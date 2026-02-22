Ťažký balík a jeho preprava? Ľahké riešenie s DHL Express

Prepravte ťažké a nadrozmerné zásielky ľahko a rýchlo, kamkoľvek. Vedeli ste, že aj zásielky s väčším rozmerom a váhou je možné posielať takmer tak jednoducho ako bežné balíky? DHL Express si aj s viackusovými zásielkami do 3000 kg poradí za vás a doručí ich až ku dverám prijímateľa – a to kdekoľvek na svete.
Doprava DHL Express ponúka:
– preprava zásielok až do 3000 kg (vrátane viackusových zásielok)
- doručenie aj do krajín, kde mnoho spoločností nedoručuje
- riešenie šité vaším potrebám na mieru
- door-to-door servis
Letecká rýchlosť pre ťažké váhy
DHL Express zabezpečuje každý deň vlastný let priamo do Bratislavy, vďaka čomu majú zásielky stabilné a spoľahlivé spojenie bez zbytočných zdržaní. Počas celej prepravy ostávajú výhradne v našej sieti, bez prekládok mimo systému, čo zvyšuje bezpečnosť aj kontrolu nad doručením. Služba predstavuje plnohodnotnú alternatívu ku klasickej airfreight preprave s rýchlosťou, detailným sledovaním zásielky v reálnom čase a flexibilnými možnosťami doručenia – či už na adresu domov alebo do DHL Service Pointu, už v nasledujúci deň.
Bezpečne a pod kontrolou
Pri medzinárodnej preprave nadrozmerných zásielok je bezpečnosť na prvom mieste. Tá začína už vo vašom účte, ktorý podlieha vysokej úrovni zabezpečenia cez DHL eSecure. Colné a deklarantské služby prebiehajú už počas prepravy, čím je proces ešte rýchlejší a jednoduchší pre odosielateľa aj prijímateľa. Tím DHL Express špecialistov zabezpečuje to, aby procesy boli v súlade so všetkými predpismi, čo vám dáva viac času na dôležitejšie veci.
Výhody prepravy s DHL Express
S DHL Express získa každý klient:
- Každodenné letecké spojenie
- Maximálna rýchlosť a precízne doručenie
- Flexibilné možnosti doručenia podľa vašich potrieb
- Preprava aj rozmerných a paletových zásielok
- Individuálne nacenenie na mieru konkrétnej zásielke
- Profesionálny a spoľahlivý zákaznícky servis
- Priamy kontakt na vášho obchodného zástupcu
- Jednoduché a rýchle objednanie služby
Ako na ťažké zásielky?
Máte ťažkú alebo nadrozmernú zásielku? Stačí vyplniť kontaktný formulár a pripravíme vám ponuku presne podľa vašich potrieb. Váš tovar následne bezpečne, rýchlo a spoľahlivo doručíme kamkoľvek, s dôrazom na presnosť a profesionálny servis.
Veľké zásielky sú veľká zodpovednosť – my ju zvládame každý deň
So špecialistami DHL Express nemusíte riešiť, ako zásielku doručiť – len to, kedy má doraziť. Expresne, bezpečne a spoľahlivo s nami prepravíte aj to, čo sa iným nezmestí do bežného systému, vždy s dôrazom na profesionálny servis a istotu doručenia.
Zdroj obrázku: New Africa / stock.adobe.com