Anténa v mobile bola kedysi vidieť. Kde ju máme dnes?

Ak si spomeniete na mobilné telefóny z 90. rokov, mali viditeľnú anténu. Siemens, Ericsson, Sagem, Trium Aria alebo Mars. Pamätáte si niektoré z nich? No okolo roku 2000 sa čoraz viac objavovali mobily so zaobleným dizajnom a žiadnou anténou. Siemens A50 bol populárny, rovnako ako legendárna Nokia 3310. Pred nimi boli antény vysúvacie, iné pevné a výrazne trčali z tela prístroja. Posledných dvadsať rokov, respektíve dnes už nič také nevidíme. Smartfón má hladké telo bez kovovej tyče, no napriek tomu komunikuje s mobilnou sieťou, Wi-Fi, Bluetooth, GPS aj NFC. Kam sa teda anténa stratila? Nezmizla. Zmenila sa jej podoba, veľkosť aj umiestnenie.
Od teleskopickej tyče k integrovanej anténe
Prvé mobilné telefóny pracovali v pásmach okolo 900 MHz a 1800 MHz. Antény boli často typu „quarter-wave“. Teda približne štvrtina vlnovej dĺžky. Pri 900 MHz má vlna približne 33 cm, štvrtina je zhruba 8 cm. Preto boli antény fyzicky pomerne dlhé a viditeľné.
Postupne sa prešlo na interné antény. Konštruktéri začali využívať tzv. PIFA (Planar Inverted-F Antenna), čo je kompaktný typ antény vhodný do malého priestoru. Tieto antény sa dali integrovať priamo do plastového krytu telefónu. Evolúcia a modernizácia dovoľovala čoraz viac minimalizovať prístroj, aj priestor v ňom.
Zmenšovanie antén umožnili tri faktory:
- Vyššie frekvencie: kratšia vlnová dĺžka znamená menšie rozmery antény.
- Lepšie materiály a simulácie: pokročilé návrhové softvéry umožnili presne modelovať šírenie signálu.
- Integrácia do konštrukcie: samotné telo telefónu sa začalo používať ako súčasť anténneho systému.
Kde je anténa dnes? A je to stále jedna anténa?
Moderný smartfón neobsahuje jednu anténu, ale niekoľko rôznych anténnych systémov:
- Mobilná sieť (4G LTE, 5G)
- Wi-Fi (2,4 GHz, 5 GHz, prípadne 6 GHz)
- Bluetooth
- GPS / GNSS (napr. Galileo, GPS)
- NFC (blízke bezkontaktné spojenie)
Tieto antény sú rozmiestnené najčastejšie po obvode zariadenia. Je to kvôli tomu, aby mohli prijímať signály a boli minimálne blokované inými signálmi. Ak si všimnete jemné plastové pásiky na niektorých kovových rámov telefónu, ide o oddelenie segmentov, ktoré umožňujú správnu funkciu antén. Kov totiž signál tieni, preto sa musia vytvoriť izolované oblasti, kde kov nebráni prestupu a príjmu signálov.
V niektorých telefónoch sú antény vytvorené ako tlačené štruktúry na doske plošných spojov alebo ako flexibilné prvky nalepené na vnútornú stranu krytu. Typické rozmery jednotlivých anténnych prvkov sú rádovo niekoľko milimetrov až centimetrov podľa pásma.
Prečo má mobil viac antén naraz?
Jednoduchá odpoveď na otázku je „pretože je rok 2026 a telefón nie je len na telefonovanie„. Moderné siete používajú technológiu MIMO (Multiple Input Multiple Output). To znamená, že telefón môže mať viac antén pre rovnaké pásmo, aby dokázal prijímať a vysielať viac dátových tokov súčasne.
Pri 5G je to ešte výraznejšie. V niektorých modeloch sa používajú tzv. „anténne moduly“ pre mmWave pásma (milimetrové vlny), kde je vlnová dĺžka veľmi krátka a antény sú extrémne malé. Tieto moduly sa často nachádzajú na viacerých stranách telefónu, aby sa minimalizovalo tienenie rukou používateľa.
Evolúcia dizajnu a „antennagate“
Jednou z najznámejších kapitol vývoja mobilných antén bola situácia v roku 2010, keď sa ukázalo, že spôsob držania telefónu môže ovplyvniť príjem signálu. Kovový rám zariadenia bol súčasťou antény a jeho prekrytie rukou menilo podmienky príjmu. Dovtedy sa to neriešilo. Táto skúsenosť urýchlila vývoj sofistikovanejších viacanténnych riešení a lepšiu izoláciu segmentov.
Dnes výrobcovia testujú telefóny v špecializovaných komorách, kde sa simuluje držanie rukou, pohyb a rôzne orientácie zariadenia. Ruka obsahuje tkanivá, v určitom slova zmysle vodu, má svoju hrúbku a to tiež znamená tienenie signálu.
Zaujímavosti o anténach v mobile
- Mobilná anténa nefunguje sama o sebe. Je súčasťou komplexného RF systému, ktorý zahŕňa zosilňovače, filtre, prepínače a kalibráciu podľa regiónu.
- Smartfón musí spĺňať prísne limity vyžarovania (SAR – Specific Absorption Rate), preto sa výkon a umiestnenie antén navrhuje veľmi precízne.
- Niektoré telefóny dokážu dynamicky prepínať medzi viacerými anténami podľa kvality signálu a orientácie zariadenia.
- Aj keď sa zdá, že telefón je „celý kovový“, antény vyžadujú nekovové segmenty alebo špeciálne riešenia, aby signál mohol voľne vyžarovať.
Prečo už anténu nevidíme?
Dnešný smartfón je kompaktné rádiové centrum. Anténa sa zmenila z viditeľnej kovovej tyče na precízne navrhnutú mikrovlnnú štruktúru integrovanú do rámu, krytu a dosky zariadenia.
Zmenšovanie antén neznamená slabší signál. Znamená lepšie využitie fyziky vysokých frekvencií, efektívnejšie modulácie a inteligentné riadenie viacerých prenosových ciest. V minulosti trčala hlavne preto, že potrebovala vyčnievať, aby mohla vysielať a prijímať. Evolúcia vývoja však priniesla možnosti, ako príjem a vysielanie bolo možné naďalej držať v kovovom, alebo inom pevnom tele moderného prístroja. Anténa teda nezmizla. Len sa presunula z vonkajšej tyče do vnútra zariadenia, a dnes je jej návrh jednou z najkomplexnejších častí vývoja moderného mobilu.