Palác Versailles, zaujímavosti a kuriozity honosného kráľovského sídla

Versailles je symbolom absolutistickej moci, francúzskej bohatej minulosti, dvornej etikety a monumentálnej architektúry. Pôvodne skromný lovecký zámok Ľudovíta XIII. sa počas vlády Ľudovíta XIV. premenil na reprezentatívne sídlo, ktoré ovplyvnilo palácovú architektúru v celej Európe. Okrem slávnej Zrkadlovej siene a francúzskych záhrad je Versailles aj miestom kľúčových politických udalostí – od vyhlásenia Nemeckej ríše v roku 1871 až po podpísanie Versailleskej zmluvy v roku 1919. Aké zaujímavosti sa s ním spájajú?
Od loveckého zámočku k „hlavnému mestu“ monarchie
Na mieste dnešného paláca stál v 20. rokoch 17. storočia lovecký zámoček Ľudovíta XIII. Zlom prišiel po roku 1661, keď Ľudovít XIV. poveril prestavbou architekta Louisa Le Vaua, neskôr Jula Hardouin-Mansarta, a výzdobou Charlesa Le Bruna. Dvor sa sem definitívne presťahoval roku 1682 a Versailles sa stalo politickým a spoločenským centrom francúzskej monarchie. Rozsah prestavby nemal v Európe obdobu a vytvoril model „kráľovského mesta“ s palácom, parkom, služobníctvom aj ministerstvami.
Zrkadlová sieň: 73 metrov reprezentácie a 357 zrkadiel
Zrkadlová sieň (Galerie des Glaces) meria približne 73 m na dĺžku a tvorí ju sedemnásť okien obrnených radom sedemnástich klenutých polí zo zrkadiel; celkovo ich je 357. Výprava siene bola manifestom francúzskej manufaktúrnej sebestačnosti – zrkadlá nedovážali z Benátok, ale vyrábala ich „domáca“ kráľovská manufaktúra. Presnejšie predchodca neskoršej spoločnosti Saint-Gobain, ktorá je celosvetovo známym výrobcom skiel aj dnes. Sieň bola nielen miestom dvorných ceremónií, ale aj dejiskom podpisu Versailleskej zmluvy.
Záhrady André Le Nôtra: geometria moci na ploche stoviek hektárov
Záhrady navrhol André Le Nôtre ako vrchol francúzskeho štýlu: prísna osová kompozícia, perspektívne aleje, partery, sochy a vodné prvky. Dnešná „domaine“ Versailles zaberá približne 800 hektárov (palác, záhrady, park a Trianony), pričom baroková os sa rozbieha smerom k Grand Canal. Záhrady boli chápané ako rozšírenie paláca a scénografia moci – dvorné slávnosti, ohňostroje a „fontaines musicales“ patrili k pravidelným atrakciám.
Grand Canal: vodná os dlhá takmer 1,7 kilometra
Grand Canal je krížovo komponovaný vodný prvok, ktorého dlhšia os má približne 1,67 km. Slúžil estetike aj praxi: kráľ tu organizoval vodné kultúrne predstavenia známe ako divertissementy a flotily gondol (Benátky skrátka boli v móde). Hladina kanála uzatvára priehľad hlavných záhradných osí. Inžiniersky šlo o mimoriadne náročné dielo, keďže lokalita nemala prirodzený dostatok vody. Ale kráľ chcel vodu, takže dostal vodu.
Voda ako problém: „Machine de Marly“ a fontány, ktoré sa zapínali na príchod kráľa
Versailles zápasilo s vodou od začiatku. Sieť fontán a kaskád spotrebovala toľko vody, že celé zariadenie nebolo možné udržať v chode nepretržite. V praxi sa preto fontány zapínali postupne podľa trasy, ktorou sa kráľ pohyboval záhradami. Jeden z najambicióznejších projektov – „Machine de Marly“ (1680s) – pumpoval vodu zo Seiny pomocou sústavy obrovských kolies a stoviek čerpadiel k akvaduktu do Versailles. Aj tak zostávalo zásobovanie vody achillovou pätou celého komplexu. Veľký dvor mal stovky svojich obyvateľov, ich potreby, a samotná hygiena… to bola ďalšia slabina.
Trianony a „Hameau de la Reine“: intimita mimo veľkého dvora
Grand Trianon (1687) navrhol Mansart ako „porcelánový“ pavilón oddychu od ruchu na kráľovskom dvore. Petit Trianon (dokončený 1768 podľa návrhu Ange-Jacquesa Gabriela) sa spája s menom Márie Antoinetty. Tá si v 80. rokoch 18. storočia nechala vytvoriť idylické „Hameau de la Reine“ – malú „dedinu“ s domčekmi, mlynom a hospodárstvom, ktorá odrážala dobový cit pre prírodu a intimitu, kontrastujúci s protokolom hlavného paláca.
Počet miestností, rozloha a zbierky: palác ako mesto v meste
Palác sa zvykne uvádzať s približne 2 300 miestnosťami, pričom jeho užitková plocha presahuje 60 tisíc m² (v literatúre sa uvádzajú hodnoty okolo 63–67 tisíc m² podľa metodiky). Zbierky Versailles sú zamerané na dejiny Francúzska – od kráľov až po republikánske obdobia – a zahŕňajú desaťtisíce diel (obrazy, sochy, nábytok, textílie, predmety umeleckého remesla). Múzeum si udržiava rozsiahle depozitáre a trvalé dopĺňanie prostredníctvom akvizícií a reštitúcií.
Politické dejisko Európy: 1871 a 1919 v Zrkadlovej sieni
Dňa 18. januára 1871 bola v Zrkadlovej sieni vyhlásená Nemecká ríša; pruský kráľ Viliam I. bol prehlásený za nemeckého cisára. O takmer päť desaťročí neskôr, 28. júna 1919, sa v tom istom priestore podpísala Versailleská zmluva, ktorá ukončila vojnový stav medzi Nemeckom a spojencami a redefinovala hranice v Európe. Versailles tak v 20. storočí získalo symbolické miesto aj v politickej pamäti kontinentu.
Dvorská etiketa a každodennosť: „lever“ a „coucher“ kráľa
Dvorný život viedla prísna etiketa. Ranný ceremoniál „lever du roi“ (kráľovo vstávanie) a večerný „coucher du roi“ sa odohrávali pred publikom vybraných dvoranov podľa pevného protokolu. Funkcie, ktoré sa dnes zdajú všedné – podať košeľu, pridržať svietnik – boli symbolickými privilégiami a súčasťou politickej hierarchie dvora. Etiketa regulovala oblečenie, pohyb, reč aj prístup do jednotlivých priestorov paláca.
Oranžéria a citrusy: botanická pýcha dvora
Monumentálna Oranžéria pod južným parterom je technickým aj estetickým unikátom. V zime ukrýva stovky až vyše tisíc kusov subtropických drevín (predovšetkým pomarančovníkov v kontajneroch). V lete sa kontajnery presúvajú aj do iných častí zámku. Stavba využíva hrubé múry, orientáciu a krytie na udržanie stabilnej teploty bez moderných technológií; v 17. storočí bola symbolom prestíže, keďže zimovanie citrusov ďaleko od Stredomoria bolo výnimočné.
Návštevnosť a UNESCO: živé dedičstvo
Versailles patrí medzi najnavštevovanejšie pamiatky Francúzska; v rokoch pred pandémiou sa počty pohybovali v rádoch miliónov návštevníkov ročne. Palác a park boli zapísané do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO v roku 1979 ako výnimočné dielo ľudskej tvorivosti a kľúčové svedectvo o civilizácii Ancien Régime. Správa pamiatky sa musí prispôsobovať aj prevádzke, ktorá prihliada k mimoriadnej atraktivite miesta pre turistov z celého sveta.
Hygiena a realita veľkého dvora
Za bohatou výzdobou stála každodenná logistika tisícov ľudí. Kým reprezentatívne sály žiarili, praktická infraštruktúra – voda, kúrenie a sanitácia – bola ťažkým problémom. Moderné splachovacie systémy a kanalizácia sa objavovali len postupne a v obmedzenom rozsahu. Záhrady a vodné diela boli rovnako náročné na údržbu, čo viedlo k dômyselným, no z dnešného pohľadu krehkým technickým riešeniam.
Reštaurovanie a moderné zásahy
Od 19. storočia prebehli veľké reštaurátorské kampane. Po revolučných zásahoch a zmenách funkcií dal palác opäť do poriadku najmä program pod vedením Pierrea de Nolhaca. Bolo to koncom 19. a začiatkom 20. storočia. V 20. a 21. storočí nasledovali rozsiahle projekty obnovy. Najmä strešných krytín, fasád, interiérov a technických sietí. To preto, aby mohol palác bezpečne fungovať ako múzeum a kultúrne centrum.
Zaujíma vás toto miesto viac? určite si pozrite oficiálne stránky: https://en.chateauversailles.fr