40. ročník uvádzania do Rokenrolovej siene slávy naživo na Disney+

Rock & Roll Hall of Fame (Rokenrolová sieň slávy) predstavila hudobné a kultúrne ikony, ktoré budú tento rok uvedené medzi legendy modernej hudby. Okrúhle 40. výročie slávnostného uvedenia sa uskutoční v prestížnom Peacock Theater v kalifornskom Los Angeles.
Fanúšikovia sa môžu stať súčasťou tejto výnimočnej udalosti v nedeľu 9. novembra o 2:00 stredoeurópskeho času, keď Disney+ prinesie priamy prenos ceremoniálu. Pre tých, ktorí si ho nestihnú pozrieť naživo, bude následne celý záznam dostupný v ponuke Disney+. Takže nočný budíček nebude nevyhnutnosťou.
Kto sa predstaví na pódiu
Organizátori zverejnili aj mená špeciálnych hostí a účinkujúcich, ktorí sa na pódiu postarajú o hudobné aj emocionálne momenty večera. Spektrum hostí spája generácie a žánre – od rocku, cez pop, hip-hop až po alternatívu. Vďaka tomu sa očakáva, že 40. ročník bude jedným z najrozmanitejších v histórii podujatia. Celkovo oficiálny zoznam hostí ponúka naozaj pestrý výber mien:
Noví členovia Rokenrolovej siene slávy
Do Rokenrolovej siene slávy budú tento rok uvedení Bad Company, Chubby Checker, Joe Cocker, Cyndi Lauperová, Outkast, Soundgarden a The White Stripes v hlavnej kategórii Interpreti.
V kategórii Hudobný vplyv sa pocty dočkajú Salt-N-Pepa a Warren Zevon, kým Thom Bell, Nicky Hopkins a Carol Kayeová získajú uznanie za Mimoriadne hudobné zásluhy. Cenu Ahmeta Erteguna za celoživotný prínos v hudobnom priemysle si tento rok prevezme producent Lenny Waronker. Každý z uvedených interpretov predstavuje jedinečný príspevok do vývoja modernej hudby – od soulových klasík cez alternatívny rock až po rapové inovácie.
Čo je Rokenrolová sieň slávy?
Rokenrolová sieň slávy (Rock & Roll Hall of Fame) vznikla v roku 1983 s cieľom uchovávať a oceniť dedičstvo umelcov, ktorí významne ovplyvnili svet populárnej hudby. Prvé slávnostné uvedenie sa konalo v roku 1986 v New Yorku. Odvtedy sa ceremoniál stal prestížnou udalosťou hudobného sveta – ocenenie získali mená ako Elvis Presley, The Beatles, Aretha Franklin, David Bowie, Madonna či Nirvana. Často sa pri interpretoch údaj o uvedení do tejto siene slávy uvádza ako dôležitý míľnik.
Sídlo inštitúcie sa nachádza v Clevelande v štáte Ohio, kde stojí moderné múzeum navrhnuté architektom I. M. Peiom. Návštevníci tam môžu vidieť originálne nástroje, kostýmy a memorabílie z dejín rokenrolu a popkultúry. Zaradenie do Siene slávy sa považuje za jednu z najvyšších poct, aké môže hudobník alebo kapela získať.
