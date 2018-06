Bardejovské kúpele pripravili 64. Medzinárodné hudobné leto - Podujatia Slovenska

Medzinárodné hudobné leto (MHL) je dlhoročne najprestížnejším hudobným podujatím, ktoré sa koná v Bardejovských kúpeľoch. Tohtoročný 64.ročník bude v dňoch 2.júla až 1.septembra 2018. Súčasťou Medzinárodného hudobného leta je aj cyklus 10 koncertov vážnej hudby v koncertnej sále hotela Astória, so začiatkom vždy o 19.30 hod. Vstupné je 2 eurá. Informuje o tom ekonomicko-obchodná riaditeľka Bardejovských kúpeľov, a.s., Tamara Šatanková.

,,V Bardejovských kúpeľoch sa ešte pri kolonáde konajú denne okrem pondelkov aj promenádne koncerty.Od 3. júla do 5.augusta súv podaní orchestra Cassovia Ensemble Košice a od 7.augusta do 1.septembra v podaní Prešovského salónneho orchestra. Koncerty pri kolonáde sú grátis a konajú sa od utorka do nedele v čase 10.30 – 11.30 hod. a 16.30 – 18.00 hod.V rámci MHL uvedieme tradične dva koncerty z tvorby bardejovského rodáka Bélu Kélera.Také prestížne podujatie ako MHL, za účasti umelcov z niekoľkých krajín, organizujeme ako jediní na Slovensku. Podujatie sa začne slávnostnými fanfárami z balkóna hotela Astória, ktoré ohlásia jeho začiatok v pondelok2. júla 2018,“ upresňuje T.Šatanková.

Bardejovské kúpele čaká bohaté leto

V Bardejovských kúpeľoch sa počas leta takmer neustále konajú kultúrno-spoločenské podujatia. Bardejovské kúpele sa tak prezentujú ako jedinečné miesto na liečbu a oddych a súčasne aj na aktívne trávenie voľného času a kultúrne vyžitie. Každodenne tu ponúkajú aj tanečné zábavy so živou hudbou na troch miestach.

Slávnostné otvorenie sezóny

8. júna 2018, keď minerálne pramene požehnali zástupcovia štyroch cirkví pôsobiacich v bardejovskom regióne, bolo doteraz najvýznamnejšou spoločenskou udalosťou tohtoročnej sezóny. K najatraktívnejším podujatiam tohtoročnej kúpeľnej sezóny budeešte patriť 15. ročník BARDEJOVSKÝCH KÚPEĽNÝCH DNÍ, v sobotu a nedeľu 7. a 8.júla 2018, so začiatkom o 14.00 hod v Areáli pri Kúpeľnej Dvorane. Je to tradičné podujatie spojené s bohatým kultúrnym programom, ktorého súčasťou sú aj atrakcie a rôzne animačné aktivity pre deti, ale aj prezentácia a predaj tradičných remeselných a iných výrobkov. Návštevníkov čaká ešte Alžbetínsky deň/19.08.2018 – nedeľa/, Prehľad dychových hudieb a Pivný festival/02.09.2018 – nedeľa/ a Hornošarišský Vínny festival/06.10.2018 – sobota/.

Bardejovské kúpele sú obľúbeným miestom oddychu, liečby i kultúrneho života. V súčasnosti sú jednými z najlepšie vybavených liečebných zariadení, kde sa snúbi bohatá jedinečná tradícia a moderné liečebné postupy. Patria medzi najstaršie a najkrajšie na Slovensku. Nachádzajú sa uprostred krásnej prírody horného Šariša a sú ideálnym miestom na oddych a načerpanie nových síl. Jediné na Slovensku majú kúpeľnú kolonádu, v ktorej je spolu 8 liečivých minerálnych prameňov. Priťahujú predovšetkým návštevníkov z Prešovského a Košického kraja. Bardejovské kúpele, a. s., majú teraz lôžkovú kapacitu v hlavnej sezóne až 1196 lôžok v 613 izbách. Otvorené sú každodenne.

Lákadlom sú predovšetkým dva wellness komplexy a v lete aj vonkajší bazén. Väčšie Wellness SPA – bazénový a saunový svet je v hoteli Ozón a menšie (bez plaveckého bazénu) je v hoteli Alexander. V komplexe Wellness Spa je možné využiť denne bazén v čase 11.00-21.00 h. a saunový svet v čase 13.00-21.00 h. V stredu až nedeľu sú prístupné aj fitness, masáže a solárium. V hoteli Alexander je k dispozícii v stredu až nedeľu od 13.00 do 20.30 hod. whirlpool, fínska a parná sauna, ochladzovací bazén, prívalová sprcha, tropická a masážna sprcha, tepidárium, fitness, masáže.

Prvá zmienka o Bardejovských Kúpeľoch je z roku 1247, keď uhorský kráľ Béla IV. daroval územie dnešných kúpeľov aj s prameňmi mestu Bardejov. Kúpele si vychutnávala na liečení v roku 1895 aj manželka Františka Jozefa I. cisárovná Alžbeta, nazývaná Sisi, ktorej socha sa vyníma v kúpeľnom parku. Pobýval tu aj rakúsko-uhorský cisár Jozef II. (1783), ruský cár Alexander I. (1821) a poľská kráľovná Mária KazimieraSobieska, manželka poľského kráľa Jána III. Sobieského. Kúpele navštívila v roku 1809 aj Mária Lujza, neskoršia manželka cisára Napoleona I, Bonaparta.

Viac informácií na: www.kupele-bj.sk

Centrálne rezervačné oddelenie:

Tel.: 054/477 4346, 477 2717, e-mail: rezervacie@kupele-bj.sk, pk@kupele-bj.sk

Vybrané kultúrne akcie Bardejovských kúpeľov v roku 2018:

Júl 2018:

BARDEJOVSKÉ KÚPEĽNÉ DNI– 15. ročník/07. – 08.07.2018 – sobota, nedeľa/; Areál pri Kúpeľnej Dvorane, začiatok o 14.00 hod. v areáli pred Kúpeľnou Dvoranou. Tradičné podujatie spojené s bohatým kultúrnym programom. Súčasťou podujatia sú aj atrakcie a rôzne animačné aktivity pre deti. Prezentácia a predaj tradičných remeselných a iných výrobkov.

August 2018:

VÝSTAVA GLADIOLOV /august/; Kúpeľná kolonáda

ALŽBETÍNSKY DEŇ – 15. ročník/19.08.2018 – nedeľa/; Areál pri Kúpeľnej kolonáde, pamätný deň, ktorý sa realizuje na počesť návštevy cisárovnej Alžbety – Sisi, ktorá v Bardejovských Kúpeľoch strávila dva týždne. Spomienková slávnosť o 14.30 hod. pri pamätníku cisárovnej. Sprievodný program: prechádzka cisárovnej Sisi s Franzom Jozefom v dobových kostýmoch po areáli kúpeľov a možnosť fotenia sa s nimi. Rôzne sprievodné programy. Vstup voľný.

September 2018:

PREHĽAD DYCHOVÝCH HUDIEB a PIVNÝ FESTIVAL – 6.ročník/02.09.2018 – nedeľa/; Areál pri Kúpeľnej kolonáde, prehliadka dychových hudieb /13.00 – 18.00 hod./ a vystúpenia ľudových súborov, ktoré sa budú konať pred Kúpeľnou kolonádou. Sprievodný program pre deti. Súčasťou podujatia je malý Pivný festival – prezentácia viacerých druhov pív firmy Heineken Slovakia. Začiatok o 13.00 hod. Vstup voľný.

HUDOBNÉ VYSTÚPENIA pri kolonáde– /soboty/ v dňoch 01.09., 08.09., 15.09., 22.09.2017 a 29.09.2018 o 15.00 hod., pódium pri Kúpeľnej kolonáde. Vstup voľný.

Október 2018:

HORNOŠARIŠSKÝ VÍNNY FESTIVAL – 4.ročník;/06.10.2018 – sobota/; Kúpeľná Kolonáda, prezentácia viacerých slovenských vinárstiev, bohaté sprievodné akcie a kultúrny program so začiatkom o 13.00 hod. v priamo v Kúpeľnej kolonáde.