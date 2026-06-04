Nakupujete na Temu? Od 1. júla veľké zmeny. Lacné zásielky z Číny už teraz zdražejú

Milióny Európanov si zvykli na lacné nákupy z čínskych internetových platforiem, akými sú Temu, Shein či AliExpress. Produkty za niekoľko eur, často s dopravou zadarmo, sa stali bežnou súčasťou domácností. Od 1. júla 2026 však vstupujú do platnosti nové pravidlá Európskej únie, ktoré môžu cenu mnohých objednávok výrazne zvýšiť. To môže priniesť viacero zlepšení podnikateľského prostredia, menej problémov v rodinách, ale aj viac ťažkostí pre malé podniky a firmy, ktoré si zvykli získať reklamné predmety a pomoc práve na Temu,ak si ceny doma nemohli dovoliť.
Končí výhoda lacných balíkov
Európska únia sa rozhodla reagovať na prudký nárast zásielok prichádzajúcich z krajín mimo EÚ. Len počas roku 2024 prišlo do Únie približne 4,6 miliardy nízkohodnotných zásielok, pričom drvivá väčšina pochádzala z Číny. Denne tak išlo približne o 12 miliónov balíkov. Mimoriadna záťaž je to aj pre prepravcov a sklady, pretože len zásielky z Temu stáli za mnohými úpravami, riešeniami, navýšením kamiónov a spôsobovali zaplňovanie Packetových boxov.
Od 1. júla 2026 sa zavádza nový colný poplatok vo výške 3 eurá pre nízkohodnotné zásielky do 150 eur. Opatrenie sa týka najmä nákupov z platforiem ako Temu, Shein či AliExpress. Európska únia argumentuje potrebou spravodlivejších podmienok pre domácich predajcov, ochranou spotrebiteľov a znížením množstva problematických dovozov.
Pozor na rôzne druhy tovaru v jednej objednávke
Práve tu vzniká najväčší zmätok. Nové pravidlá sa nevysvetľujú iba ako jednoduchý poplatok za jeden balík. Viaceré odborné zdroje upozorňujú, že rozhodujúce môže byť aj colné zaradenie jednotlivých druhov tovaru v zásielke. V praxi to znamená, že objednávka obsahujúca viacero odlišných kategórií výrobkov môže byť zaťažená vyššími poplatkami než zásielka obsahujúca len jeden druh tovaru. Colné konanie totiž rozlišuje colné nomenklatúry (nomenklatúry sú na stránkach Finančnej správy). Rôzne kategórie a ich identifikácia môže predstavovať zásadné zaťaženie pracovníkov na colných pracoviskách.
Zákazník, ktorý si objedná niekoľko podobných obalov na mobil, sa tak môže dostať do inej situácie než zákazník, ktorý si do jedného balíka pridá obaly, ventilátor, hrnček, tričko a ďalší rozličný tovar. Presný spôsob výpočtu bude závisieť od colného zaradenia konkrétnych výrobkov.
Zásielky objednané dnes môžu problém pocítiť až v júli
Mnohí zákazníci si možno neuvedomujú jedno dôležité riziko. Niektoré produkty na Temu už dnes zobrazujú dodacie lehoty, ktoré zasahujú do júla alebo dokonca ešte neskôr. Uvádzajú ich ako „prepravované po zemi, XX dní“.
Rozhodujúci pritom nemusí byť dátum objednávky, ale moment, keď zásielka vstúpi do colného priestoru Európskej únie a začne sa colné spracovanie. To znamená, že aj nákup uskutočnený ešte pred 1. júlom môže byť nakoniec posudzovaný podľa nových pravidiel, ak balík dorazí až po ich zavedení. Spotrebitelia by preto mali venovať zvýšenú pozornosť predpokladanému termínu doručenia. Zásielka vstúpila na územie EÚ – toto je zásadný údaj. Nie dátum objednávky, ktorý nevidieť na zásielke. Hoci, kľúčové bude aj to, ako bude colný úrad formulovať túto výzvu smerovanú k zákazníkovi.
Colné konanie môže byť pre mnohých novou skúsenosťou
Ďalším problémom nie je len samotný poplatok, ale aj administratíva. Mnohí ľudia nikdy colné konanie neriešili, pretože pri lacných zásielkach z Ázie ho prakticky nepoznali.
Ak colný úrad zásielku zadrží na vybavenie, adresát dostane informácie o ďalšom postupe. Je potrebné sledovať pokyny colných orgánov a prepravcu, predložiť požadované údaje a v prípade potreby uhradiť príslušné poplatky. Presný postup sa môže líšiť podľa konkrétnej zásielky a spôsobu doručenia. Preto je dôležité reagovať na výzvy colných orgánov a neignorovať ich.
Európa chce obmedziť záplavu lacných dovozov
Nové opatrenie nie je namierené proti jednotlivým zákazníkom. Európska únia ním reaguje na obrovský prílev lacného tovaru z krajín mimo EÚ, ktorý v posledných rokoch zásadne zmenil internetové nakupovanie. Kritici dlhodobo upozorňujú na nerovnaké podmienky pre európskych obchodníkov, otázky bezpečnosti niektorých výrobkov, falšovanie tovaru či rastúce množstvo odpadu spojeného s jednorazovými zásielkami.
Pre zákazníkov to znamená jediné: nákupy na Temu a podobných platformách už nemusia byť automaticky synonymom najlacnejšej voľby. O to viac sa oplatí premyslieť si, či danú vec naozaj potrebujeme, aká bude jej konečná cena po všetkých poplatkoch a či podobný výrobok nie je dostupný aj u domácich alebo európskych predajcov.
Od 1. júla sa totiž môže ukázať, že impulzívny nákup za pár eur už nebude taký výhodný, ako sa na prvý pohľad zdalo. V mnohých rodinách poznáme situácie až chorobného nakupovania nepotrebných vecí. V žltých košoch na plast sa hromadia sivé vrecká z Číny, v domácnosti, v policiach a aj na miestach, kde sa nikdy nič neskladovalo, sa hromadia priesvitné vrecká s charakteristickou nálepkou s čiarovým kódom. V prvom rade však naše domácnosti a krajinu zaplavili lacné, často poškodené, nekvalitné výrobky. Plnia svoju úlohu, ale nespĺňajú často žiadne povinnosti, obsahujú škodlivé látky, nebezpečné a toxické, ktoré nikto nereguloval a nekontroloval. Následne je to naše zdravie, ktoré zlyháva, ale príčinu si nedovoľujeme nachádzať v tom, že sme niekde chceli ušetriť a nezaujímalo nás, z čoho je pohár, slamka, nebodaj iný predmet prikladaný na kožu vyrobený.