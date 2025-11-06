11.2 C
40. ročník uvádzania do Rokenrolovej siene slávy naživo na Disney+

Pripravil Roman

Rock & Roll Hall of Fame (Rokenrolová sieň slávy) predstavila hudobné a kultúrne ikony, ktoré budú tento rok uvedené medzi legendy modernej hudby. Okrúhle 40. výročie slávnostného uvedenia sa uskutoční v prestížnom Peacock Theater v kalifornskom Los Angeles.

Rock & Roll Hall of Fame, Disney+
Rock & Roll Hall of Fame, Disney+

Fanúšikovia sa môžu stať súčasťou tejto výnimočnej udalosti v nedeľu 9. novembra o 2:00 stredoeurópskeho času, keď Disney+ prinesie priamy prenos ceremoniálu. Pre tých, ktorí si ho nestihnú pozrieť naživo, bude následne celý záznam dostupný v ponuke Disney+. Takže nočný budíček nebude nevyhnutnosťou.

Kto sa predstaví na pódiu

Organizátori zverejnili aj mená špeciálnych hostí a účinkujúcich, ktorí sa na pódiu postarajú o hudobné aj emocionálne momenty večera. Spektrum hostí spája generácie a žánre – od rocku, cez pop, hip-hop až po alternatívu. Vďaka tomu sa očakáva, že 40. ročník bude jedným z najrozmanitejších v histórii podujatia. Celkovo oficiálny zoznam hostí ponúka naozaj pestrý výber mien:

  • Avril Lavigne
  • Beck
  • Brandi Carlile
  • Bryan Adams
  • Chappell Roan
  • David Letterman
  • Doja Cat
  • Donald Glover
  • Elton John
  • En Vogue
  • Feist
  • Flea
  • Gina Schock
  • Hurby Luv Bug Azor
  • Iggy Pop
  • J.I.D
  • Janelle Monáe
  • Jerry Cantrell
  • Jim Carrey
  • Joe Perry
  • The Killers
  • Killer Mike
  • Lisa Coleman
  • Maxwell
  • Mick Fleetwood
  • Mike McCready
  • Missy Elliott
  • Nancy Wilson
  • Nathaniel Rateliff
  • Olivia Rodrigo
  • Questlove
  • RAYE
  • Sleepy Brown
  • Taylor Momsen
  • Teddy Swims
  • Tedeschi Trucks Band a ďalší

Noví členovia Rokenrolovej siene slávy

Do Rokenrolovej siene slávy budú tento rok uvedení Bad Company, Chubby Checker, Joe Cocker, Cyndi Lauperová, Outkast, Soundgarden a The White Stripes v hlavnej kategórii Interpreti.

V kategórii Hudobný vplyv sa pocty dočkajú Salt-N-Pepa a Warren Zevon, kým Thom Bell, Nicky Hopkins a Carol Kayeová získajú uznanie za Mimoriadne hudobné zásluhy. Cenu Ahmeta Erteguna za celoživotný prínos v hudobnom priemysle si tento rok prevezme producent Lenny Waronker. Každý z uvedených interpretov predstavuje jedinečný príspevok do vývoja modernej hudby – od soulových klasík cez alternatívny rock až po rapové inovácie.

Čo je Rokenrolová sieň slávy?

Rokenrolová sieň slávy (Rock & Roll Hall of Fame) vznikla v roku 1983 s cieľom uchovávať a oceniť dedičstvo umelcov, ktorí významne ovplyvnili svet populárnej hudby. Prvé slávnostné uvedenie sa konalo v roku 1986 v New Yorku. Odvtedy sa ceremoniál stal prestížnou udalosťou hudobného sveta – ocenenie získali mená ako Elvis Presley, The Beatles, Aretha Franklin, David Bowie, Madonna či Nirvana. Často sa pri interpretoch údaj o uvedení do tejto siene slávy uvádza ako dôležitý míľnik.

Sídlo inštitúcie sa nachádza v Clevelande v štáte Ohio, kde stojí moderné múzeum navrhnuté architektom I. M. Peiom. Návštevníci tam môžu vidieť originálne nástroje, kostýmy a memorabílie z dejín rokenrolu a popkultúry. Zaradenie do Siene slávy sa považuje za jednu z najvyšších poct, aké môže hudobník alebo kapela získať.

Viac aj na: https://www.disneyplus.com/sk-sk/browse/entity-042bd98b-c30d-4788-8026-45d4e566ce88

Roman
Roman Autor článku s tematikou zábavy, televízie, alebo niektorých spoločenských problémov. Pochádza zo stredného Slovenska a na striedačku žije v Rakúsku.

