Ako funguje dopamín: hormón motivácie, radosti a závislosť

Dopamín je jednou z najdôležitejších látok v ľudskom mozgu. Hoci sa často označuje ako „hormón šťastia“, v skutočnosti ide o neurotransmiter, teda chemickú látku, ktorú používajú nervové bunky na komunikáciu. Jeho úloha je omnoho širšia než len pocit radosti. Dopamín sa podieľa na motivácii, rozhodovaní, budovaní návykov, regulácii pohybu, učení aj prežívaní odmeny. Bez správne fungujúceho dopamínu by človek nedokázal začať úlohu, dlhodobo na nej pracovať ani cítiť uspokojenie, keď niečo zvládne. Dopamín je presne to, s čím pracuje hry a sociálne siete. Ponúkajú a odmeňujú, poskytujú zábavu, výhru, achievement, zlaté hviezdičky, ktorých vyšší počet je dôvod pre väčšiu radosť. A presne tento dopamín zneužívajú aj konštruktéri výherných automatov.
Uvoľňovanie dopamínu… viac a viac
V mozgu existuje niekoľko dopamínových dráh, pričom každá má svoju špecifickú funkciu. Najznámejšia je mezolimbická dráha, ktorá zabezpečuje pocity odmeny a motivácie. Keď človek urobí niečo, čo je pre život dôležité – napríklad sa naje, zažije blízkosť alebo dokončí náročnú úlohu –, mozog uvoľní dopamín. Práve tento krátky výstrel dopamínu spôsobí pocit uspokojenia, ktorý podporuje, aby sme podobné správanie zopakovali. Ide o jeden z najstarších evolučných mechanizmov, ktorý mal zabezpečiť prežitie: odmena znamenala, že sme urobili niečo správne.
Dopamín však nefunguje len pri pozitívnych prežitkoch. Je kľúčový aj pri tom, čo nazývame „vôľa začať“. Keď mozog očakáva odmenu, dopamín sa zvyšuje ešte pred samotným vykonaním úlohy. Preto dokáže dopamín motivovať k činnosti a niekedy aj prevážiť nad únavou. Ak je dopamínová aktivita narušená, človek môže pociťovať stratu energie, apatiu, neschopnosť začať a dokončiť úlohy či pokles radosti z činností, ktoré ho kedysi napĺňali. Nie je to znak lenivosti, ale chemický proces, ktorý zásadne ovplyvňuje správanie aj náladu. Ste presítení úspechom, alebo sa odrazu prestalo dariť? Dosť to súvisí práve s dopamínom.
Závislosť od dopamínu… ako droga
S dopamínom úzko súvisia aj návyky. Keď mozog zopakuje správanie, ktoré mu prinieslo pocit odmeny, vytvára cestičky, ktoré sa s časom posilňujú. Takto vznikajú zvyky – tie prospešné aj tie škodlivé. Krátke dopamínové odmeny, aké poskytujú sociálne siete, sladké jedlá či rýchle nákupy, dokážu mozog stimulovať okamžite, čo môže vyústiť do cyklu opakovania. Neznamená to závislosť v medicínskom zmysle, ale ide o mechanizmus, ktorý vysvetľuje, prečo je ťažké odolať rýchlym pôžitkom. Mozog si jednoducho pamätá, čo mu prinieslo rýchlu odmenu. Chce to aj nabudúce.
Napríklad dávkujete v mobile nekončiacu hru? Rozoberáte skrutky a hračky, ktoré sa postupne rozpadajú? Možno to nikam nevedie, ale každé úplné rozobratie prináša dávku dopamínu. Je len škoda, že nejde o skutočné úlohy v reálnom živote, čo si nedokáže každý uvedomiť a presedlať z virtuálnych hier do reálneho sveta. Sú medzi nami ľudia, ktorí podľahnú dopamínu z úspechu, alebo z koníčkov. Pre uspokojovanie toho cieleného pocitu však môžu pracovné povinnosti dostávať blízkych do úzadia, alebo koníčky spotrebovať financie a opäť čas, ktorý mal byť venovaný blízkym. S dopamínom sa stretávame dokonca aj pri zakúpení skvelej veci vo výpredaji. Ak ste niečo kúpili výhodne, takto získaná „prírodná chémia“ v mozgu vytvára pocit, že taký úlovok je nutné zopakovať. Telo nás núti ten pocit zopakovať. Naopak pocit, že je na účte málo peňazí, alebo že danú vec ani nepotrebujeme, sú brzdou, alebo si ich niektorí ani neuvedomujú.
Učenie môže byť radosť, vec motivácie, aj pohybu
Zaujímavé je, že dopamín nefunguje len pri radosti, ale aj pri učení. Každá nová skúsenosť signalizuje mozgu, že ide o niečo zaujímavé alebo dôležité. Práve preto sa človek dokáže rýchlo učiť veci, ktoré ho bavia – dopamín vytvára spojenie medzi príjemným pocitom a aktivitou, ktorú si človek opakuje. V opačnom prípade, keď mozog nedostáva stimuláciu, záujem klesá a učenie trvá dlhšie. Deti, ktoré nevidia v učení zmysel, alebo nie sú adekvátne ohodnotené, strácajú prepojenie dopamínu s učením. To isté aj dospelí. Môžete mať desiatky rekvalifikačných kurzov, ale ak nenachádzate uplatnenie, v určitom bode stráca vzdelávanie zmysel. Napríklad aj v rámci jedného kolektívu. Pocit vyhorenia, takzvaný burnout je bežný jav a pomerne častý medzi Slovákmi. Odovzdať sa v práci nemusí stačiť, ak neprichádza spätná väzba.
Dopamín tiež ovplyvňuje fyzické fungovanie. Je dôležitý pre kontrolu pohybu a koordináciu. Pri jeho nedostatku sa objavujú poruchy pohybu, čo vidíme napríklad pri Parkinsonovej chorobe, kde degenerácia dopamínových buniek v mozgu spôsobuje tras, spomalené pohyby a ďalšie motorické problémy. To je dôkazom, že dopamín nepôsobí len na náladu, ale na celý nervový systém.
Jeho rovnováha
Rovnako dôležitá je rovnováha dopamínu. Príliš nízke hladiny môžu viesť k úzkosti, apatii či depresívnemu prežívaniu, zatiaľ čo priveľká dopamínová aktivita sa spája s impulzívnym rozhodovaním, nespavosťou alebo riskantným správaním. Aj preto je dôležité uvedomiť si, že dopamín nie je látka, ktorú treba iba „zvyšovať“. Je to jemne vyvážený systém, ktorý funguje len vtedy, keď je stabilný.
Pre bežný život je užitočné vedieť, že dopamín reaguje najmä na pravidelnosť, činnosti s jasným výsledkom a postupné napredovanie. Mozog miluje pocit malých úspechov – dokončená úloha, uprataný kút, krátke cvičenie, nové vedomosti či krátky kontakt s blízkym človekom. Práve tieto malé kroky udržiavajú dopamín v prirodzenejšej rovnováhe než jednorazové rýchle stimuly, ktoré síce pôsobia okamžite, ale zanechávajú pocit prázdnoty.
Dopamín teda nie je zázračný hormón šťastia, ale chemická látka, ktorá riadi motiváciu, túžbu niečo začať a chuť pokračovať. Je to mechanizmus, ktorý prepája mozog s naším správaním a vytvára zmysel pre odmenu, pokrok aj radosť zo zvládnutých krokov. Porozumenie dopamínu neznamená, že úplne zmeníme svoj život, no môže nám pomôcť pochopiť, prečo niekedy cítime energiu a inokedy nie, prečo si vytvárame návyky a prečo je tak náročné sa z niektorých vymaniť.