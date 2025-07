Zostaňte v pohode a „cool“ v novej letnej kolekcii Columbia Cool Hike

Letné teploty z roka na rok stúpajú a letné dobrodružstvá sú čoraz intenzívnejšie. Preto Columbia, popredná značka outdoorového vybavenia, prišla s letnou kolekciou Cool Hike – inovatívnou, technicky vyspelou líniou outdoorového oblečenia, ktoré zvládne horúčavy a spája štýl s vysokým výkonom. Kombinuje pokročilé technológie chladenia a ochrany pred slnkom s moderným, flexibilným strihom pre maximálne pohodlie, voľnosť pohybu a ochranu.

Technológia Omni-Shade Sun Deflector

Medzi dve kľúčové technológie spoločnosti Columbia v oblasti letných inovácií patrí Omni-Shade Sun Deflector – technológia, ktorá umožňuje látke odrážať slnečné lúče, čím znižuje prehrievanie povrchu, a zároveň blokuje škodlivé UVA a UVB lúče a odvádza pot od tela. To zaručuje celodenné pohodlie a ochranu. Technológia Omni-Freeze Zero Ice umožňuje reguláciu teploty. Kombinuje chladenie aktivované dotykom a potením, čím znižuje teplotu pokožky. Je preto ideálna do vlhkých lesov aj na slnečné horské hrebene.

Konkrétne modely

Ľahké tričko Columbia Summit Valley s dlhými rukávmi a polovičným zipsom vám zaistí pohodlie počas celého dňa. Je vybavené technológiami Omni-Freeze Zero Ice a Omni-Shade Sun Deflector spolu so zabudovanou kontrolou zápachu, ktorá udrží sviežosť aj po najazdených kilometroch. Vysoký golier a otvory na palce poskytujú úplné krytie a ochranu pred slnečnými lúčmi. K dispozícii sú pánske aj dámske varianty v rôznych farbách.

Keď sa na trase oteplí, tričko Columbia Cirque River Pro Technical T-Shirt ponúka rýchloschnúci, ľahký materiál so zabudovanou ochranou UPF 40 a chladením aktivovaným potením. Vďaka tomu je ideálne na dlhé horúce dni a túry na slnku.

Ľahké dámske šortky Summit Valley II na náročné túry a dobrodružstvá na vrcholoch sú vyrobené z rýchloschnúceho, mierne elastického materiálu s praktickými vreckami. Majú nepremokavú a odolnú povrchovú úpravu. Ideálnou voľbou pre prechádzky sú ľahké šortky Columbia Wanoga so zvýšenou ochranou Omni-Shade UPF 50.

Obuv je súčasťou

Tento rok Columbia rozširuje svoje portfólio obuvi o úspešnú platformu Omni-Max do letnej kolekcie. Najnovšie je dostupná aj v podobe sandálov. Omni-Max kombinuje technológie, ktoré spájajú výkon s maximálním odpružením a spoľahlivou trakciou. Výsledkom je vynikajúce pohodlie, stabilita, flexibilita a opora pri každom kroku. Vďaka čomu sa môžete pohybovať s istotou v akomkoľvek prostredí.

Na letné túry a prázdninové dobrodružstvá je vhodná obuv Columbia Peakfreak Rush Shandal. Tento nový štýl je spojením topánky a sandálu, ktorý kombinuje oporu topánky a priedušnosť sandálu. Priedušný sieťovinový zvršok a špička ponúkajú vetranie a ochranu so systémom rýchleho šnurovania na jednoduché nastavenie na cestách. Pod nohami je odpružená medzipodrážka Omni-Max, ktorá poskytuje flexibilitu a stabilitu a zároveň znižuje nárazy. Priľnavá podrážka je navrhnutá tak, aby vytvárala výnimočnú trakciu na mokrom aj suchom teréne.

Ďalší sortiment

Nové sú aj pohodlné sandále Columbia KONOS HIKER 3-STRAP s technológiou Omni-Max. Táto obuv má medzipodrážku Techlite pre pohodlie, technológiu Omni-Grip™ pre povrchovú priľnavosť. Pohodlný zvršok so zapínaním na suchý zips umožňuje nastaviteľné nosenie, zatiaľ čo antimikrobiálna úprava na stielke vám zaručí pocit sviežosti počas horúcich dní. Model je dostupný aj v atraktívnej odľahčenej verzii s dvoma remienkami v dámskej a pánskej verzii.

Kolekcia Columbia je k dispozícií v predajniach Intersport, Sportisimo, Sportvison, v značkovej predajne Columbia v Košiciach alebo v predajni Outdoor Experience v Nitre, v e-shope sportvision.sk, www.sportisimo.sk, alebo https://www.super-sport.sk/