Unikátne slovenské šperky, ktoré majú srdce. A nielen to valentínske.

Každý deň môže byť Valentín – obzvlášť pre tých zamilovaných. No práve 14. februára je ten deň, kedy chceme lásku vyjadriť aj malou pozornosťou či romantickým darčekom. Hľadáte originálny valentínsky darček? Tento Valentín môžete svojej polovičke venovať skutočný unikát. Jedinečný, ručne robený šperk, ktorý má srdce a ktorý každému prezradí, že patríte k sebe.

Ukážte, že patríte k sebe! Náramky pre páry Atále

Obľúbeným zamilovaným trendom, nielen na Valentína, je darček, ktorý si môžete darovať navzájom. Atále šperky prichádzajú s originálnym nápadom. Ukážte, že patríte k sebe náramkami pre páry z jedinečnej kolekcie náramkov s príveskom od Atále. Šnúrkové náramky so srdiečkom Swarovski alebo príveskom pre dvoch vyjadrujú vzájomné zaľúbenie i silné priateľstvo. Vyzývavá červená alebo elegantná čierna spolu so srdiečkovým príveskom tvoria minimalistický šperk, ktorý svojím dizajnom ukradne každý pohľad. Náramky pre páry sú úžasným darčekom pre páry, ktorým celému svetu poviete, komu patrí vaše srdce.

Originálne šperky, ktoré rozpovedia príbeh

Náramky pre páry so srdiečkom, ale aj ďalšie šperky s príveskami, ktoré sú stelesnením minimalistickej kreativity. Trblietavá krása, do detailov prepracovaná elegancia a jedinečný nápad. Výsledkom je unikátny šperk Atále – náhrdelník, náramok či náušnice s príveskom, ktorý je nositeľom nielen symbolu lásky, priateľstva, slobody či dobrodružstva, ale aj vašich osobnostných čŕt. Každý prívesok bude mať pre svojho nového majiteľa svoj osobitý význam a zapadne do charakteru ako chýbajúci dielik puzzle. Lásku najviac vyjadríte náramkom alebo náhrdelníkom s príveskom v tvare srdiečka, ktorých v kolekcii Atále šperkov nájdete hneď niekoľko.

Svoju lásku vyjadríte aj inak, ako len srdiečkom. Ukážte svojej polovičke, ako ju poznáte a darujte šperk doslova ušitý na mieru. Náramky a náhrdelníky Atále z kolekcie „Vyskladaj si“ vám dávajú možnosť napísať svoj vlastný príbeh, zložený zo symbolov ukrytých v príveskoch. Na náramok alebo náhrdelník si môžete pripnúť prívesky, ktoré mapujú vašu životnú cestu, novú spomienku, významnú udalosť alebo ďalší kúsok vášho charakteru. Základom je náramok z pravého striebra alebo náramok pozlátený 24 karátovým zlatom. Na očká náramku si vyberte strieborné alebo pozlátené prívesky z kolekcie Atále a vyskladajte si jedinečný šperk.

Ručne robené slovenské šperky Atále

Slovenské šperky Atále sú výsledkom precíznej ručnej výroby z čistého alebo pozláteného striebra s 24 karátovým zlatom. Prívesky zo striebra alebo Swarovski kryštálu sú prepracované do najmenších detailov a sú symbolom minimalistickej a vkusnej elegancie, ktorá doplní každý outfit svojou sviežou estetikou a nadčasovým dizajnom. Vyberte si z kolekcie valentínskych darčekov slovenských šperkov Atále!