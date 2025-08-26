29 C
Bratislava
štvrtok, 28 augusta, 2025
Film

Tereza Ramba ako zubárka v tajomnom dobrodružstve Cukrkandl

Pripravil Tlačové správy

Film Cukrkandl prichádza s prvým trailerom. Tajomný rodinný príbeh s prvkami rozprávky a dobrodružstva prináša originálnu tému, výnimočné vizuálne spracovanie aj silné herecké obsadenie. Režisér a scenárista Pavel Jandourek stavia do centra deja zubárku Aničku v podaní Terezy Ramby. Film plný fantázie, napätia a humoru si užijú malí aj veľkí diváci. Do slovenských kín dorazí už 16. októbra v distribúcii Continental film.

Tajomný príbeh s prvkami rozprávky aj dobrodružstva o začiatkoch stomatológie prichádza s výnimočným vizuálnym spracovaním, napínavou zápletkou a skvelým hereckým obsadením. V čase, keď sa na podobný žáner tak trochu zabudlo, vstupuje do kín autorský film režiséra a scenáristu Pavla Jandourka.

V hlavnej úlohe mladej zubárky sa predstaví Tereza Ramba, po jej boku uvidíme Mareka Adamczyka. Ďalšie postavy vo filme plnom sladkých lákadiel a dobrodružstva stvárnili Jiří Dvořák, Pavel Zedníček, Martin Myšička, Vica Kerekes, Maroš Kramár a detskí herci na čele s Theom Schaeferom.

Dej filmu Cukrkandl 

Anička Jesenská zdedí po svojom tajomnom strýkovi dom so skleníkom a zubnou ordináciou v meste Medov. Ako vyštudovaná lekárka chce pomáhať najmä deťom, no nikto k nej neprichádza – vila má totiž povesť „strašidelného domu“, ku ktorému sa miestni boja priblížiť.

Keď však vďaka záhradníkovi Plantovi a exotickej peruánskej byline zo skleníka zistí, že zubárske zákroky nemusia bolieť, jej ordinácia sa rýchlo zaplní. V meste je však aj druhý zubár – doktor Druml, ktorému sa tento úspech nepáči. Začína nerovný boj, do ktorého sa postupne zapojí aj partia odvážnych detí…

Duna: Časť druhá valcuje kiná – je jednotkou doma i vo svete

Užije si celá rodina

„Myslím, že sme vytvorili nádherný film, ktorý nepodceňuje detského diváka a ktorý si užije naozaj celá rodina,“ prezradila predstaviteľka zubárky Aničky Tereza Ramba. „Moja postava zažíva lásku, ale zároveň bojuje za dobrú vec. Mám rada silné ženské hrdinky v rozprávkach. Malé dievčatká, ktoré sa na to budú pozerať, môžu vidieť, že môžu meniť svet. A to je podľa mňa dôležité.“

Tereza Ramba ako zubárka v tajomnom dobrodružstve Cukrkandl

V úlohe obecného staviteľa sa predstaví Marek Adamczyk:
„Ten film je ako pre deti, tak aj pre dospelých. Možno je trochu poučný, ale zároveň veľmi zábavný a určite podporí fantáziu. Dôležité sú aj samotné lokácie. Dom, kde sa dej odohráva, je nádherný. Keď sme tam prišli prvýkrát, bol som unesený. Poézia toho miesta v kontraste so zubárskymi nástrojmi vytvárala zvláštne napätie.“

K hereckému obsadeniu sa pridáva aj Jiří Lábus v úlohe záhradníka Plantu:
„Už som hral v mnohých rozprávkach a detských filmoch, ale väčšinou to neboli úplne kladné postavy, zlodeji, podvodníci, lupiči… Tu som si vyskúšal celkom inú polohu a veľmi ma to bavilo. Celé natáčanie bolo nádherné.“

Vizuálne spracovanie a natáčanie

Výnimočná kamera Petra Benczika zachytila prácu architekta filmu Adama Pitru. Spolu s dobovými kostýmami od Sylvii Zimuly Hanákovej a maskami Zuzany Peschlovej vzniklo dielo, ktoré zaujme všetky generácie divákov nielen príbehom, ale aj vizuálnou stránkou.

Film sa natáčal v septembri a októbri 2024 v Luhačoviciach, Hodoníne, Úštěku, Zubrnicích a na viacerých miestach na Slovensku. Producentom je spoločnosť Bio Illusion Miloslava Šmídmajera, projekt podporili Štátny fond kinematografie (CZ), Audiovizuálny fond (SK), ako aj Zlínsky a Ústecký kraj. Koproducentmi sú slovenská spoločnosť Attack film, QQ studio Ostrava a firma Heart of Europe.

Temné rodinné tajomstvá odkryje slovenský film Spiaci účet (trailer)

Premiéra filmu Cukrkandl sa v distribúcii Continental film bude konať 16.októbra 2025.

