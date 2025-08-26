12 overených trikov ako zrýchliť spomalený Windows a PC

V rámci životného cyklu počítača príde opakovane chvíľa, keď si používateľ všimne citeľné spomalenie systému. Deje sa to najmä vtedy, ak sa nerobí pravidelná údržba alebo ak počítač musí pracovať s väčším objemom dát a novšími programami, než na aké bol pôvodne určený. Spomalenia môžu byť spôsobené rôznymi faktormi – od zaplneného disku a fragmentácie, cez nadmerný počet programov spúšťajúcich sa po štarte, až po zastarané ovládače či nedostatočný hardvér. Svoje zohrávajú aj vírusy, adware, alebo zanedbané aktualizácie systému.
Kým v minulosti sa používatelia museli zmieriť s postupným úpadkom výkonu, dnes existuje viacero spôsobov, ako Windows počítač reálne zrýchliť. Laicky a stručne – nasledujúce riešenia reagujú na najčastejšie príčiny spomaleného systému. Sú inšpiráciou pre samostatné témy.
1. Odstránenie nepotrebných programov
Mnoho počítačov je zahltených aplikáciami, ktoré používateľ vôbec nepotrebuje. Odstránením bloatware a starých programov sa uvoľnia zdroje RAM aj miesto na disku. S tým súvisí aj odstránenie všetkého, čo v počítači naozaj zaberá len miesto. Priveľké súbory, ktoré nepotrebujete, napáľte na CD a DVD. Nemajte v ňom nič, čo reálne nepotrebujete a to, čo sa dá zmazať, určite zmažte.
2. Vypnutie programov spúšťaných po štarte
Pri štarte systému sa často spúšťa veľké množstvo aplikácií, ktoré spomaľujú načítanie Windowsu. V Správcovi úloh (Do ŠTART napíšte Task Manager, alebo Správca úloh v závislosti od jazyku vášho systému) možno vypnúť automatické spúšťanie nepotrebných aplikácií.
3. Čistenie disku a dočasných súborov
Windows 10 aj 11 majú zabudovaný nástroj „Vyčistenie disku“ alebo „Storage Sense“, ktoré dokážu odstrániť cache, staré inštalačné súbory či dočasné dáta. Ich kontrola a vyčistenie by v čase, keď práve nič nesťahujete a nič neinštalujete, mala byť bezproblémová. Súbory sa ukladajú najmä v prípadoch, kedy niečo dôležité (aktualizácie, otváranie a extrahovania archívov, inštalačných balíkov, sťahovanie dát) prebieha.
4. Presun na SSD disk
Ak počítač ešte používa klasický HDD, prechod na SSD prináša dramatické zrýchlenie pri štarte systému, spúšťaní aplikácií aj pri práci s veľkými súbormi.
5. Zvýšenie kapacity RAM
Nové verzie Windowsu a moderné programy si vyžadujú viac pamäte. Pridanie ďalších modulov RAM je jednoduchý spôsob, ako zvýšiť výkon pri multitaskingu. nie každý notebook dovoľuje upgrade, alebo nie každá základná doska umožňuje zvýšenie RAM, ak ste už dosiahli maximálnu hranicu. Je pritom potrebné sledovať aj voľné sloty. Slot je priestor do ktorého sa RAM vkladá. Podrobnosti o čo ide, si určite vyhľadajte.
6. Aktualizácia ovládačov
Zastaralé ovládače grafiky, zvuku či sieťových kariet môžu spôsobovať nielen spomalenie, ale aj chyby a pády systému. Aktualizácia ovládačov cez Windows Update alebo priamo od výrobcu je dôležitá.
7. Optimalizácia antivírusu a bezpečnostného softvéru
Niektoré antivírusové riešenia nadmerne zaťažujú procesor a disk. Je vhodné zvoliť moderný, efektívny program alebo upraviť jeho nastavenia (napríklad frekvenciu kontrol). Tak trochu s tým súvisí fakt, že starý antivírus nemusí dostatočne chrániť. Dramatické spomalenie počítača môže byť spôsobené prítomnosťou vírusu, ktorý zneužíva váš počítač na niečo nekalé. Zapája ho do hromadných útokov, alebo je len prechodová stanica pre nejakú nákazu, šíri ju a pod.
8. Vypnutie vizuálnych efektov
Windows obsahuje množstvo animácií a efektov. V starších alebo slabších počítačoch pomôže ich vypnutie – nájdete ich v nastaveniach výkonu.
9. Defragmentácia (len pre klasické HDD)
Na klasických pevných diskoch fragmentácia spomaľuje prístup k súborom. Windows síce spúšťa defragmentáciu automaticky, ale manuálne spustenie môže priniesť rýchlejší výsledok. Pre SSD disky sa defragmentácia nepoužíva.
10. Zníženie počtu otvorených kariet v prehliadači
Moderné webové prehliadače spotrebujú obrovské množstvo RAM. Používatelia často držia otvorené desiatky kariet, čo výrazne spomaľuje počítač. Uzatvorenie nepotrebných kariet alebo použitie funkcie „spánku kariet“ pomáha.
11. Aktualizácie Windowsu
Pravidelné aktualizácie prinášajú nielen bezpečnostné záplaty, ale aj optimalizácie výkonu. Vynechávanie aktualizácií môže viesť k pomalšiemu chodu systému.
12. Obnova alebo čistá inštalácia Windowsu
Ak nič nepomáha, systém môže byť preťažený starými nastaveniami, vírusmi alebo poškodenými súbormi. Funkcia Reset this PC (Obnoviť tento počítač – je špeciálna funkcia vo Windows 10 a Windows 11. Nachádza sa v: Štart → Nastavenia → Aktualizácia a zabezpečenie → Obnovenie (Recovery)) alebo čistá inštalácia Windowsu dokáže priniesť „nový život“ aj staršiemu zariadeniu.
Kedy je čas na nový počítač
Nie každý problém sa dá vyriešiť softvérovou údržbou. Ak počítač používa starý procesor bez podpory pre Windows 11, má málo RAM a nedá sa rozšíriť, alebo neumožňuje pripojiť SSD, investícia do nového zariadenia môže byť efektívnejšia než nekonečné zrýchľovanie starého a riziká v rámci staršieho HW.
