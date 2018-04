Vraždiaca bábika Chucky a jeho kult stále žije, novinka na DVD a BD

Kultovo známa hororová séria Detská hra, o vraždiacej bábike menom Chucky, ktorá ožila po tom, čo masový vrah prišiel o život v hračkárstve a duša sa presídlila do bábiky, je pomerne dobre známa. Ako pôvodná séria, aj ďalšími filmami, ktoré niesli jasné spojenie s Chuckym.

Ak by sme hneď teraz dali hádanku, v akom filme sa naposledy objavil Chucky, mohli by sme trochu polemizovať. V skutočnosti bol posledným filmom Ready Player One, kde sa Chucky objavil ako jedna z mnohých postáv, no reálny film venovaný bábike sa objavil celom tíško a bez toho, aby o tom veľa ľudí čo i len tušilo.

Chucky je späť vo filme Chuckyho kult

Chucky, ako vraždiaca bábika, naďalej žije. Po udalostiach posledného filmu Curse of Chucky (v češtine uvedený ako Chuckyho kletba) z roku 2013 pokračuje dej vlastným novým príbehom. V ňom Nica Piercová (Fiona Dourif), držaná doživotne ako obvinená z niekoľkonásobnej vraždy, prijala psychológmi nahovorený fakt, že žiadna vraždiaca bábika neexistuje a vraždila ona. Prijala fakt, že je schizofrenička. Dostáva sa do špeciálnej liečebne so stredným stupňom stráženia. To však znamená, že sa k nej konečne môže dostať aj Chucky.

Hoci z počiatku v podobe len neškodnej bábiky, ktorú miestny psychológ používa skôr na terapeutické účely. Keď sa však na scéne objaví pomerne známa postava už od filmu Chuckyho nevesta, bude každému divákovi jasné, že ďalšia bábika, s ktorou prichádza ona, už nebude taká neškodná. Chucky prebudí svoj vlastný kult a hrozba plastovej beštie sa ešte znásobí.

Film má svoje kvality. Napriek tomu, že nejde o kasový trhák, udržiava si svoju úroveň Chuckyov z minulosti až po dnes. Tento film však prináša aj iné prostredie, ako temné a krvavé. Prináša svetlé, a čisté priestory psychiatrickej liečebne a samozrejme trochu, či viac poznačené krvou. Dokonca film dokáže prekvapiť obsahom, ktorý je naozaj pre dospelého diváka.

DVD a BD novinka Chuckyho kult

Na Slovensku a v Čechách sa Chuckyho dostáva v distribúcii filmovej spoločnosti BONTONfilm. 91 minútové Blu-ray alebo DVD však neobsahuje český a ani slovenský dabing, len titulky. Z jazykov si môžete vybrať poľský, anglický, portugalský, maďarský, japonský, ruský. Všetko 5.1 a v rámci obrazu samozrejme 1080p HD 16:9, alebo 1.78:1. Výber titulkov obsahuje množstvo jazykov, ázijské krajiny, bulharčinu, či turečtinu. DVD a BD je totiž vydávané pre celý svet jedno, mení sa len obal.

BD poteší určite svojimi bonusmi. Obsahujú, ako inak, vystrihnuté scény aj s komentármi. Zaujímavý je náhľad na zákulisie nakrúcania Chuckyho kultu. Súčasťou bonusov sú aj dve dokrútky. Prvá s názvom Domček pre bábiky a druhá Dobrák na zcestí: Chuckyho vtelenie. Horor, ktorý poteší hlavne fanúšikov Chuckyho, trochu vysvetľuje aj niečo z úplných počiatkov pôvodnej bábiky.