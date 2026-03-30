Tajomstvá včiel (Secrets of the Bees): nový dokument na Disney+

Pripravil Tomáš

Dôležitejšie, než vôbec dokážeme pochopiť. Takými sú na našej planéte včely, ktorým sme u nás venovali niekoľko článkov. Ich dôležitosť si uvedomujú aj vedci, entomológovia, všetci včelári a nadšenci sveta hmyzu, kvetov, ovocinárstva… Dokumentárny projekt Tajomstvá včiel (Secrets of the Bees) prichádza na platformu Disney+ v apríli 2026 ako súčasť programovej ponuky National Geographic. Ide o vizuálne ambiciózny prírodopisný seriál, ktorý sa zameriava na život včiel a ich zásadnú úlohu v ekosystéme. Sprievodcom je známy dokumentarista Bertie Gregory, ktorý sa dlhodobo venuje natáčaniu zvierat v extrémnych podmienkach.

Včely plásty a ich propolis

Pohľad do sveta, ktorý bežne nevidíme

Tvorcovia pracovali na projekte niekoľko rokov a využili špecializované makro technológie, vďaka ktorým sa divák dostáva priamo do vnútra úľa. Kamera zachytáva detaily správania, ktoré sú voľným okom neviditeľné, od komunikácie medzi včelami až po organizáciu celej kolónie. Seriál približuje aj širší význam opeľovania, keďže včely zohrávajú kľúčovú úlohu pri produkcii veľkej časti potravín.

Premiéra a zaradenie do programu

Premiéra prebehla na konci marca 2026 na televíznej stanici National Geographic a následne sa titul zaradil do streamovacej ponuky Disney+ od začiatku apríla. Seriál zároveň otvára tematický mesiac venovaný planéte Zem, v rámci ktorého National Geographic pravidelne uvádza nové prírodopisné projekty.

Tomáš
Tomáš Šéfredaktor magazínu ZN.SK, nadšenec pre Slovensko, jeho kultúru, zaujímavosti historické aj nehistorické, svet ako taký, aj vedu a techniku. Zaujíma ho viacero oblastí, svetové kuriozity, rekordy, aj cestovanie. Aj preto sa snaží o tvorbu nevyhradenú len na jednu oblasť.

