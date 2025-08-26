IDS BK flexibilne reaguje na začiatok školského roka

Bratislava 26. august 2025 – Dopravcovia v Integrovanom dopravnom systéme v Bratislavskom kraji (IDS BK) prechádzajú od 1. septembra 2025 na bežný prevádzkový režim. So začiatkom školského roka príde súčasne k úprave cestovných poriadkov niektorých liniek.
S príchodom nového školského roka budú mať cestujúci k dispozícii približne
o 13% spojov viac v porovnaní s prázdninovým režimom. IDS BK zároveň flexibilne reaguje
na požiadavky škôl aj rodičov. Cestovné poriadky sme proaktívne upravili tak, aby čo najlepšie zabezpečili dochádzku deťom a študujúcej mládeži.
Zmeny v regionálnej autobusovej doprave
Región Pezinok – Čas odchodu poobedného spoja linky 515 medzi bratislavskou
ZŠ Hubeného a Chorvátskym Grobom sa posúva o 5 minút neskôr.
Na linkách 529 a 527 pôjde z Pezinku a Viničného v smere do Bratislavy počas školského roka nový priamy spoj v súvislosti s otvorením novej základnej školy na Čiernej Vode.
Región Senec – V súvislosti s presunom strednej školy z Malinova do Bernolákova bude
na linkách 711 a 610 vedený nový priamy spoj z Vrakune do Ivanky pri Dunaji, kde bude možné prestúpiť na linku 630.
Zároveň príde na linkách 610 a 630 k drobným zmenám v odchodoch.
Región Šamorín – Na autobusovej stanici v Šamoríne príde k reorganizácii a zlúčeniu nástupíšť. Po novom budú odchádzať:
- linky 737 a 799 do Bratislavy z nástupišťa A
- linka 727 do Bratislavy z nástupišťa B
- linky 649 do Senca, 727 do Mliečna a 737 do Čilistova z nástupišťa D
Na linkách 649 a 720 príde k menším posunom v odchodoch.
Na Záhorí príde v rannej špičke k drobným zmenám odchodov v smere do Bratislavy na linkách 240 a 250. Menšie posuny odchodov budú aj na linke 219, premávajúcej medzi Bratislavou, Stupavou a Borinkou.
Cestujúcim sa tiež vylepší prestup na zastávke Mladá garda, kde bude regionálna zastávka – nástupište D (v smere na Pezinok) posunutá o približne 175 metrov bližšie k električkovej zastávke (proti smeru jazdy).
Neštandardné dochádzanie žiakov v prvé dni školského roka
Radi by sme cestujúcich upozornili, že počas prvých školských dní býva vyučovanie žiakov skrátené. Do svojich domovov sa vracajú už medzi desiatou a dvanástou hodinou, čo spôsobuje zvýšený nápor najmä na regionálnu dopravu – a to v čase, keď bežne nie je dopravná špička.
Prosíme vás preto o trpezlivosť a pochopenie. Ide o dočasnú situáciu, ktorá trvá len počas úvodných dní školského roka.
Nezabudnite, študenti si môžu ročnú električenku kúpiť len na začiatku školského roka
Kým deti do 18 rokov si môžu ročnú električenku zakúpiť kedykoľvek počas roka,
študenti do 26 rokov majú túto príležitosť práve na začiatku školského roka. K jej zakúpeniu je potrebné mať predlženú platnosť ISICu na nový školský rok alebo potvrdenie o návšteve školy nie staršie ako 30 dní. (Pozn.: Deťom a mladistvým, t.j. do dovŕšenia 18-tich rokov veku, postačuje na kúpu električenky platný doklad preukázania veku.)
S mobilnou aplikáciou IDS BK cestujeme jednoduchšie
S mobilnou aplikáciou IDS BK si cestovné lístky alebo električenky zakúpite jednoducho a rýchlo priamo cez svoj mobilný telefón. Váš školský rok tak bude ešte pohodlnejší a efektívnejší.
Podrobné informácie o cestovaní v IDS BK, o mobilnej aplikácii aj o všetkých spomínaných zmenách, nájdu cestujúci na webe ww.idsbk.sk.
Bratislavská integrovaná doprava, a.s.
– je organizátor Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji (IDS BK). Zastrešuje dopravné služby v bratislavskom regióne, vytvára podklady pre koordináciu liniek a spojov jednotlivých druhov dopráv. Integrovaný systém verejnej hromadnej dopravy ponúka rýchlejšie a pohodlnejšie cestovanie.
Dopravcami v IDS BK sú Dopravný podnik Bratislava (linky 1 – 199, linky N21 – N99, linky X), ARRIVA Mobility Solutions (linky 205 – 799 a cezhraničná linka 901), Železničná spoločnosť Slovensko (linky S8 – S65 a linky R20 – R60) a Leo Express (linky S70 a R70).