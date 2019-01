Vydavateľstvo Tatran vydalo Kroniky Amberu ako komplet 10 kníh

Slávne životné dielo amerického spisovateľa Rogera Zelazneho s názvom Kroniky Amberu mnoho čitateľov v našich končinách pozná, hoci nie pod vyslovene týmto menom. Jednotlivých desať príbehov spolu tvorí jedno výnimočné dielo, ktoré dosiaľ nemalo slovenský preklad. Vydavateľstvo Tatran po získaní práv nezopakovalo to, čo mnohí v zahraničí a nepustilo sa do postupného vydávania každej knihy jednotlivo. Vznikol tak jeden veľký komplet pri ktorom máte pomerne dobre jasno už na začiatku.

Buď totiž poznáte príbeh a legendu o tejto desiatke kníh a viete, čo môžete očakávať od jedného uceleného vydania. Alebo to neviete a mali by ste to napraviť. Vo vydavateľstve Tatran knihe dodali luxusnú podobu, ktorá z nej už pri prvom vydaní robí zberateľský kúsok. Po stránke grafickej ak kníhviazačskej totiž nejde o žiadnu obyčajnú edíciu. Jej hodnota z nej robí výstavnú literatúru už pre jej vyhotovenie, následne po prečítaní aj pre jej obsah. Prečo?

Kroniky Amberu sú v tomto vydaní udalosťou

Jednotlivé diely Kroniky Amberu sú známe svojim kľúčovým dejom aj osobitým štýlom písania, ktoré má v mnohých recenziách a medzi čitateľmi svojich priaznivcov. Nerozsiahle, ale práve naopak, jasné a krátke vety napomáhajú plynulosti a rýchlosti deja. Zrozumiteľný príbeh napriek tomu, že hovoríme o fantasy, je tiež veľkou prednosťou týchto kníh. Kroniky Amberu sú príbehom o tom, že jediné hranice sú tie v našej hlave. Ako už prvý diel napovedá, skutočným svetom má byť práve Amber, v ktorom prebiehajú boje o trón a nadlvádu nad ostatnými svetmi. Veď aj ten náš svet je len tieňom samotného Amberu. Áno, náš. nečakajte žiaden stredovek, elfov, mystickú dobu, ktorú ťažko možno datovať v dejinách. Tento príbeh sa odohráva v súčasnosti, len hlavný hrdina, ktorý si nepamätá kým je a odkiaľ odhalí cestu do celkom iného sveta. Fantastický príbeh je tak rozvetvený na viacero ďalších v jednotlivých zväzkoch, ktoré má teraz možnosť čitateľ čítať v slovenčine ako celok.

Doteraz po nich mohli siahnuť len tí, komu nevadila čeština v knihách. Vďaka zvyku mnohých slovenských čitateľov siahnuť po českom jazyku, sa tak nejeden čitateľ u nás už oboznámil s príbehom a jeho kvalitami. Oveľa väčší úspech však môže mať práve teraz, keď je v rodnej reči všetko a naraz. Nakoniec je však knižná novinka aj vecou fanúšikovskej cti, kedy si ju zadovážime jednoducho preto, že ju chceme mať. Aj 24 rokov po smrti autora tak očividne slovenské vydavateľstvo neprehliadlo možnosť potešiť fanúšikov fantasy. Na Slovensku je tento žáner menej zastúpený, o to viac teší práve takto pekné luxusné vydanie.

Slovenské vydanie:

Slovenské vydanie knihy vychádza z prekladov niekoľkých prekladateľov, ktorí na ňom spolupracovali posledných pár rokov. Lucia Halová, Linda Magáthová, Barbora Kráľová a ďalší pomohli vytvoriť slovenské vydanie k dielu, ktoré máme možnosť čítať v dvoch zväzkoch. Prvý 632 stranový a druhý 768 stranový. Oba v pevnej 14,8 x 22,3 cm veľkej väzbe s príťažlivou grafikou hodnotou kníh tejto série. Delenie po päť pritom nie je náhodné. Samotný autor totiž napísal päť románov prvej pentalógie za postavu Corwina a druhú pentalógiu za postavu Merlina, Corwinovho syna.

Maloobchodná cena: 99 EUR

Váha: 2 kilogramy

ISBN: 9788022209618

foto: kniha je s prebalom. Pod obalom ukrýva luxusnú bielu väzbu so zlatým písmom a lemom.

Na knihe sú oba zväzky nazvané ako Corwinov cyklus (Deväť princov z Amberu, Pušky Avalnu, Znamenie jednorožca, Oberonova ruka, Dvory chaosu) a Merlinov cyklus (Tromfy osudu, Krv Amberu, Znak chaosu, Rytier tieňa, Princ z chaosu).

Autor Robert Zelazny a doterajšie vydania Kroník Amberu

Literárna tvorba spisovateľa oceneného aj šiestimi cenami HUGO a štyrmi cenami NEBULA, začala v roku 1965. Bola mimoriadne plodná pod jeho skutočným menom, aj pod pseudonymom. Veď je autorom 50 románov a okolo 150 poviedok. Keď v roku 1995 zomrel vo veku 58 rokov, zanechal po sebe mimoriadne literárne dedičstvo, najmä však vo svete najviac rezonujúcich 10 príbehov o svete menom Amber. Tie sme v našich končinách mohli spoznať len vďaka českým prekladom, ktoré vychádzali len veľmi pomaly. Najskôr v roku 1992 vo vydavateľstve AG kult, neskôr Classic a od roku 2006 v českom vydavateľstve Straky na vrbě. Tam vychádzajú diela aj dnes už v druhom vydaní, hoci jednotlivo.

foto: Kroniky Amberu z vydavateľstva Tatran, predsádka je knižnou mapou a v knihách nájdete aj šnúrkovú záložku. Sivú a červenú.

Čitatelia sa k všetkým desiatim knihám dostávali len veľmi pomaly a pre mnohých znamenalo večnosť, kým sa dočkali pokračovania. Celkovo 10 kníh znamenalo vo svete fantasy podobný míľnik ako diela J. J. Tolkiena. Jednotlivé knihy niesli rôzne mená, veď len prvý diel bol najskôr uvedený ako Vládcistínů a až v roku 1996 sa začal objavovať názov Devět princů Amberu, ktorý v slovenskej novej verzii máme ako Deväť princov z Amberu. Prvú knihu série Zelazny napísal v roku 1970 a desiatu v roku 1991. Zaujímavosťou je, že po dopísaní všetkých desiatich príbehov Kroník Amberu si autor uvedomil, že niektoré nevysvetlené nedostatky by potrebovali mať svoje vysvetlenie. Detailista preto pripravil sériu menších poviedok, v ktorých záhad aj nedostatkov objasňuje.

foto: tvrdý obal ukrývajúci oba zväzby má zaujímavú grafiku. Predná strana je zložená z hradov obálok oboch kníh, postavených proti sebe v jednej oblohe.

V predaji

Slovenské vydanie Kroník Amberu je v predaji v každom dobrom kníhkupectve. Kúpiť si ho a odniesť domov nebude úplne jednoduché, Dvojkilogramová kniha nebude typickým čítaním v autobuse. O to viac, že pri takomto vydaní vám bude ľúto ťahať ju von. Bude mať svoje čestné miesto v poličke a pre ďalšie generácie v rodine môže byť rovnako hodnotným dielom. Veď kultová klasika oslovuje stále ďalšia a ďalšie generácie.