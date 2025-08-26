Tereza Ramba ako zubárka v tajomnom dobrodružstve Cukrkandl

Film Cukrkandl prichádza s prvým trailerom. Tajomný rodinný príbeh s prvkami rozprávky a dobrodružstva prináša originálnu tému, výnimočné vizuálne spracovanie aj silné herecké obsadenie. Režisér a scenárista Pavel Jandourek stavia do centra deja zubárku Aničku v podaní Terezy Ramby. Film plný fantázie, napätia a humoru si užijú malí aj veľkí diváci. Do slovenských kín dorazí už 16. októbra v distribúcii Continental film.
Tajomný príbeh s prvkami rozprávky aj dobrodružstva o začiatkoch stomatológie prichádza s výnimočným vizuálnym spracovaním, napínavou zápletkou a skvelým hereckým obsadením. V čase, keď sa na podobný žáner tak trochu zabudlo, vstupuje do kín autorský film režiséra a scenáristu Pavla Jandourka.
V hlavnej úlohe mladej zubárky sa predstaví Tereza Ramba, po jej boku uvidíme Mareka Adamczyka. Ďalšie postavy vo filme plnom sladkých lákadiel a dobrodružstva stvárnili Jiří Dvořák, Pavel Zedníček, Martin Myšička, Vica Kerekes, Maroš Kramár a detskí herci na čele s Theom Schaeferom.
Dej filmu Cukrkandl
Anička Jesenská zdedí po svojom tajomnom strýkovi dom so skleníkom a zubnou ordináciou v meste Medov. Ako vyštudovaná lekárka chce pomáhať najmä deťom, no nikto k nej neprichádza – vila má totiž povesť „strašidelného domu“, ku ktorému sa miestni boja priblížiť.
Keď však vďaka záhradníkovi Plantovi a exotickej peruánskej byline zo skleníka zistí, že zubárske zákroky nemusia bolieť, jej ordinácia sa rýchlo zaplní. V meste je však aj druhý zubár – doktor Druml, ktorému sa tento úspech nepáči. Začína nerovný boj, do ktorého sa postupne zapojí aj partia odvážnych detí…
Užije si celá rodina
„Myslím, že sme vytvorili nádherný film, ktorý nepodceňuje detského diváka a ktorý si užije naozaj celá rodina,“ prezradila predstaviteľka zubárky Aničky Tereza Ramba. „Moja postava zažíva lásku, ale zároveň bojuje za dobrú vec. Mám rada silné ženské hrdinky v rozprávkach. Malé dievčatká, ktoré sa na to budú pozerať, môžu vidieť, že môžu meniť svet. A to je podľa mňa dôležité.“
V úlohe obecného staviteľa sa predstaví Marek Adamczyk:
„Ten film je ako pre deti, tak aj pre dospelých. Možno je trochu poučný, ale zároveň veľmi zábavný a určite podporí fantáziu. Dôležité sú aj samotné lokácie. Dom, kde sa dej odohráva, je nádherný. Keď sme tam prišli prvýkrát, bol som unesený. Poézia toho miesta v kontraste so zubárskymi nástrojmi vytvárala zvláštne napätie.“
K hereckému obsadeniu sa pridáva aj Jiří Lábus v úlohe záhradníka Plantu:
„Už som hral v mnohých rozprávkach a detských filmoch, ale väčšinou to neboli úplne kladné postavy, zlodeji, podvodníci, lupiči… Tu som si vyskúšal celkom inú polohu a veľmi ma to bavilo. Celé natáčanie bolo nádherné.“
Vizuálne spracovanie a natáčanie
Výnimočná kamera Petra Benczika zachytila prácu architekta filmu Adama Pitru. Spolu s dobovými kostýmami od Sylvii Zimuly Hanákovej a maskami Zuzany Peschlovej vzniklo dielo, ktoré zaujme všetky generácie divákov nielen príbehom, ale aj vizuálnou stránkou.
Film sa natáčal v septembri a októbri 2024 v Luhačoviciach, Hodoníne, Úštěku, Zubrnicích a na viacerých miestach na Slovensku. Producentom je spoločnosť Bio Illusion Miloslava Šmídmajera, projekt podporili Štátny fond kinematografie (CZ), Audiovizuálny fond (SK), ako aj Zlínsky a Ústecký kraj. Koproducentmi sú slovenská spoločnosť Attack film, QQ studio Ostrava a firma Heart of Europe.
Premiéra filmu Cukrkandl sa v distribúcii Continental film bude konať 16.októbra 2025.