Zem bez včiel: Reálne scenáre budúcnosti opeľovania

Včely sa v tichosti stávajú obeťou civilizačných trendov, ktoré si často ani neuvedomujeme. Dnešná krajina je plná rizík: chemické pesticídy, monokultúrne poľnohospodárstvo, strata prirodzených biotopov, zmena klímy, ale aj svetelné a hlukové znečistenie majú vplyv na ich orientáciu, rozmnožovanie a prežitie. Do toho vstupujú invázne druhy, ako je ázijský sršeň (Vespa velutina), ktorý v Európe systematicky likviduje celé úle, a vírusy a parazity, najmä Varroa destructor, známa klieštikovitá pohroma, ktorá je schopná oslabiť a zničiť celé včelstvo v priebehu niekoľkých týždňov.

Paradoxne, aj komerčný chov včiel, ktorý má byť cestou ich záchrany, ich vystavuje stresu – presuny úľov, manipulácia s prostredím a snaha o čo najvyšší výnos medu vedú k oslabeniu imunity včiel a zvyšujú ich náchylnosť na choroby. Výsledok? V posledných desaťročiach v niektorých oblastiach vymizli až dve tretiny divo žijúcich opeľovačov.

Jedinečné stvorenia: pôvod a význam včiel

Včely sa na planéte objavili pred viac ako 100 miliónmi rokov, ešte v čase, keď po Zemi kráčali dinosaury. Patria do skupiny blanokrídlovcov a dnes ich poznáme viac ako 20 000 druhov po celom svete. Najznámejšia je včela medonosná (Apis mellifera), no opeľovanie zabezpečujú aj iné druhy ako čalúnice (Megachile), pieskohrabky (Andrena) alebo čmeliaky (Bombus).

Ich význam v prírode je nevyčísliteľný. Včely zabezpečujú opeľovanie viac ako 75 % všetkých kultivovaných rastlín a približne 90 % voľne rastúcich kvitnúcich rastlín. Bez ich činnosti by sa zrútila potravinová bezpečnosť, znížila biodiverzita a mnohé rastlinné druhy by postupne vymizli. V praxi to znamená, že bez včiel by sme prišli o jablká, čerešne, cukety, ale aj kávu, bavlnu či repku.

Podľa údajov OSN sa hodnota opeľovacej práce včiel pohybuje v stovkách miliárd dolárov ročne. To z nich robí neviditeľných, no nepostrádateľných ekonomických hráčov.

Katastrofický scenár: svet bez včiel

Ak by včely vymizli, najskôr by to pocítili poľnohospodári a spotrebitelia. Výnosy plodín závislých od opeľovania by klesli o 50 až 90 %. Následne by sa zrútili ceny a dostupnosť ovocia, zeleniny, orechov a ďalších potravín. Mnohé druhy živočíchov by stratili prirodzenú potravu. Ekosystémy, ktoré sa vyvíjali s opeľovačmi milióny rokov, by sa zrútili ako domino.

Zásah do potravinového reťazca by mal aj sociálne a geopolitické dôsledky – hladomory, migrácie, konflikty o zdroje. Podobný scenár je už v malom viditeľný v niektorých oblastiach Číny, kde sú ľudia nútení ručne opeľovať ovocné stromy, lebo včely tam v dôsledku pesticídov takmer vymizli.

Aj keď sa skúmajú alternatívy – ako drony napodobňujúce opeľovanie či geneticky upravené rastliny – tieto riešenia sú extrémne nákladné a nikdy nenahradia zložitosť a účinnosť prirodzeného opeľovania.

Aké sú naše šance?

Napriek vážnosti situácie nie je všetko stratené. Ochrana včiel sa dá zabezpečiť viacerými cestami – obmedzením používania pesticídov, výsadbou kvitnúcich lúk, obnovou divokých biotopov a podporou prirodzených opeľovačov. Mnohé krajiny zavádzajú legislatívu na ochranu biodiverzity, zakazujú nebezpečné látky a financujú výskum ohrozených druhov.

Kľúčom je ekologické poľnohospodárstvo, ktoré rešpektuje cykly prírody a udržiava krajinu pestrú. Rovnako dôležité je včelárstvo zamerané na kvalitu, nie kvantitu, s dôrazom na genetickú diverzitu a zdravie včelstiev.

Ako môže pomôcť bežný človek?

Aj malá záhrada alebo dvor môžu byť bezpečným útočiskom pre opeľovače. Stačí zasadiť medonosné rastliny ako levanduľa, materina dúška, kocúrnik, slnečnica alebo nechtík. Ak poznáte napríklad slez maurský a zbierate jeho liečivé kvety, robte tak, pretože zber kvetov tesne pred odkvitnutím pomáha rastline produkovať ďalšie kvety. Skvelá je aj budleja, alebo hosty, ak máte len tienisté miesto. Nepoužívaj chemické postreky, ani „zbytočné“ odstraňovanie burín – mnohé z nich sú dôležité zdroje potravy pre včely. Napríklad na mieste, kde vám žlté púpavy nevadia, ich ponechajte.

Pomôcť môže aj inštalácia hmyzích hotelov, ktoré slúžia ako úkryt pre čalúnice, osy samotárky a čmeliaky. Ak máš viac priestoru, zváž výsadbu ovocných stromov alebo kvitnúcich kríkov. A ak ťa téma zaujíma hlbšie, podporuj lokálnych včelárov a zúčastni sa edukačných projektov o včelách, ktoré sú dostupné aj online.

