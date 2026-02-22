10.5 C
Ťažký balík a jeho preprava? Ľahké riešenie s DHL Express

Pripravil Tlačové správy

Prepravte ťažké a nadrozmerné zásielky ľahko a rýchlo, kamkoľvek. Vedeli ste, že aj zásielky s väčším rozmerom a váhou je možné posielať takmer tak jednoducho ako bežné balíky? DHL Express si aj s viackusovými zásielkami do 3000 kg poradí za vás a doručí ich až ku dverám prijímateľa – a to kdekoľvek na svete.

Nákladná doprava a preprava balíkov, foto: Adobe Stock
Nákladná doprava a preprava balíkov, foto: Adobe Stock

Doprava DHL Express ponúka:

– preprava zásielok až do 3000 kg (vrátane viackusových zásielok)

  • doručenie aj do krajín, kde mnoho spoločností nedoručuje
  • riešenie šité vaším potrebám na mieru
  • door-to-door servis

Letecká rýchlosť pre ťažké váhy

DHL Express zabezpečuje každý deň vlastný let priamo do Bratislavy, vďaka čomu majú zásielky stabilné a spoľahlivé spojenie bez zbytočných zdržaní. Počas celej prepravy ostávajú výhradne v našej sieti, bez prekládok mimo systému, čo zvyšuje bezpečnosť aj kontrolu nad doručením. Služba predstavuje plnohodnotnú alternatívu ku klasickej airfreight preprave s rýchlosťou, detailným sledovaním zásielky v reálnom čase a flexibilnými možnosťami doručenia – či už na adresu domov alebo do DHL Service Pointu, už v nasledujúci deň.

Bezpečne a pod kontrolou

Pri medzinárodnej preprave nadrozmerných zásielok je bezpečnosť na prvom mieste. Tá začína už vo vašom účte, ktorý podlieha vysokej úrovni zabezpečenia cez DHL eSecure. Colné a deklarantské služby prebiehajú už počas prepravy, čím je proces ešte rýchlejší a jednoduchší pre odosielateľa aj prijímateľa. Tím DHL Express špecialistov zabezpečuje to, aby procesy boli v súlade so všetkými predpismi, čo vám dáva viac času na dôležitejšie veci.

Výhody prepravy s DHL Express

S DHL Express získa každý klient:

  • Každodenné letecké spojenie
  • Maximálna rýchlosť a precízne doručenie
  • Flexibilné možnosti doručenia podľa vašich potrieb
  • Preprava aj rozmerných a paletových zásielok
  • Individuálne nacenenie na mieru konkrétnej zásielke
  • Profesionálny a spoľahlivý zákaznícky servis
  • Priamy kontakt na vášho obchodného zástupcu
  • Jednoduché a rýchle objednanie služby

Ako na ťažké zásielky?

Máte ťažkú alebo nadrozmernú zásielku? Stačí vyplniť kontaktný formulár a pripravíme vám ponuku presne podľa vašich potrieb. Váš tovar následne bezpečne, rýchlo a spoľahlivo doručíme kamkoľvek, s dôrazom na presnosť a profesionálny servis.

Veľké zásielky sú veľká zodpovednosť – my ju zvládame každý deň

So špecialistami DHL Express nemusíte riešiť, ako zásielku doručiť – len to, kedy má doraziť. Expresne, bezpečne a spoľahlivo s nami prepravíte aj to, čo sa iným nezmestí do bežného systému, vždy s dôrazom na profesionálny servis a istotu doručenia.

Zdroj obrázku: New Africa / stock.adobe.com

Tlačové správy
Tlačové správy a články našich partnerov, partnerských portálov a organizácií.

