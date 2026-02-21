Zemetrasenie v okolí Bratislavy a Senca, 21. februára 2026

V okolí Bratislavy a Senca sa dňa 21. februára okolo 13:40 objavilo malé zemetrasenie. V tejto oblasti sú podobné otrasy nezvyčajné. Priamo u nás sme mali možnosť v miestach, kde nechodí ťažká technika, pocítiť zvláštny hukot. Pár sekúnd trvajúci nezvyčajný zvuk pripomínal silný súvislý nápor vetra, no v momente ho vystriedal iný zvuk, ktorý otriasol celým domom. Akoby ho mierne nadvihlo a razom stavba dosadla. Iný svedok popisuje, že dostal ranu do chrbta, keďže sa v tej chvíli opieral o nábytok.
Triasli sa najmä skrine a výplne okien. Otras sa podobal na otras spôsobený niekoľkými kusmi ťažkej techniky naraz a aspoň nám zatiaľ nespôsobil poškodenie stavby. V exteriéri by to nebolo registrovateľné a počuteľné. Na vlastnej koži sme podobnú situáciu nezažili. najmä nie v tejto oblasti.
Mierna situácia u nás nevylučuje horšiu situáciu v iných oblastiach. Situáciu tak budeme sledovať a informácie doplníme.
Doplnenie 14:05:
otrasy boli citeľné v okolí Dunajskej Lužnej až po Trnavu. Merania a mapy, aspoň podľa dostupných meraní a vyhodnotení, považujú za epicentrum Šamorín. Hlásenia sú aj z rakúskeho Bruck an der Leita a až z maďarského Gyóru. Podľa informácií Euro-stredomorského seizmologického centra išlo o otrasy so silou magnitúdy 4,3 richterovej stupnice. Pôvodne uvádzali hodnotu 4,6. Zemetrasenie zaznamenali merania a ústavy slovenské, viedenské aj budapeštianske. Svoje pozorovania, alebo fotografie je možné priamo pridať na zmienených stránkach a doplniť tak pozorovania a záznamy.
Viac: https://www.emsc-csem.org/Earthquake_information/earthquake.php?id=1949085
Zaujímavosťou je, že o niečo slabšie zemetrasenie v takmer rovnakom čase mali na Filipínach, 20 minút predtým rovnako silné v Indonézii. V najbližších hodinách je možné očakávať hlásenia o škodách, popraskaných stenách, alebo iných škodách. Pri 4,3 hodnote by nešlo o neobvyklé prípady.
Doplnenie 14:26:
Panelové domy a vyššie poschodia v Bratislave cítili otrasy intenzívnejšie. V trvaní asi 5 sekúnd boli pozorovateľné otrasy, alebo drnčanie riadu a pohárov v skriniach, regáloch a kuchynských linkách. Otrasy cítili aj pacienti v Ružinovskej nemocnici na vyšších poschodiach, ako aj v nízkych domoch v okolí Kalinkova. Šlo o jeden otras, ktorý najčastejšie ľudia spájajú s popisom hluku a približne až 5 sekundovým trvaním a následne otrasom. Prípadne nepočuli hluk pre iné rušivé vnemy, zapnutý TV, mixér, digestor a pod, no otrasy boli viditeľné. Vo vyšších budovách pri státí bolo citeľné trasenie podlahy, čo najskôr vyvolávalo dojem, akoby mal niekto pustený stroj, alebo došlo k výbuchu silnej petardy, výbuchu a pod. Prvé dojmy mali svedkovia rôzne.
Čo robiť a nerobiť pri zemetrasení:
Pri zemetrasení zachovajte pokoj a okamžite sa presuňte na bezpečné miesto. V interiéri sa ukryte pod pevný stôl alebo k nosnej stene, chráňte si hlavu a krk a držte sa ďalej od okien, skla a vysokého nábytku. Nepoužívajte výťah a počas otrasov nevybiehajte po schodoch. Ak ste vonku, vzdiaľte sa od budov, stromov, mostov a elektrických vedení. Po skončení otrasov skontrolujte zranenia, únik plynu alebo poškodenia a riaďte sa pokynmi záchranných zložiek.
Zároveň čo by sme mali automaticky vedieť:
Základom pripravenosti je mať v hlave jednoduchý automatický postup: kryť sa, zostať na mieste a počkať na koniec otrasov. Počítajte s možnými dotrasmi a majte pripravené základné veci – baterku, nabitý telefón, vodu a doklady na rýchle opustenie bytu. Zapamätajte si únikové trasy a miesto stretnutia rodiny. Rýchla reakcia má byť jednoduchá: nespanikáriť, chrániť život, až potom riešiť majetok.