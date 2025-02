Mysli obrátene: kniha o premene problémov na príležitosti

Na knižný trh sa ešte v roku 2024 dostala zaujímavá knižka Mysli obrátene, ktorú možno zaradiť medzi motivačnú literatúru. Ak máte pocit, že lietate v problémoch a tie vás nikde neposúvajú, pozorného čitateľa môže táto kniha presvedčiť o opaku. Napríklad, že sa dá zmeniť myslenie, aj vnímanie problémov. Pozerať na ne sa totiž môže aj inak. Je v tom trocha psychológie, ale v prvom rade to musí byť samotný čitateľ, ktorý dá podobným knihám šancu. Autor knihy Mysli obrátene má však s touto filozofiou vo svete úspech a nejde o žiadne rozprávanie do vetra. Medzinárodný bestseller o zmene negatíva na pozitívum vychádza vo vydavateľstve Ultimo Press.

Kniha „Mysli obrátene“ od Bertholda Gunster je v angličtine známa pod názvom „Flip Thinking: The Life-Changing Art of Turning Problems into Opportunities“. „Flip Thinking“ považovaná za inšpiratívnu príručku, ktorá ponúka praktické rady na zmenu perspektívy a využitie problémov ako príležitostí na osobný a profesionálny rast. V tejto knihe autor predstavuje koncept „omdenken“ (holandský výraz pre „obrátené myslenie“), ktorý nás učí transformovať problémy na príležitosti tým, že meníme náš pohľad z „áno, ale…“ na „áno, a…“. Gunster ponúka pätnásť stratégií, ako premeniť obmedzenia a negatívne myšlienky na možnosti a pozitívne výsledky. Medzi tieto stratégie patrí napríklad „disrupting“ (prevrátenie pravidiel), „flaunting“ (zdôraznenie toho, čo chceme skryť), „importing“ (spolupráca s protivníkmi) a „amplifying“ (zameranie sa na to, čo funguje, a jeho posilnenie).

Pre koho je kniha Mysli obrátene určená

Kniha je vhodná pre široké spektrum čitateľov, vrátane jednotlivcov hľadajúcich osobný rozvoj, profesionálov v rôznych odvetviach a tímových lídrov. Jej cieľom je pomôcť ľuďom zmeniť ich perspektívu pri riešení problémov a podporiť kreatívne myslenie. Ako uvádza portál Booksom, „táto metóda nielenže umožňuje kreativitu a inovácie, ale občas môže poskytnúť kľúčové poznatky s minimálnym úsilím.“

„Po odrezaní odumretého dreva vám zostane zdravý strom.“ aj takáto myšlienka sa objavuje v knihe. Oslovila nás aj preto, že dáva zmysel v záhrade. A rovnako tak dáva zmysel aj v rámci textu, v ktorom sa myšlienka objavuje. Myšlienok je v knihe viac, najmä takých, ktoré dávajú zmysel a ľahko si ich vieme osvojiť.

Recenzie a hodnotenia:

Goodreads: Čitatelia oceňujú praktické rady a nové perspektívy, ktoré kniha ponúka. – goodreads.com

Čitatelia oceňujú praktické rady a nové perspektívy, ktoré kniha ponúka. – Amazon: Recenzenti vyzdvihujú transformačný prístup k riešeniu problémov a praktické stratégie na zmenu myslenia. amazon.com

Recenzenti vyzdvihujú transformačný prístup k riešeniu problémov a praktické stratégie na zmenu myslenia. Greg McKeown, autor bestselleru „Essentialism“: „Transformačná kniha ‚Flip Thinking‘ krásne ilustruje, ako človek, ktorý dokáže premeniť negatívum na pozitívum, nemôže byť nikdy porazený.“ penguinrandomhouse.com

Odkazy:

Stránky vydavateľa ULTIMOPRESS

Kniha na MARTINUS.sk

Kto je Berthold Gunster?

Berthold Gunster je holandský autor, rečník a odborník na psychológiu zmeny. Preslávil sa predovšetkým ako zakladateľ konceptu „omdenken“, čo v preklade znamená „obrátené myslenie“. Tento prístup sa zameriava na prekonávanie problémov tým, že sa neignorujú ani nepotláčajú, ale namiesto toho sa menia na príležitosti. Gunster pôvodne pracoval v divadle, kde sa zaoberal improvizáciou a kreatívnym myslením. Postupne si uvedomil, že mnohé princípy divadelnej improvizácie môžu pomôcť ľuďom riešiť problémy v každodennom živote, v práci aj v podnikaní. Na základe tejto myšlienky začal rozvíjať svoj koncept „omdenken“ a venoval sa jeho popularizácii.

Ako autor

Ako autor napísal niekoľko kníh o tomto prístupe. Medzi najznámejšie patrí práve „Flip Thinking: The Life-Changing Art of Turning Problems into Opportunities“. Gunster sa vo svojich knihách snaží ukázať, že problémy môžu byť v skutočnosti užitočné a že namiesto fráz ako „áno, ale…“ by sme sa mali naučiť používať „áno, a…“. Jeho práca si získala veľkú popularitu najmä v podnikateľských a manažérskych kruhoch, kde sa jeho metódy využívajú na efektívnejšie riešenie problémov, zlepšenie komunikácie a posilnenie kreatívneho myslenia. Organizuje aj prednášky a workshopy, kde učí ľudí aplikovať obrátené myslenie v praxi. Gunster je dnes považovaný za jedného z popredných expertov v oblasti zmeny perspektívy a kreatívneho riešenia problémov. Jeho filozofia inšpirovala tisíce ľudí po celom svete, aby sa na výzvy pozerali iným spôsobom a menili ich na nové príležitosti.