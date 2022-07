Spider-Man sa objaví hneď v 5 filmoch naraz na Disney+

V júli sa v streamovacej službe Disney+ objaví päť filmov o Spider-Manovi™ v produkcii Sony Pictures, ktoré umožnia fanúšikom pozerať ešte väčšie množstvo titulov z kolekcie Marvel na jednom mieste. Prvé filmy o Spider-Manovi The Amazing Spider-Man™ (2012), The Amazing Spider-Man™ 2 (2014), Spider-Man™: Paralelné svety (2018), Spider-Man™: Homecoming (2017) a Spider-Man™: Ďaleko od domova (2019) budú pre predplatiteľov dostupné od 29. júla.

Zatiaľ chýba posledné filmové spracovanie Spider-Man: Bez domova (2021), ktoré sa zatiaľ neobjavuje na žiadnej streamovacej službe. Sami sme pred časom sledovali, že je pomerne ťažké sa dopracovať k Spidermanovi na streamovacích službách. Najmä nie k dabovaným verziám. Disney+ sa však spája aj so slovenským znením, prípadne českým, čo bude nespornou výhodou pre staršiu a najmladšiu generáciu fanúšikov.

The Amazing Spider-Man™ (2012)

Peter Parker zvádza boj so strednou školou aj s nesmierne ľudskými krízami vo svojom alter egu Spider-Mana.

The Amazing Spider-Man™ 2 (2014)

Byť Spider-Manom je skvelé, má to však aj svoju cenu: jedine Spider-Man je schopný ochrániť Newyorčanov pred zločincami, ktorí mesto ohrozujú. Keď sa na scéne objavuje Electro, je Peter nútený čeliť nepriateľovi, ktorý je oveľa silnejší ako on sám. A keď sa vráti aj jeho starý priateľ Harry Osborn, Peter si uvedomí, že všetkých jeho nepriateľov niečo spája – spoločnosť Oscorp.

Spider-Man™: Homecoming (2017)

Mladý Peter Parker/Spider-Man sa začína orientovať vo svojej novoobjavenej identite superhrdinu, ktorý sa spúšťa po pavúčej sieti. Peter sa vracia domov, kde žije so svojou tetou May a pod pozorným dohľadom svojho nového mentora Tonyho Starka. Snaží sa zapadnúť späť do svojej bežnej každodennej rutiny, no keď sa na obzore objaví nový zločinec Vulture, všetko, čo je Petrovi také drahé, bude zrazu ohrozené.

Spider-Man™: Paralelné svety (2018)

Phil Lord a Christopher Miller, kreatívci stojaci za filmami Lego príbeh a Jump street 21, prinášajú svoj jedinečný talent do vízie iného univerza Spider-Mana s prevratným vizuálnym štýlom. Spider-Man: Paralelné svety predstavuje brooklynského tínedžera Milesa Moralesa a neobmedzené možnosti paralelného sveta, kde pavúčiu masku môže nosiť viac ako jeden.

Spider-Man ™: Ďaleko od domova (2019)

Po udalostiach z Avengers: Endgame sa Peter Parker (Tom Holland) vracia vo filme Spider-Man: Ďaleko od domova. Priateľský superhrdina zo susedstva sa rozhodne pridať k svojim najlepším priateľom Nedovi, MJovi a zvyšku gangu a vyraziť na dovolenku v Európe. Petrov plán nechať superhrdinstvo na pár týždňov za sebou sa však rýchlo zrúti, keď neochotne súhlasí s tým, že pomôže Nickovi Furymu (Samuel L. Jackson) odhaliť záhadu niekoľkých útokov Elementálov. Spider-Man a Mysterio (Jake Gyllenhaal) spoja svoje sily, aby bojovali proti chaosu, ktorý sa rozpútal na celom kontinente. No nie všetko je také, aké sa zdá.

Vyhradená stránka značky Marvel na Disney+ je domovom najväčšej kolekcie titulov Marvel so stovkami hodín filmov a seriálov. Pozrite si domovskú stránku Marvelu na Disney+ tu https://www.disneyplus.com/brand/marvel Očakáva sa, že ďalšie tituly z filmového a televízneho archívu Sony Pictures budú mať premiéru na Disney+ na Slovensku neskôr v tomto roku.