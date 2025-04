V poľskom babyboxe našli 2 ročného chlapca. Sám prezradil…

Hniezdo záchrany u nás, Okno života v Poľsku. Babybox je miesto, v ktorom je možnosť odložiť novonarodené nechcené deti, a zamedziť tak ich usmrteniu a pohodeniu, ako tomu bolo v minulosti. Ponúknutá šanca na život je využívaná u nás, v Čechách, ale aj v Poľsku. Práve odtiaľ je posledný prípad, ktorý však prekvapil. Vo Vroclave bol v Okne života nájdený približne dvojročný chlapček.Na rozdiel od typických prípadov, keď sú v týchto miestach zanechávaní novorodenci, tento chlapec v perinke nebol. Aj rehoľné sestričky, ktoré prišli na signál o umiestnení dieťaťa k oknu asi nečakali, že namiesto plaču sa budú môcť s dieťaťom porozprávať. Podľa gazety mal sám údajne prehovoriť: „Volám sa Antek.“

Chlapček bol čistý, upravený a mal pri sebe fľašu s mliekom. Podľa iných zdrojov lízatko. Keďže nejde o tradičný prípad a podľa slov samotného chlapca ho do boxu umiestnil jeho vlastný otec. Zároveň pre neobvyklosť prípadu je však téma stredobodom pozornosti verejnosti a médií.

Okno života vo Wroclave

Okno života, kde bol chlapec nájdený, sa nachádza pri kláštore sestier Boromejok (Kongregácia Milosrdných sestier sv. Karola Boromejského) vo Vroclave. Tieto okná sú určené na anonymné a bezpečné odloženie novorodencov, o ktorých sa rodičia nemôžu alebo nechcú postarať. Po umiestnení dieťaťa do okna sa spustí alarm, ktorý upozorní personál, aby sa o dieťa postaral.​ Prípad dvojročného chlapca je výnimočný, pretože väčšina detí zanechaných v oknách života sú novorodenci. Chlapec bol prevezený do nemocnice na lekárske vyšetrenie a následne bude umiestnený do starostlivosti sociálnych služieb. Polícia začala vyšetrovanie s cieľom zistiť totožnosť chlapca a okolnosti jeho zanechania.​ Tak veľké dieťa a jeho odloženie už totiž nemožno spojiť s popôrodnou depresiou, ťažkou situáciou v rodine, ale dieťa má svoje úradné a zdravotné záznamy. V takomto prípade ide skôr už o nepochopiteľný prípad o to viac, že nie je známa ani okolnosť, za ktorej sa otec odhodlal k niečomu takému.

Čo je to babybox, alebo Hniezdo záchrany?

Babybox – Hniezdo záchrany je legislatívou upravený špeciálny a kontrolovaný priestor, ktorý sme aj u nás na Slovensku v minulosti zavádzali za kontroverzných a odmietavých postojov verejnosti. Až do chvíle, než reálne začal zachraňovať životy a aj odmietači začali chápať jeho dôležitosť. Je to špeciálne upravená schránka určená na anonymné a bezpečné odloženie novonarodeného dieťaťa. Jej hlavným cieľom je poskytnúť alternatívu matkám, ktoré nie sú schopné alebo ochotné sa o svoje dieťa postarať. Najmä ak sa dieťa narodilo mimo nemocnice a v utajení. Napríklad do zlých podmienok, rodinnej situácie, alebo do rodiny, kde by mohlo byť dieťa ohrozené. Tieto boxy ponúkajú možnosť zachovať anonymitu matky, no zároveň zabezpečiť život a šancu na budúcnosť pre novorodenca.

Babyboxy sú vybavené systémom, ktorý po vložení dieťaťa okamžite informuje zdravotnícky personál. Dieťa je následne prevezené do starostlivosti lekárov a neskôr sa oň postará sociálny systém. V krajinách ako Poľsko, Česká republika či Slovensko sú babyboxy známe ako nástroj prevencie tragédií. Umožňujú matkám v ťažkých životných situáciách urobiť krok, ktorý dieťaťu zachráni život. Vďaka tejto možnosti sa podarilo zachrániť už desiatky, ba stovky novorodencov, ktorí by inak mohli skončiť opustení alebo v extrémnych prípadoch aj usmrtení.

Na Slovensku informácie o Hniezdach záchrany ponúka: https://sancaoz.sk/

Hniezda záchrany nájdeme v Petržalke, na Kramároch, v Nových Zámkoch, Nitre, Dunajskej Strede, v Skalici, Trnave. Na strednom Slovensku v Banskej Bystrici, Rimavskej Sobote, Rožňave. Na východe v Košiciach, Prešove, Vranove nad Topľou, vo Svidníku, v Spišskej Novej Vsi. Taktiež ďalej na sever v Ružomberku, v Dolnom Kubíne, Žiline, Čadci a Trenčíne.







