Veľký boom dovoleniek na Slovensku namiesto zahraničia

Za oknami to našťastie ešte nevyzerá úplne jesenne, ale pri plánovaní dovolenky by sme sa už nemali naháňať za prírodnými kúpaliskami, ale zaloviť radšej v istejších ubytovacích vodách. Vhodnou voľbou, nielen pre romantické duše, sú určite chalupy a wellness ubytovania, ktorých máme na Slovensku viac než dosť. Vyvolávajú v nás pocit tepla a domova a po náročnom lete nám pomôžu spomaliť. Cestovateľský projekt Amazing Places pre vás vybral tie najkrajšie chalupy a wellness ubytovania na Slovensku, za ktorých kvalitu vám sám ručí.

Slováci si tento rok radšej užili dovolenku na Slovensku, ako by mali cestovať do zahraničia. „V porovnaní s minulým rokom v období od 1. júla do 31. augusta projekt Amazing Places zaznamenal nárast užívateľov zo Slovenska až o 40%,“ uvádza Petr Kotík, zakladateľ Amazing Places. Aj slovenské ubytovacie zariadenia zaznamenali obrovský nárast návštevnosti na webe amazingplaces.cz. „V období od 1. júna do 31. augusta si slovenské ubytovania na webe pozrelo až o 50% užívateľov viac, v niektorých konkrétnych prípadoch dokonca o 100% užívateľov viac ako v iných mesiacoch,“ dodáva Petr Kotík.

1. Chata uprostred lesa v Demänovskej doline

Začiatok jesene je ideálnym obdobím na turistiku a oddych v prírode. Nehrozia už nečakané letné búrky z horúčav a aj turistov je pomenej. Čo môže byť ideálnejším miestom na oddych ako drevená chalúpka uprostred lesa, navyše blízko turistických trás a Jasnej? Chata Kamenie ponúka, okrem jedinečnej atmosféry pobytu v lese, vkusne a moderne zariadený interiér a priestrannú terasu s grilom. Chata je ideálnym východiskovým bodom na cyklistiku a turistiku a v zime poteší aj blízkosťou lyžiarskeho svahu.

2. Ubytovanie pri Kubínskej Holi

Veľký, z dreva vyrezávaný, medveď hneď pri vstupe už naznačuje, aké meno ubytovanie nesie. Chata u Maca je plná krásneho masívneho dreva nielen v interiéri, ale aj na priestrannej terase a prístrešku na grilovanie. Vytvára útulnu atmosféru, akú práve na chatách vyhľadávame. Príjemným bonusom je krytý vyhrievaný bazén, ktorý určite poslúži aj v jeseni. Ani tu sa nebudete nudiť. Okrem krásnej prírody všade na okolí môžete využiť aj možnosť požičať si bicykle a prebrázdiť aj vzdialenejšie okolie.

3. Romantický wellness pobyt v srdci Štiavnických vrchov

Ak hľadáte uspokojenie všetkých vašich zmyslov na jednom mieste, ste tu správne! Salamandra resort ulahodí aj tomu najnáročnejšiemu dovolenkárovi. Od krásnej prírody všade na okolí, cez výnimočné jedlá pripravené z lokálnych surovín, vlastného medu a byliniek, až po nezabudnuteľný wellness relax. A že je to skutočne zážitok vám potvrdí aj možnosť užiť si romantickú masáž vo dvojici na móle jazierka! K dispozícii vám bude aj 16-metrový bazén, vírivka, fínska a parná sauna a veľké množstvo liečivých procedúr a zábalov. Pod rezortom sa totiž ukrýva nerastné bohatstvo holubníkového krištáľu kremeňa, ktorý je veľmi vzácny. Nezabudnite, že ste blízko jedného z najkrajších miest na Slovensku, Banskej Štiavnice, ktoré je zaradené do svetového dedičstva UNESCO.

4. Zrelaxujte sa na pošte

Na prvé počutie sa to možno javí ako vtip, ale v skutočnosti ide naozaj o budovu bývalej pošty a administratívnej budovy, ktorá bola pretvorená do dnešnej podoby štvorhviezdičkového hotela v Jasnej. Hotel Pošta ťaží zo skvelej polohy vhodnej na letnú turistiku aj zimné športy. Milovníkov dobrého jedla určite poteší štýlová reštaurácia Angus, v ktorej sa využívajú prevažne lokálne liptovské suroviny. Po náročnej túre si doprajte oddych vo wellnesse v masážnom bazéne, saunách, či v exteriérovej vírivke alebo vyskúšajte niektorú z procedúr a masáží. Určite nevynechajte „Tatry wellness elixír“, ktorý spája tatranské kúpeľníctvo s blahodarnými účinkami nedotknutej horskej prírody.