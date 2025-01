Digitálne nástroje, ktoré zjednodušujú každodenné podnikanie

AI nástroje sa v dnešnej dobe začínajú stávať veľmi praktickým pomocníkom nielen pre podnikateľov. Môžete použiť analýzu na generovanie textu, dát či dokonca na predpovedanie trendov, čo je ako keby ste mali po ruke vždy Einsteina, len bez jeho šialenej frizúry. Život s nimi je jednoduchý, no do budúcnosti predstavujú pre mnohých aj obrovské obavy a výzvy.

Začnime dnes tým najlepším – virtuálnym sídlom. Jeden výskum zistil, že virtuálne kancelárie môžu pomôcť firmám znížiť celkové náklady až o 30 % [1]. To znamená viac peňazí na kávu a menej na prenájom kancelárie, v ktorej by ste ju na rýchlo pili.

