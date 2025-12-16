Kniha Deti vojny-povojny: Vierka ponúkne niekoľko zážitkov

Knižná novinka Deti vojny-povojny: Vierka nám opäť oživuje literárne populárnu tému II. svetovej vojny, no tentoraz siaha po skutočných príbehoch a udalostiach na severe Slovenska. Ak sa povie II. svetová vojna, nešťastia a židia počas vojny, zväčša si predstavíme miesta známe židovskou komunitou a vojnovými udalosťami. Kremnička, Sereď, Nováky, Bratislava, alebo jednotlivé zberné tábory. Možno Krompachy, ak sú pôvodným domovom Laleho, známeho ako Tetovač z Auschwitzu. Čadca na severe Slovenska nie je typickým miestom, ktoré sa nám spája s II. svetovou vojnou.
To môže zásadne zmeniť práve kniha Deti vojny-povojny: Vierka. Tá nám totiž pripomína, že sme mali počas vojny na našom území oveľa viac miest, kde významnú časť obyvateľstva tvorili Židia, alebo aké príbehy dnes patria medzi zabudnuté. Čas, ktorý čitateľ knihe venuje, nepríde nazmar. Autor je kulturológ, kladie dôraz na priblíženie bežného dňa, dobových starostí, záujmov, povinností, ale povedzme že nevynecháva ani nedokonalosti doby. Poverčivosť, alkoholizmus, neznalosť, aj ľahkosť s akou možno podľahnúť propagande.
Knižná novinka je beletriou, ktorej príbeh sa odvíja od roku 1938 a končí po roku 1945. jej rozprávačom je hlavná hrdinka Vierka, alebo skôr niekto, kto veľmi dôverne pozná jej príbeh a prerozpráva ho. Dej začína v dobe, keď je Vierka ešte dieťa a aj preto možno vnímať v popise krajiny, mesta a života popis dieťaťa. Chápanie detskými očami a hlavou. V čase, keď nevidí a nerozumie nadávkam, zlosti a manévrom v politickom a spoločenskom živote. Pozorný čitateľ to, čo v knihe zaznie, chápe. Zväčša poznáme dejiny a kontext. Zmienka o nejakých potkanoch dieťaťu dáva iný zmysel, ako v kontexte doby a nenávistných nálad voči Židom dá čitateľovi zorientovanému.
Knihu možno považovať za vhodnú pre mládež. Ako nástroj vzdelávania a možno lepšieho pochopenia toho, ako rozdielny život žili deti vtedy a dnes. Najmä pohľad na Židov v okolí, ktorým postupne oklieštili práva a pomyselné schody klesali, klesali, až narazia na svoj koniec. Na takéto prirovnanie autor poukazuje a v knihe sa objaví niekoľkokrát. Ukryté sú v nej mnohé myšlienky a každý, ako už bolo uvedené, zorientovaný čitateľ, nájde a správne identifikuje mnohé z nich. Nemálo skrytých významov je ukrytých v dospelých rečiach, ktorým deti nerozumejú a chápu ich po svojom. Tak ako arminzovanie, ktoré je len nepochopené arizovanie, by bolo ťažké vysvetliť deťom aj dnes.
Čitateľské zážitky
V rámci zážitkov, v knihe je ich viacero. prekvapivé môže byť poznanie, akú úlohu zohrávala Čadca počas transportov Židov do Poľska. Že všetky vlaky prechádzali mestom a že práve tu sa mohli ľudia vo vagónoch nadýchať posledného slovenského vzduchu a rozlúčiť s krajinou, ktorá bola ich domovom, ale ktorá ich viac nechcela. V Čadci sa toho udialo oveľa viac, žila tu početná židovská komunita, tvorila zásadnú hospodársky činnú časť mesta, či vtedy ešte len obce. Zážitkom je načrieť do popisov ľudských neduhov, nenávistných nálad a toho, čo sa všetko dokázalo zmeniť počas vojnových rokov v jednom malom mestečku pri hraniciach. Menej známe fakty o poľských nárokoch, ktoré ukrajovali z okolitých obcí, nebudú ešte takým prekvapením, ako fakt, že Kysuce boli základným táborom nacistickej armády pred napadnutím Poľska. Fakty v jednej vete v knihe tvoria čitateľský zážitok, aký nám žiaden film doteraz neposkytol.
Nemenej zaujímavé je čítať, ako prispela Čadca a ľudia v nej k dejinám. Ako vyzeralo mesto počas vojny, ako prežívali vojnu deti a kde sa podeli tie krásne železné mosty, ktoré sme mohli vidieť na niektorých historických fotografiách. Alebo iná krásna architektúra, ktorou sa pýšil napríklad hotel Klappholz, ktorý sa vyhladením stien a zrušením všetkých ozdobných prvkov dnes volá Beskyd. Zaujímavosťou je čítať o preletoch spojencov nad Kysucami. Dnes nepredstaviteľný zážitok, ak oblohou letí rozsiahla letecká flotila a hlava, ani bezpečnostné predpisy na niečo také nie sú pripravené.
Kniha je sama osebe krásna. Po stránke materiálovej nadchne grafická úprava vo vnútri, ktorá začne postupne dávať úplne iný zmysel, keď si čitateľ knihu prečíta. Už počas čítania začne vnímať účel obrázkov, ktoré sú na začiatku a na konci. Autor Tomáš Galierik pripravil unikátnu sondu do minulosti. Zámerne uvádza nedokonalosti, zlé názvy a vysvetlenia pre niečo, čomu dnes rozumieme oveľa lepšie. Kniha je napasovaná na dobu, miesto, ale obsahuje aj staré výrazy, na čo upozorňuje už v úvode. Vychádza vo vydavateľstve Dajama a prečítať by si ju mohol každý jeden čitateľ, ktorý netuší nič o tom, ako vyzeral svet počas vojny, bežná spoločnosť a postupnosť protižidovských manévrov.
