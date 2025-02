Kto bol Pierre Boulle, autor Planéty opíc a mosta cez rieku Kwai?

Pierre Boulle bol francúzsky spisovateľ, ktorý za sebou zanechal dve významné diela a obe sa dočkali niekoľkých sfilmovaní. Obe boli z odlišných žánrov a predsa v niečom podobných. Svetoznáme romány – Most cez rieku Kwai (Le Pont de la Rivière Kwaï, 1952) a Planéta opíc (La Planète des singes, 1963). Obe diela sa stali medzinárodnými bestsellermi a neskôr boli úspešne sfilmované, aj ďalej spracovávané. Vydavateľstvo IKAR v marci 2025 prináša slávny román Planéta opíc v novom knižnom vydaní. Preklad pripravila Andrea Černáková z francúzskeho originálu La Planete des Singes, ktorý naposledy vyšiel v Paríži v roku 2001. Knihu je možné kúpiť na: MARTINUS alebo BUX.sk

Život a skúsenosti z vojny

Pierre-François-Marie-Louis Boulle sa narodil 20. februára 1912 v Avignone vo Francúzsku. Pôvodne vyštudoval inžinierstvo na École supérieure d’électricité v Paríži a pracoval ako technik v Ázii, najmä v Malajzii. Po vypuknutí druhej svetovej vojny sa pridal k francúzskemu odboju a slúžil ako agent Slobodných Francúzov v Ázii.

V roku 1942 ho zajali vtedajšie koloniálne sily v Indočíne, ktoré spolupracovali s nacistami. Bol odsúdený na nútené práce v Saigone, kde strávil dva roky v zajatí. Po oslobodení sa vrátil do Francúzska a práve tieto skúsenosti silne ovplyvnili jeho literárnu tvorbu. Možno aj práve tu možno nájsť prepojenie na slávne sci-fi dielo Planéta opíc a v iných skúsenostiach aj v diele Most cez rieku Kwai.

Najznámejšie diela

Po vojne sa Boulle začal venovať písaniu a v roku 1952 vydal Most cez rieku Kwai. Román bol inšpirovaný skutočným príbehom výstavby Železnice smrti v Thajsku počas druhej svetovej vojny, na ktorej tisíce vojnových zajatcov pracovali v neľudských podmienkach pod vedením japonskej armády. Kniha bola v roku 1957 sfilmovaná režisérom Davidom Leanom a film získal sedem Oscarov, vrátane ceny za najlepší film.

V roku 1963 vydal Planétu opíc, filozofický sci-fi román o spoločnosti, v ktorej inteligentné opice ovládajú ľudí. Táto kniha sa stala jedným z najvplyvnejších sci-fi diel a v roku 1968 ju adaptoval režisér Franklin J. Schaffner do kultového filmu s Charltonom Hestonom. Príbeh sa stal základom pre celú filmovú sériu Planéty opíc, ktorá pokračuje dodnes.

Odkaz a význam

Boulle napísal viacero ďalších kníh, často s dobrodružnými alebo vojnovými témami. Knihy venované histórii vojny, alebo Siamu – súčasnému Thajsku. Napísal sci-fi Garden on the Moon, romány v knihe The Virtues of Hell, Time Out of Mind and Other Stories a ďalšie. Práve Most cez rieku Kwai a Planéta opíc mu zabezpečili literárnu nesmrteľnosť. Jeho diela sa vyznačujú ostrou kritikou vojny, totality a morálnych dilem ľudstva.

Zomrel 30. januára 1994 v Paríži vo veku 81 rokov. Dodnes je považovaný za jedného z najvýznamnejších francúzskych spisovateľov 20. storočia, ktorého diela nadčasovo oslovujú nové generácie čitateľov i filmových fanúšikov.