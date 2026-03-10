Prečo prsty vo vode vráskavejú? Reakcia tela s významom

Pamätáte si na film Postrach Denis, keď malý blonďatý chlapec bol dostatočne vykúpaný až vtedy, keď „mal na prstoch varhánky“? Vrásky na prstoch sú pomerne bežným javom, aj keď fascinujúcim. Takmer každý pozná situáciu, keď po dlhšom kúpaní vo vani alebo po pobyte v bazéne zistí, že končeky prstov na rukách a nohách sú zvláštne zvráskavené. Pokladáme to za takú samozrejmosť, že tomu možno neprikladáme význam. Lenže…
Ľudia si tento jav často vysvetľujú jednoduchou predstavou: koža vraj nasiakne vodou a preto sa zvrásni. Moderná veda však ukázala, že skutočný dôvod je oveľa zaujímavejší. Vráskavenie prstov je aktívna reakcia nervového systému a pravdepodobne ide o evolučnú adaptáciu, ktorá pomáhala našim predkom manipulovať s mokrými predmetmi.
Prečo prsty vo vode vráskavejú?
Dlhé desaťročia sa predpokladalo, že vráskavenie vzniká jednoduchým nasiaknutím vrchnej vrstvy kože vodou. Tento predpoklad sa zdal logický, pretože koža po kontakte s vodou skutočne mierne napučiava. Zmäkne a tiež sa stáva zraniteľnejšia ostrými predmety. Je ľahšie ostrihať nechty, alebo zádery, problematické miesta a tiež je voda nutnosťou pre pedikúrnu procedúru. Bez teplej vody by to skrátka nešlo. Teplá voda, mechanické ošetrenie a hydratačný reparačný krém majú svoje dôležité postavenie.
V 20. storočí si však lekári všimli zaujímavý detail. Ľudia s poškodenými nervami v rukách často nemali zvráskavené prsty ani po dlhom pobyte vo vode. Tento fakt naznačil, že nejde len o fyzikálny proces, ale o reakciu riadenú nervovým systémom. Keď sa pokožka prstov dostane do vody, dochádza k zúženiu drobných krvných ciev v končekoch prstov. Tento proces sa nazýva vazokonstrikcia. Zmenšenie objemu tkaniva pod kožou spôsobí, že sa vrchná vrstva pokožky mierne stiahne a vytvorí typické vrásky. Čiže nervový systém?
Inými slovami, prsty sa nekrčia preto, že by sa koža napila vody, ale preto, že nervový systém mení prietok krvi v končekoch prstov.
Evolučné vysvetlenie: lepší úchop v mokrom prostredí
Vedci sa dlho pýtali, prečo by telo vyvolávalo takúto reakciu. Jedno z najzaujímavejších vysvetlení priniesli experimenty z posledných rokov. Výskumníci zistili, že vráskavé prsty dokážu lepšie uchopiť mokré predmety. Náš organizmus sa snaží prispôsobiť prostrediu, klzkým a mokrým kameňom, alebo môže ísť o súvis so snahou o lov, uchopenie rýb, prípadne čohokoľvek vo vode.
Podobne ako dezén na pneumatikách auta odvádza vodu z povrchu vozovky, aj vrásky na prstoch vytvárajú drobné kanáliky, ktorými môže voda odtekať. Povrch prstov tak získava lepšiu priľnavosť. Rozdiel si môžeme všimnúť aj my. Ak vám niekto hodí kapra a musíme ho držať, bude klzkejší oveľa viac, než keď ho uchopíte s mokrými rukami, ktoré sú vo vode už nejaký čas.
Pre našich dávnych predkov, ktorí často manipulovali s mokrými rastlinami, kameňmi alebo ulovenou potravou vo vlhkom prostredí, to mohlo predstavovať výhodu. Vráskavenie prstov tak môže byť evolučnou adaptáciou, ktorá zlepšovala schopnosť uchopiť predmety v daždi alebo vo vode.
Prečo vráskavejú iba prsty a nie celé telo
Zaujímavou otázkou je, prečo tento jav postihuje najmä prsty na rukách a nohách, zatiaľ čo zvyšok kože zostáva relatívne hladký. Odpoveď súvisí s anatomickou stavbou kože na končekoch prstov.
Koža v týchto miestach obsahuje veľké množstvo nervových zakončení a hustú sieť drobných krvných ciev. Prsty sú zároveň mimoriadne citlivé a zohrávajú dôležitú úlohu pri manipulácii s predmetmi. Nervový systém preto dokáže presne regulovať prietok krvi v týchto oblastiach a vytvoriť vrásky, ktoré zlepšujú funkciu úchopu.
Na iných častiach tela by takáto reakcia neprinášala výrazný praktický úžitok. Uchopíme predmety predsa len v prstoch. Prípadne je táto vlastnosť aj na nohách, keďže sa ako končatiny riadia podobným princípom evolučného vývoja. Ak si predstavíme obdobie, kedy od úspechu vrhnutého oštepu človek ulovil rybu, alebo neulovil záviselo prežitie a hlad, je princíp jasný.
Zaujímavosti o vráskavých prstoch
Tento jav má aj niekoľko zaujímavých vlastností, ktoré si ľudia často neuvedomujú. Vrásky na prstoch nevznikajú okamžite. Zvyčajne sa objavia až po približne desiatich až pätnástich minútach pobytu vo vode, čo naznačuje, že ide o proces riadený nervovým systémom a zbytočne nereaguje pri letmom, či bežnom styku s vodou napríklad pri umývaní. Zaujímavé je aj to, že vzor vrások býva u konkrétneho človeka pomerne stabilný. Výskumy naznačujú, že rozloženie vrások sa pri opakovaných pokusoch mení len veľmi málo, podobne ako odtlačky prstov.
Lekári niekedy využívajú reakciu vráskavenia prstov aj ako jednoduchý test funkcie nervového systému. Ak sa prsty po dlhšom pobyte vo vode nezvráskavia, môže to signalizovať poškodenie nervov v danej oblasti. Samozrejme, nie každý lekár v rámci rovnakých diagnóz postupuje rovnako. Samotný pacient si však aj domácim pozorovaním môže všimnúť, že niečo nie je v poriadku, ak sa tento bežný jav na jednej ruke prejavuje odlišne. Napriek spoločnému ponoreniu vo vode.