Chcem študovať paleontológiu: čo by som mal vedieť a kam ísť?

Paleontológia je fascinujúca. Môže byť pre vás zážitkom skúmať prehistorické kostry, dinosaury, alebo zbierať na devónskom pobreží milióny rokov staré fosílie. Ale aká je cesta za titulom z paleontológie a vôbec a tým, že ste súčasťou nejakých vykopávok a výskumov?
Odbor paleontológia skúma život minulých geologických období – fosílie zvierat, rastlín i mikroorganizmov, ktoré nám odhaľujú históriu Zeme. Ako odbor prepája geológiu, biológiu, systémovú analýzu a často aj terénny výskum. Ak sa chceš stať paleontológom, potrebuješ pevné základy v prírodných vedách, chuť do terénu, analytické myslenie aj vedomie, že akademická dráha býva náročná, ale mimoriadne fascinujúca. Niektoré školy neponúkajú priamo odbor Paleontológia, ale môže byť súčasťou výuky ako kľúčový predmet. Vedné a učebné odbory na školách sa môžu meniť. No ako štart, kde hľadať, môže poslúžiť nasledovný prehľad.
Ako by vyzeralo také štúdium?
Štúdium paleontológie nie je len o sedení v prednáškovej miestnosti nad učebnicou. Okrem teoretických predmetov z geológie a biológie zahŕňa aj terénne exkurzie – študenti navštevujú lomy, odkryvy a prírodné lokality, kde zbierajú fosílie a učia sa správne dokumentovať nálezy. Časť výučby prebieha v depozitároch univerzitných zbierok, kde sa pracuje s originálnymi fosíliami, alebo v laboratóriách, kde sa používajú preparátorské nástroje, mikroskopy a dokonca 3D skenery na digitálne spracovanie vzoriek.
Neoddeliteľnou súčasťou je aj práca s databázami, štatistické vyhodnocovanie a počítačové modelovanie. Rôznymi spôsobmi sa datuje vek nálezov. Kedysi tomu tak nebolo, takže aj tu je výrazný postup. Pre študentov to znamená kombináciu pobytu v prírode, detailnej laboratórnej práce a moderných technológií. Paleontológia je teda náročná tým, že vyžaduje nielen vedomosti z viacerých odborov, ale aj trpezlivosť pri praktickej práci a schopnosť prepájať terénne dáta s vedeckou analýzou.
Aké vedné disciplíny a zručnosti sú nevyhnutné
- Geológia – základ: sedimentológia, stratigrafia, historická geológia.
- Biológia – najmä systematika, evolúcia, morfológia a ekológia fosílnych organizmov.
- Štatistika, práca s databázami a grafické programy – pomocou nich vyhodnocuješ nálezy, interpretuješ dáta. Môžu byť povinnosťou, alebo len cennou výhodou
- Terénne a laboratórne zručnosti – od odberu vzoriek po preparáciu a dokumentáciu fosílií.
- Jazyky – angličtina je nevyhnutná (vedecká literatúra, konferencie), prípadne nemčina pre česko-slovenské výmenné projekty. Na Slovensku toho veľa neobjavíš. Ako paleontológ budeš skôr v zahraničí. Nevedieť jazyk znamená byť celkom izolovaný od zvyšku sveta a poznatkov.
Možnosti štúdia na Slovensku
Univerzita Komenského v Bratislave (Prírodovedecká fakulta)
- Bakalárske (3 roky, slovenčina) – odbor Paleontológia.
- Magisterské nadväzujúce – pokračovanie po bakalárovi s možnosťou diferencovaných skúšok, ak si bakalár z príbuzného odboru.
Štúdium v Českej republike
- Univerzita Karlova v Prahe (PřF UK) Ústav geológie a paleontológie ponúka celé spektrum predmetov až po doktorandské štúdium.
- Masarykova univerzita (MUNI, Brno) Štúdium geológie zahŕňa paleontológiu ako jednu z kľúčových disciplín – vhodné pre tých, čo chcú široký geologický základ s možnosťou špecializácie.
- Univerzita Palackého v Olomouci Silné napojenie na geologický výskum, terénne exkurzie a nové laboratóriá.
Nezabudnite
Nakoniec jeden podstatný fakt. Kto sa odhodlá ísť touto cestou, má v budúcnosti na výber len pár možností, ako zostať pracovať v odbore. Neexistuje súkromný sektor, ktorý by paleontológa zamestnal v tomto odbore na Slovensku. Pripravte sa preto na to, že ak chcete žiť život paleontológa, ideálne to bude život v zahraničí. Na Slovensku by ste boli odkázaní na prácu v slovenských inštitúciách. Tie nie sú adekvátne ohodnotené, ale sú dlhodobo podhodnotené. Vzdelaniu a odbornosti sa dlhodobo nepripisuje potrebný kredit a chýba úcta k vzdelaniu. Naši odborníci však nachádzajú uplatnenie v zahraničí, ale to sme päť pri nevyhnutnosti znalosti jazyka.