ako by vyzeral náš svet, keby sa na neho pozeralo cez malé, ľahko pochopiteľné čísla. Výsledkom je fascinujúci obraz planéty, jej obyvateľov a predovšetkým nerovností, ktoré medzi deťmi panujú.
Len málo kníh ma dokáže zaujať textom na poslednej strane, ako táto. Veď pozrite: „Ak by sme celý svet premenili na dedinu so 100 deťmi, 56 z nich by žilo v Ázii a len 6 v Európe“… a podobnými slušne zaujímavými informáciami sa to v knihe následne len tam „hemží“.
Obsah knihy 100 detí
Keď otvoríte knihu 100 detí, okamžite pochopíte, že nejde o suché čísla ani nudné tabuľky. Autor Christoph Drösser spolu s ilustrátorkou Norou Coenenberg premieňajú štatistiky na obrazy, ktoré si viete predstaviť a ktoré vás dokážu zasiahnuť. Každá strana ukazuje, ako by vyzeral svet, keby sa v ňom všetky dve miliardy detí premenili len na stovku. Tento nápad je geniálne jednoduchý, no jeho dôsledky sú ohromujúce.
Kniha vás ďalej zavedie k otázke životných podmienok. Zrazu stojíte pred údajom, koľko detí žije v mestách a koľko na vidieku, koľko z nich má prístup k zdravotnej starostlivosti a ktoré deti o ňom môžu len snívať. Na malej stovke to dáva lepšiu predstavu. Vďaka obrázkom sa z čísel stávajú skutočné tváre a vy cítite rozdiel medzi dieťaťom, ktoré vyrastá v modernom byte s internetom, a dieťaťom, ktoré trávi dni nosením vody do hlinenej chatrče.
Veľkú časť knihy tvorí aj pohľad na vzdelanie a prácu. Drösser ukazuje, koľko detí chodí do školy, koľko má možnosť naučiť sa čítať a písať, a koľko z nich namiesto učenia pracuje, aby pomohlo uživiť rodinu. Nerovnosti medzi pohlaviami sú tu vykreslené priamo – zrazu vidíte, že chlapci a dievčatá nemajú v mnohých krajinách rovnaké šance, hoci všetci vyrastajú na tej istej planéte. A napokon je tu téma chudoby a nerovností. V tejto časti sa kniha stáva až nepríjemne pravdivou – ukazuje, že zatiaľ čo niektoré deti majú mobil, počítač a hračky, iné nevedia, či budú mať čo jesť. Tento kontrast je zobrazený tak jasne a zároveň tak nenásilne, že vás prinúti premýšľať.
Prečo je kniha výnimočná
Kniha 100 detí získala Nemeckú cenu za literatúru pre mládež (Jugendliteraturpreis 2021) v kategórii faktografických kníh. Jej sila spočíva v jednoduchosti a priamočiarosti.
Silné stránky knihy:
- jasné vizualizácie a infografiky, ktoré deti rýchlo pochopia,
- atraktívne ilustrácie, ktoré robia z vážnych tém čitateľský zážitok,
- schopnosť sprostredkovať komplexné globálne problémy bez moralizovania,
- využiteľnosť v škole aj doma – pre deti od 8–9 rokov, ale aj pre dospelých, ktorí chcú lepšie pochopiť štatistiky.
Hodnotenie knihy 100 detí
Drösser a Coenenberg priniesli knihu, ktorá nie je len zaujímavou encyklopédiou, ale aj nástrojom na rozvoj kritického myslenia a empatie. Pri čítaní sa deti aj dospelí dozvedia, ako žijú ich rovesníci v iných častiach sveta, aké šance majú, s čím sa musia vyrovnávať a čo všetko odlišuje ich život od toho nášho.
100 detí nie je kniha, ktorá sa rýchlo odloží do poličky. Myšlienka a spôsob zjednodušenia na jedno jasnejšie číslo je vlastne tak trochu pretavenie celej ťažkej matematiky na percentá. Tým človek rozumie oveľa jednoduchšie. Tých 100% sa tak delí jasnejšie a dnes je pochopiteľné aj žiakom základnej školy skôr, ako tomu bolo kedysi. Je to titul, ku ktorému sa oplatí vracať – a to nielen v školských triedach, ale aj v rodinách, kde sa rodičia snažia deťom vysvetliť svet cez zrozumiteľné príklady. V tejto podobe to bude pomerne jednoduché a zrozumiteľné, čo je veľkým plusom knihy.
O knihe:
- Autor: Christoph Drösser
- Prekladateľ: Silvia Ivanidesová
- Počet strán 112
- EAN 9788056645581
- Dátum vydania 2.5.2025
- Vek od 8
- Formát 190×240 mm
- Vydavateľstvo Fragment
- oficiálne stránky vydavateľa: https://www.albatrosmedia.sk/tituly/26579802/100-deti/