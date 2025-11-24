1.6 C
Na Disney+ prichádza tretí animovaný Denník odvážneho Bojka

Pripravil Tomáš

Poznáme niekoľko filmových podôb slávneho Denníka odvážneho Bojka. Mnohí sa ale zhodneme, že práve animovaná podoba, ktorá zachováva dizajn pôvodných knižných postáv a je mu blízka najviac, má svoje osobité čaro. Fanúškovia Grega Heffleyho, onoho odvážneho Bojka sa môžu tešiť na nový, v poradí tretí diel práve tejto animovanej podoby na Disney+ už 5. decembra. Malý mikulášsky darček s výborným načasovaním. Čo nám prinesie?

Denník odvážneho bojka: Posledná kvapka [DIARY OF A WIMPY KID: THE LAST STRAW]
Denník odvážneho bojka: Posledná kvapka [DIARY OF A WIMPY KID: THE LAST STRAW], Disney+

Denník odvážneho bojka: Posledná kvapka (Diary of a Wimpy Kid: The Last Straw)

Obľúbený hrdina rodinnej komédie, Greg Heffley, sa vracia v animovanej adaptácii s názvom Diary of a Wimpy Kid: The Last Straw, v slovenčine ako Posledná kvapka. Film je priame spracovanie tretieho dielu celosvetovo úspešnej knižnej série autora Jeff Kinney a prinesie Gregove nové peripetie, keď sa bude tráviť so svojim otcom viac času aj na skautskom tábore. Čas s otcom ale nebude tak jednoduchý, ako by sa mohlo zdať. Rodinné napätie, „takmer katastrofy“ a jedno ultimátum napovedajú, že tentoraz by Greg naozaj mohol byť prinútený zmeniť svoje správanie – alebo sa aspoň pokúsiť. Oba predošlé filmy patria medzi populárne a zrejme tomu nebude inak ani tentoraz.

Zopár faktov a zaujímavostí, ak ste nevedeli…

  • Réžie sa ujal Matt Danner, pričom Jeff Kinney pozostáva ako scenárista a producent.
  • Film je adaptáciou knihy „Diary of a Wimpy Kid: The Last Straw“, ktorá vyšla v roku 2009 a je tretím dielom série. Na Slovensku séria vychádza knižne ako Denník odvážneho Bojka, ktorá vychádza vo vydavateľstve IKAR, a.s.
  • Patrí do animovanej vetvy franšízy „Diary of a Wimpy Kid“, produkovanej štúdiom Walt Disney Pictures spolu s Bardel Entertainment.
  • V hlavnej úlohe Grega Heffleyho bude v rámci anglického znenia hlasový herec Aaron D. Harris a hlas otca Franka Heffleyho bude dabovať Chris Diamantopoulos.Slovenské znenie – dúfame, že zostane to pôvodné.

