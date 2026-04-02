HP Imagine 2026: HP predstavuje nové tlačiarne LaserJet s vylepšením

Bratislava, 2. apríla 2026 – Spoločnosť HP Inc. predstavila na akcii HP Imagine 2026 nové rady tlačiarní HP LaserJet Pro 4000/4100 a HP LaserJet Enterprise 5000/6000. Novinky majú firmám pomôcť lepšie prepojiť papierové a digitálne procesy, posilniť zabezpečenie, zjednodušiť správu zariadení a podporiť hybridný spôsob práce.
„Firmy dnes potrebujú zrýchliť digitalizáciu a zároveň udržať svoje dáta v bezpečí,“ hovorí Anneliese Olson, prezidentka divízie Imaging, Printing and Solutions spoločnosti HP. „Nové portfólio LaserJet prepája fyzický a digitálny svet, zjednodušuje prácu s dokumentmi a dáva tímom spoľahlivé nástroje na každodennú prevádzku.“
HP LaserJet Pro 4000/4100: vyšší výkon a nižšie náklady[v]
Vyšší výkon a nižšie náklady pre malé a stredné firmy s obmedzenou IT podporou
Malé a stredné firmy čelia rastúcim nárokom na správu tlačových zariadení aj dokumentov. Podľa štúdie HP Workflow Wakeup má 78 % SMB problémy so správou hardvéru a spotrebného materiálu, 80 % plánuje rozšíriť softvér pre automatizáciu[vi] a 70 % očakáva presun IT rozpočtu smerom k AI do roku 2027.[vii]
Rad HP LaserJet Pro 4000/4100 ponúka čiernobielu tlač v kompaktnom vyhotovení určenom pre menšie tímy. Inštalácia aj správa sú jednoduché, prevádzkové náklady nízke a zariadenie je vybavené bezpečnostnými prvkami, ktoré chránia pred aktuálnymi hrozbami – bez ohľadu na to, či zamestnanci pracujú v kancelárii alebo na diaľku.
Rad HP LaserJet Pro 4000/4100 predstavuje najvýkonnejšiu čiernobielu tlačiareň v rámci portfólia HP LaserJet pre malé a stredné firmy. Ponúka najrýchlejšiu automatickú obojstrannú tlač vo svojej triede[viii], jednoduché uvedenie do prevádzky a stabilné pripojenie vďaka Wi‑Fi 6 s automatickým obnovením. V porovnaní s predchádzajúcou generáciou zároveň znižuje prevádzkové náklady až o 25 %, a to vďaka efektívnejšej technológii tonera TerraJet.[ix] Navyše je naň trojročná záruka.[x]
Zabezpečenie a udržateľnosť:
- Prvá tlačiareň pre malé a stredné firmy s ochranou odolnou voči kvantovým hrozbám,[xi]
ktorá zároveň využíva prvky zabezpečenia proti neoprávnenej manipulácii na úrovni tonera, firmvéru aj balenia. HP navyše umožňuje jednotnú správu zabezpečenia a zariadení naprieč celým tlačovým parkom prostredníctvom voliteľného nástroja HP Security Manager.
- Toner TerraJet novej generácie je navrhnutý na energeticky úspornú tlač a umožňuje vytlačiť o 11 % viac strán[xii][xiii] pri nižšej spotrebe tonera v menšej kazete.
- Energeticky úsporné prevedenie s certifikátmi EPEAT Gold, ENERGY STAR® a Blue Angel.[xiv]
Nástroje pre prácu s dokumentmi
- Inteligentné tlačové centrum, ktoré uľahčuje uvedenie tlačiarne do prevádzky aj jej správu, znižuje počet krokov potrebných na spustenie aj bežnú správu a umožňuje jednoduchšiu obsluhu aj bez vyhradeného IT tímu.
- HP AI pre optimalizáciu formátovania dokumentov, zlepšenie ich kvality a automatizáciu pomenovávania a zdieľania, čo obmedzuje potrebu manuálnych úprav a urýchľuje pracovné procesy.
HP LaserJet Enterprise 5000/6000: výkon pre náročnú prevádzku
Pre firmy s vyššími nárokmi na správu a bezpečnosť
Takmer polovica organizácií (47 %) zvyšuje investície do modernizácie tlačovej infraštruktúry. Zároveň sa zrýchľuje aj digitalizácia – 54 % organizácií uvádza, že urýchľuje prechod na digitálne pracovné procesy.[xv] S rastúcou zložitosťou a decentralizáciou tlačového prostredia pribúdajú aj nové bezpečnostné riziká. Odborníci pritom odhadujú, že do roku 2034 narastie pravdepodobnosť útokov využívajúcich kvantové počítače na 34 %.
Rad HP LaserJet Enterprise 5000/6000 je určený pre veľké tímy a organizácie, ktoré potrebujú rýchlu tlač a spoľahlivú digitalizáciu dokumentov. Vďaka pokročilým funkciám HP AI, vysokej úrovni zabezpečenia a rýchlej prevádzke ide o výkonné čiernobiele A4 riešenie pre náročné kancelárske prostredie.
Tlačiarne HP LaserJet Enterprise 5000/6000 zabezpečujú vysokú produktivitu v náročnej prevádzke. Ponúkajú automatické obojstranné skenovanie až 200 strán za minútu a rýchlosť tlače až 57 strán za minútu.[xvi] Firmvér HP FutureSmart zaisťuje automatickú aktualizáciu.[xvii] Voliteľné HP Smart Device Services umožňujú priebežné sledovanie stavu aj riešenia problémov skôr, než ovplyvnia samotnú prácu.[xviii] Praktické je tiež riešenie servisu – 90 % vymeniteľných dielov je možné nahradiť počas menej ako ôsmich minút.
Zabezpečenie a udržateľnosť
- Ochrana odolná voči kvantovým hrozbám[xix] v kombinácii s riešením HP Wolf Enterprise Security, ktoré znižuje riziko vystavenia sa kybernetickým útokom až o 80 %.[xx]
- Energeticky úsporné prevedenie s certifikátmi EPEAT Gold, ENERGY STAR® a Blue Angel,[xxi] ktoré organizáciám pomáha plniť ciele v oblasti udržateľnosti.
- Čierny toner TerraJet novej generácie je navrhnutý s dôrazom na energetickú úspornosť[xxii] a obsahuje 30 % recyklovaného plastu, čím podporuje cirkulárny prístup a znižuje závislosť na nových materiáloch.[xxiii]
Pokročilé nástroje (HP AI)
- Funkcie HP Scan AI Enhanced a Editable OCR umožňujú previesť dokumenty do editovateľnej podoby počas niekoľkých sekúnd, podiel manuálnej práce sa v tomto procese znižuje až o 50 %.[xxiv]
- Automated Guided Redaction automaticky rozpozná a odstráni citlivé údaje, napríklad osobné alebo finančné informácie, a pomáha tak organizáciám plniť regulačné a interné požiadavky bez potreby pridávať ďalšie kontrolné kroky.
- Prístup k HP for Microsoft 365 Copilot prostredníctvom predplatného aplikácie HP Workpath sprístupňuje AI nástroje Copilotu priamo na ovládacom paneli multifunkčných tlačiarní HP. Zamestnanci tak môžu dokumenty v cloudových úložiskách zhrňovať, pomenovávať, prekladať a organizovať.
Dostupnosť[xxv]
- Tlačiarne HP LaserJet Pro 4000/4100 budú dostupné od mája
- Rady HP LaserJet Enterprise 5000/6000 sú dostupné pre zmluvných zákazníkov, od júna budú aj v širšej distribúcii
Ceny budú upresnené na trhu priebežne (u predajcov).
Zdroje a poznámky:
[v] V porovnaní s čiernobielymi laserovými tlačiarňami s obojstrannou tlačou v rovnakej triede do 400 USD a 300 EUR a s laserovými multifunkčnými zariadeniami s obojstrannou tlačou do 500 USD a 400 EUR. Skutočná rýchlosť tlače sa môže líšiť v závislosti od konfigurácie systému, použitej aplikácie, ovládača a zložitosti dokumentu. Na základe štúdie spoločnosti Keypoint Intelligence z apríla 2025 zadané spoločnosťou HP, ktorá vychádzala z prieskumu špecifikácií zverejnených výrobcami a verejne dostupných informácií k aprílu 2025. Podiel na trhu podľa IDC za 4. štvrťrok 2024 pre Severnú Ameriku a západnú Európu. Podrobnosti nájdete na: keypointintelligence.com/HPFastestDuplexM4000.
[vi] Spoločnosť HP zadala online prieskum realizovaný agentúrou Edelman Data & Intelligence (DXI), ktorý prebiehal od 5. do 27. augusta 2025 na štyroch trhoch: v Spojených štátoch, vo Veľkej Británii, v Nemecku a v Indii. Celkovo bolo oslovených 4 000 respondentov, z toho 2 400 znalostných pracovníkov (600 na každý trh), 800 vedúcich IT pracovníkov (200 na každý trh) a 800 vedúcich pracovníkov z oblasti biznisu (200 na každý trh), pričom všetci boli zamestnaní v malých a stredných podnikoch.
[vii] Spoločnosť HP zadala online prieskum realizovaný agentúrou Edelman Data & Intelligence (DXI), ktorý prebiehal od 5. do 27. augusta 2025 na štyroch trhoch: v Spojených štátoch, vo Veľkej Británii, v Nemecku a v Indii. Celkovo bolo oslovených 4 000 respondentov, vrátane 2 400 znalostných pracovníkov (600 v každej krajine), 800 vedúcich IT pracovníkov (200 v každej krajine) a 800 business leaderov (200 v každej krajine), všetci zamestnaní v malých a stredných podnikoch.
[viii] V porovnaní s čiernobielymi laserovými tlačiarňami s obojstrannou tlačou v rovnakej triede do 400 USD a 300 EUR a s laserovými multifunkčnými zariadeniami s obojstrannou tlačou do 500 USD a 400 EUR. Skutočná rýchlosť tlačiarní HP sa môže líšiť v závislosti od konfigurácie systému, použitej aplikácie, ovládača a zložitosti dokumentu. Na základe štúdie spoločnosti Keypoint Intelligence z apríla 2025 zadané spoločnosťou HP, ktorá vychádzala zo špecifikácií zverejnených výrobcami a verejne dostupných informácií k aprílu 2025. Podiel na trhu podľa IDC za 4. štvrťrok 2024 pre Severnú Ameriku a západnú Európu. Viac informácií nájdete na: keypointintelligence.com/HPFastestDuplexM4000.
[ix] Na základe internej analýzy spoločnosti HP k marcu 2026, ktorá porovnáva cenu za stránku (CPP) u čiernych originálnych tonerových kaziet HP LaserJet s vysokou výťažnosťou: HP 161X oproti HP 148X v Severnej Amerike a HP 162X oproti HP 149X v Európe.
[x] Až trojročná záruka je dostupná po registrácii produktu do 60 dní od kúpy. Rozsah krytia sa riadi záručnými podmienkami spoločnosti HP, vrátane obmedzení, výnimiek a regionálnej dostupnosti. Podrobnosti nájdete na hp.com/go/89422.
[xi] Na základe internej analýzy spoločnosti HP zameranej na podnikové tlačiarne s predinštalovaným šifrovaním, autentifikáciou, ochranou proti malvéru, postkvantovými digitálnymi podpismi a počiatočnou ochranou integrity firmvéru BIOS s automatickým obnovením bolo k marcu 2025 zistené, že žiadna iná tlačiareň v tejto triede nepoužíva kvantovo odolné kryptografické schéma na ochranu integrity BIOSu a firmvéru.
[xii] Efektivita tonera pri originálnych kazetách HP TerraJet 161, 162 a 164 v porovnaní s tonerovými kazetami HP 148, 149, 151 a 152. Výpočet bol vykonaný v roku 2026 na základe priemerného počtu vytlačených strán na gram tonera. Viac informácií nájdete na hp.com/TerraJet/tonersaving.
[xiii] Priemerne vyšší počet vytlačených strán na jednu veľkosť kazety pri originálnych tonerových kazetách HP TerraJet 161, 162 a 164 v porovnaní s originálnymi tonerovými kazetami HP 148, 149, 151 a 152. Výpočet bol vykonaný v roku 2026 na základe pomeru výťažnosti kazety k jej objemu. Viac informácií nájdete na hp.com/TerraJet/tonersaving.
[xiv] Spoločnosť HP svoje tlačové systémy dobrovoľne navrhuje a testuje tak, aby ich emisie neprekračovali požiadavky ekologických noriem Blue Angel (Der Blauer Engel) a EPEAT. Tvrdenie vychádza z registrácie EPEAT® v USA, Kanade, Indii a Austrálii podľa normy IEEE 1680.1-2018 EPEAT®. Status EPEAT® sa môže v jednotlivých krajinách líšiť. Viac informácií o modeloch rady HP LaserJet Enterprise 6500 / MFP 6600 s certifikáciou ENERGY STAR v Severnej Amerike nájdete na www.energystar.gov/productfinder. ENERGY STAR a logo ENERGY STAR sú registrované ochranné známky v USA. Tlačiarne HP, papier HP a originálny spotrebný materiál HP spĺňajú emisné kritériá Blue Angel DE-UZ 219.
[xv] Štúdia Quocirca Future of Work 2030 (september 2025), ktorá hodnotí približovanie tlačových a digitálnych technológií na pracovisku. Vychádza z prieskumu medzi 400 IT rozhodovateľmi a 400 znalostnými pracovníkmi v malých a stredných firmách, stredne veľkých organizáciách a veľkých podnikoch vo Veľkej Británii, Francúzsku, Nemecku a USA.
[xvi] Merané podľa normy ISO/IEC 24734; nezahŕňa prvú sadu testovacích dokumentov. Viac informácií nájdete na http://www.hp.com/go/printerclaims. Skutočná rýchlosť sa môže líšiť v závislosti od konfigurácie systému, použitej aplikácie, ovládača a zložitosti dokumentu.
[xvii] Niektoré funkcie sprístupnené budúcimi aktualizáciami firmvéru HP FutureSmart nemusia byť na starších zariadeniach dostupné, napríklad ak ich fyzické vlastnosti neumožňujú využitie novej funkcie.
[xviii] HP Smart Device Services (SDS) podporuje laserové zariadenia HP formátu A3 aj A4, vyžaduje použitie originálneho spotrebného materiálu HP a je kompatibilná so zariadeniami HP Managed, Enterprise a Pro od roku 2008. Rozsah funkcií sa môže líšiť podľa veku zariadenia a možností modelov rady Pro. Podrobnosti nájdete na: https://hpsdsdevicesupport.com.
[xix] Na základe internej analýzy spoločnosti HP zameranej na podnikové tlačiarne s predinštalovaným šifrovaním, autentifikáciou, ochranou proti malvéru, postkvantovými digitálnymi podpismi a počiatočnou ochranou integrity firmvéru BIOS s automatickým obnovením bolo k marcu 2025 zistené, že žiadna iná tlačiareň v tejto triede nepoužíva kvantovo odolné kryptografické schéma na ochranu integrity BIOSu a firmvéru.
[xx] Relatívne zníženie četnosti kybernetických útokov: odhad zníženia rizika vychádza z internej analýzy spoločnosti HP a modelových porovnaní. Približné zníženie efektívneho rizika až o 80 % vychádza z porovnania bezpečnostných funkcií podnikových tlačiarní HP s ďalšími poprednými výrobcami tlačových zariadení v rovnakej triede v rámci definovaných modelov hrozieb. Tento odhad nepredstavuje záruku bezpečnosti a nezohľadňuje všetky možné typy útokov. Skutočné zníženie rizika sa môže líšiť v závislosti od modelu zariadenia a verzie firmvéru, konfigurácie a nastavenia bezpečnostných politík, sieťového prostredia, spôsobu používania, rozsahu integrácie EDR a schopností a správania útočníkov.
[xxi] Spoločnosť HP svoje tlačové systémy dobrovoľne navrhuje a testuje tak, aby ich emisie neprekračovali požiadavky ekologických noriem Blue Angel (Der Blauer Engel) a EPEAT. Tvrdenie vychádza z registrácie EPEAT® v USA, Kanade, Indii a Austrálii podľa normy IEEE 1680.1-2018 EPEAT®. Status EPEAT® sa môže v jednotlivých krajinách líšiť. Viac informácií o modeloch rady HP LaserJet Enterprise 6500 / MFP 6600 s certifikáciou ENERGY STAR v Severnej Amerike nájdete na www.energystar.gov/productfinder. ENERGY STAR a logo ENERGY STAR sú registrované ochranné známky v USA. Tlačiarne HP, papier HP a originálny spotrebný materiál HP spĺňajú emisné kritériá Blue Angel DE-UZ 219.
[xxii] Energeticky úsporná tlač na základe certifikácií ENERGY STAR a Blue Angel (Der Blauer Engel), ekologickej značky typu I podľa normy ISO 14024, ktoré potvrdzujú, že kancelárske tlačiarne majú v rámci svojej produktovej kategórie relatívne nízku spotrebu energie.
[xxiii] Podiel recyklovaného plastu v originálnych tonerových kazetách HP TerraJet 159, 160, W9087MC, W9088MC a W9187MC bol meraný v roku 2026. Viac informácií nájdete na hp.com/TerraJet/plasticreductions a hp.com/TonerRecycledContent.
[xxiv] Na základe internej analýzy spoločnosti HP vykonanej vo februári 2026, ktorá porovnávala tradičné pracovné postupy skenovania do e-mailu s funkciou HP AI Scan to Email Summary. Testovanie ukázalo priemerné skrátenie času približne o 50 % pri bežných scenároch skenovania do e-mailu. Výsledky sa môžu líšiť v závislosti od typu dokumentu, správania používateľa a sieťových podmienok.
[xxv] Ceny a dostupnosť sa môžu meniť bez predchádzajúceho