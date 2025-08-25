Grécka pohoda v plechovke: METAXA Greek Cocktails dobýjajú leto

Článok v rubrike GASTRO určený pre čitateľov nad 18 rokov: Leto praje ľahkým, osviežujúcim drinkom a METAXA Greek Cocktails sú odpoveďou na všetky priania milovníkov pohodového pitia bez starostí. Dve nové ready-to-drink (RTD) novinky od legendárnej gréckej značky prinášajú chuť Egejského mora rovno do rúk. Bez potreby mixéra, s dávkou slnka, vône Stredomoria a štýlom, ktorý sa hodí kamkoľvek.
Metaxa v novej podobe: pripravená, osviežujúca, moderná
Metaxa, ikonická grécka značka známa svojou jedinečnou kombináciou hrejivého destilátu, muškátových vín z ostrova Samos a výberových byliniek, prichádza s novým, moderným spôsobom, ako si vychutnať jej charakteristickú chuť – v podobe hotových kokteilov v plechovke. Metaxa Greek Cocktails prinášajú revolučné spojenie pohodlia a prémiovej kvality v štýlovom 0,25-litrovom balení, ktoré je ako stvorené na pikniky, záhradné párty, festivaly aj pokojné večery na balkóne. Vďaka autentickej receptúre, ktorá spája destilát, víno a prírodné arómy, ponúkajú konzistentný chuťový zážitok bez potreby miešania. Každý dúšok je ľahký, svieži a dokonale vyvážený, pričom elegantný dizajn z nich robí ideálneho letného spoločníka na každú príležitosť.
METAXA Peach Spritz: jemnosť broskýň a šumivá ľahkosť
Prvým drinkom z novej série je METAXA Peach Spritz, ktorý je doslova stelesnením letnej sviežosti. Vychádza zo základu Metaxa, ktorú dopĺňa chuť zrelých broskýň a jemné perlenie. Výsledkom je ľahký, šumivý nápoj so 5 % alkoholu, ktorý vás prenesie na pláž pod olivovníky. Broskyňová vôňa sa krásne rozvíja už pri otvorení plechovky a spolu s prírodnými tónmi vytvára harmonický chuťový zážitok, ktorý je jemný, ale zároveň dostatočne charakteristický. Tento drink je ideálnou voľbou pre každého, kto hľadá príjemne nasladlý kokteil s osviežujúcim charakterom a ľahkým letným telom.
METAXA Ginger & Lime: citrusová sviežosť s pikantným nádychom
Druhým variantom je METAXA Ginger & Lime, ktorý osloví všetkých milovníkov výraznejších chutí. Zázvor, limetka a Metaxa sa tu spájajú do harmonickej kompozície s horko-sviežou dochuťou, pričom si drink zachováva svieži letný charakter. S obsahom alkoholu 5 % pôsobí ako perfektný aperitív na každú spoločenskú príležitosť, od večerných záhradných posedení po festivaly. Pikantný nádych zázvoru dodáva tomuto kokteilu šmrnc, ktorý z neho robí ideálny drink pre tých, ktorí preferujú výraznejšie a dospelejšie chute. V kombinácii s chladením a ľahkou citrusovou arómou poskytuje elegantné a sebavedomé osvieženie.
Ako podávať drinky pre maximálny zážitok
Na to, aby ste si tieto nápoje vychutnali naplno, odporúča sa ich dobre vychladiť, ideálne aspoň dve hodiny pred podávaním. Peach Spritz vynikne najlepšie vo vínovom pohári s ľadom a plátkom čerstvej broskyne, ktorý zvýrazní ovocný charakter a prinesie do zážitku ešte viac elegancie. Ginger & Lime podávajte v tumbler pohári, doplnený plátkom limetky a lístkami mäty, čo dodá nápoju sviežosť a zvýrazní pikantný zázvorový tón. Správne servírovanie môže zvýrazniť jednotlivé chute a premeniť jednoduchý nápoj na malý rituál, ktorý si budete chcieť zopakovať.
Metaxa Greek Cocktails nie sú len drinkmi – sú pozvánkou do sveta gréckej pohody. Vďaka praktickému baleniu a premyslenej chuti sa stávajú must-have položkou každého letného posedenia. Prinášajú vyváženú kombináciu kvality, autenticity a jednoduchosti, ktorú ocení každý, kto si chce leto užiť naplno. Zbaľte si Grécko so sebou – na terasu, do parku či na festival.
Yamas!